एडवेंचर लवर्स के लिए खुशखबरी! नए अवतार में आई ये पावरफुल SUV, इसके हर वैरिएंट में 4x4 सिस्टम
Isuzu V-Cross अब नए अवतार में आ गई है। कंपनी ने 2026 मॉडल लॉन्च कर दिया है, जिसकी शुरुआती कीमत 25.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
भारत में लाइफस्टाइल पिकअप ट्रक सेगमेंट में अपनी अलग पहचान रखने वाली Isuzu V-Cross अब नए अवतार में आ गई है। कंपनी ने 2026 मॉडल लॉन्च कर दिया है, जिसकी शुरुआती कीमत 25.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है। नई V-Cross में बड़े मैकेनिकल बदलाव तो नहीं हुए, लेकिन डिजाइन और फीचर्स में जरूरी अपडेट देकर इसे और आकर्षक बनाया गया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
अब हर वैरिएंट होगा 4x4
सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब V-Cross में 4-व्हील ड्राइव (4WD) ऑटो-लॉकिंग डिफरेंशियल के साथ स्टैंडर्ड मिलेगा, यानी अब हर खरीदार को असली ऑफ-रोड क्षमता मिलेगी। कंपनी ने 4x2 वर्जन को बंद कर दिया है, जिससे साफ है कि Isuzu इसे एक हार्डकोर एडवेंचर व्हीकल के रूप में पेश करना चाहती है।
डिजाइन में क्या नया?
2026 मॉडल में फ्रंट लुक को थोड़ा रिफ्रेश किया गया है। इसमें नई ब्लैक ग्रिल, रीवर्क्ड फ्रंट बंपर, LED प्रोजेक्टर हेडलैंप, फॉग लैंप, नए 18-इंच अलॉय व्हील दी गई है और साइड बॉडी क्लैडिंग हटाई गई है, जिससे इसका प्रोफाइल ज्यादा क्लीन और मॉडर्न नजर आता है।
केबिन में टेक्नोलॉजी अपग्रेड
इंटीरियर में अब 10.3-इंच का नया टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, 360-डिग्री कैमरा, TPMS (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम), 8-स्पीकर साउंड सिस्टम मिलता है। इसका मतलब है कि अब यह पिकअप सिर्फ ताकतवर ही नहीं, बल्कि फीचर-लोडेड भी है।
इंजन वही भरोसेमंद
V-क्रॉस में वही 1.9-लीटर डीजल इंजन दिया गया है। इसमें मिलने वाला इंजन 161 BHP की पावर और 3,600 rpm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें 6-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है। यह इंजन पहले से ही अपनी मजबूती और भरोसे के लिए जाना जाता है।
किसके लिए है यह ट्रक?
V-Cross उन लोगों के लिए है, जो ऑफ-रोडिंग का शौक रखते हैं और एडवेंचर ट्रिप्स पर जाते हैं।2026 Isuzu V-Cross में बड़े बदलाव नहीं हैं, लेकिन जो अपडेट दिए गए हैं वे इसे और बेहतर बनाते हैं। स्टैंडर्ड 4WD, नए फीचर्स और दमदार इंजन के साथ यह पिकअप ट्रक अब पहले से ज्यादा एडवेंचर-रेडी हो गया है। अगर आपका बजट 25 लाख से ऊपर है और आप एक मजबूत, स्टाइलिश और ऑफ-रोड के लिए तैयार व्हीकल चाहते हैं, तो नई V-Cross आपके लिए एक शानदार विकल्प हो सकती है।
