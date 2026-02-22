Hindustan Hindi News
एडवेंचर लवर्स के लिए खुशखबरी! नए अवतार में आई ये पावरफुल SUV, इसके हर वैरिएंट में 4x4 सिस्टम

Feb 22, 2026 08:34 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Isuzu V-Cross अब नए अवतार में आ गई है। कंपनी ने 2026 मॉडल लॉन्च कर दिया है, जिसकी शुरुआती कीमत 25.50 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

एडवेंचर लवर्स के लिए खुशखबरी! नए अवतार में आई ये पावरफुल SUV, इसके हर वैरिएंट में 4x4 सिस्टम
अब हर वैरिएंट होगा 4x4

सबसे बड़ा बदलाव यह है कि अब V-Cross में 4-व्हील ड्राइव (4WD) ऑटो-लॉकिंग डिफरेंशियल के साथ स्टैंडर्ड मिलेगा, यानी अब हर खरीदार को असली ऑफ-रोड क्षमता मिलेगी। कंपनी ने 4x2 वर्जन को बंद कर दिया है, जिससे साफ है कि Isuzu इसे एक हार्डकोर एडवेंचर व्हीकल के रूप में पेश करना चाहती है।

डिजाइन में क्या नया?

2026 मॉडल में फ्रंट लुक को थोड़ा रिफ्रेश किया गया है। इसमें नई ब्लैक ग्रिल, रीवर्क्ड फ्रंट बंपर, LED प्रोजेक्टर हेडलैंप, फॉग लैंप, नए 18-इंच अलॉय व्हील दी गई है और साइड बॉडी क्लैडिंग हटाई गई है, जिससे इसका प्रोफाइल ज्यादा क्लीन और मॉडर्न नजर आता है।

केबिन में टेक्नोलॉजी अपग्रेड

इंटीरियर में अब 10.3-इंच का नया टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉयड ऑटो और एप्पल कारप्ले, 360-डिग्री कैमरा, TPMS (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम), 8-स्पीकर साउंड सिस्टम मिलता है। इसका मतलब है कि अब यह पिकअप सिर्फ ताकतवर ही नहीं, बल्कि फीचर-लोडेड भी है।

इंजन वही भरोसेमंद

V-क्रॉस में वही 1.9-लीटर डीजल इंजन दिया गया है। इसमें मिलने वाला इंजन 161 BHP की पावर और 3,600 rpm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें 6-स्पीड मैनुअल या 6-स्पीड ऑटोमैटिक गियरबॉक्स दिया गया है। यह इंजन पहले से ही अपनी मजबूती और भरोसे के लिए जाना जाता है।

किसके लिए है यह ट्रक?

V-Cross उन लोगों के लिए है, जो ऑफ-रोडिंग का शौक रखते हैं और एडवेंचर ट्रिप्स पर जाते हैं।2026 Isuzu V-Cross में बड़े बदलाव नहीं हैं, लेकिन जो अपडेट दिए गए हैं वे इसे और बेहतर बनाते हैं। स्टैंडर्ड 4WD, नए फीचर्स और दमदार इंजन के साथ यह पिकअप ट्रक अब पहले से ज्यादा एडवेंचर-रेडी हो गया है। अगर आपका बजट 25 लाख से ऊपर है और आप एक मजबूत, स्टाइलिश और ऑफ-रोड के लिए तैयार व्हीकल चाहते हैं, तो नई V-Cross आपके लिए एक शानदार विकल्प हो सकती है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak

सर्वेश्वर पाठक
अक्टूबर 2022 से ‘लाइव हिंदुस्तान’ में सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर के तौर पर ऑटो सेक्शन से जुड़े हुए हैं। सर्वेश्वर को पत्रकारिता में 7 साल से ज्यादा का अनुभव है। ऑटोमोबाइल इंडस्ट्री से जुड़ी खबरों व एनालिसिस में उन्हें गहरी समझ और अनुभव है। देव संस्कृति विश्वविद्यालय (हरिद्वार) से पत्रकारिता में मास्टर के बाद इन्होंने साल 2019 में ईटीवी भारत से पत्रकारिता जगत में अपना कदम रखा। इसके बाद उन्होंने दैनिक जागरण और एडिटरजी के साथ काम किया। उत्तर प्रदेश के सुलतानपुर से आने वाले सर्वेश्वर लेखन के साथ-साथ बाल शिक्षा, पर्यावरण संरक्षण और जागरूकता से जुड़े कार्यों में भी सक्रिय रूप से योगदान दे रहे हैं। विश्वविद्यालय में पढ़ाई के दौरान इन्होंने गोंदिया (महाराष्ट्र) में 2 महीने से ज्यादा समय तक सोशल वेलफेयर के लिए काम किया। इस दौरान उन्होंने कई प्रतिष्ठित विश्वविद्यालय और स्कूल के बच्चों को उच्च शिक्षा के लिए प्रोत्साहित किया। सर्वेश्वर को बचपन से क्रिकेट खेलना और डांस पसंद है।

Auto News Hindi

