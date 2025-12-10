सड़कों पर दौड़ती दिखी लाल रंग की ये हुंडई कार, भारत में लॉन्च करने की तैयारी! 5-स्टार सेफ्टी से लैस
हुंडई ने अपने पोर्टफोलियो में शामिल लग्जरी वरना सेडान के फेसलिफ्ट मॉडल की टेस्टिंग शुरू कर दी है। दरअसल, इस सेडान को एक बार फिर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। इस बार इसे साउथ कोरिया की सड़कों पर देखा गया। जबकि कुछ ही सप्ताह पहले भारत में कैमोफ्लाज्ड प्रोटोटाइप टेस्टिंग करते देखे गए थे।
हुंडई ने अपने पोर्टफोलियो में शामिल लग्जरी वरना सेडान के फेसलिफ्ट मॉडल की टेस्टिंग शुरू कर दी है। दरअसल, इस सेडान को एक बार फिर टेस्टिंग के दौरान देखा गया है। इस बार इसे साउथ कोरिया की सड़कों पर देखा गया। जबकि कुछ ही सप्ताह पहले भारत में कैमोफ्लाज्ड प्रोटोटाइप टेस्टिंग करते देखे गए थे। नई स्पाई फोटोज से हमें रिफ्रेश्ड सेडान की स्टाइलिंग का ज्यादा साफ अंदाजा मिलता है। यह भी इशारा मिलता है कि हुंडई अपनी पॉपुलर मिड-साइज सेडान के लिए 2025 के आखिर या 2026 की शुरुआत में लॉन्च होने से पहले क्या अपडेट्स तैयार कर रही है।
टेस्ट म्यूल में एक नया D-कट स्टीयरिंग व्हील भी दिखा, जो स्लिम और मॉडर्न डिजाइन में है। यह फिर से नई हुंडई सिबलिंग्स से प्रेरित है। इन बदलावों से वरना का केबिन एक्सपीरियंस काफी बेहतर हो जाएगा और इसमें ज्यादा प्रीमियम और फ्यूचरिस्टिक टच आएगा। इंडिया और साउथ कोरिया दोनों में प्रोटोटाइप टेस्टिंग के साथ ऐसा लगता है कि फेसलिफ्ट डेवलपमेंट के एडवांस्ड स्टेज में है। ग्लोबल रिवील 2025 के बीच में कभी भी हो सकता है, जिसके बाद 2025 के आखिर में या 2026 की शुरुआत में इंडिया में लॉन्च किया जाएगा।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Hyundai Verna
₹ 10.69 - 16.98 लाख
Honda City
₹ 12.38 - 16.65 लाख
Tata Sierra
₹ 11.49 - 20.49 लाख
Kia Seltos 2026
₹ 12 - 21 लाख
Volkswagen Virtus
₹ 11.16 - 18.73 लाख
Skoda Slavia
₹ 10 - 17.7 लाख
साउथ कोरिया से मिली नई फोटोज में एक रेड कलर की वरना टेस्ट म्यूल दिख रहा है जो आगे और पीछे से बहुत ज्यादा कैमोफ्लाज्ड है, लेकिन साइड प्रोफाइल खुली हुई है। यह भारत में देखे गए प्रोटोटाइप जैसा ही है, जिससे कन्फर्म होता है कि हुंडई दोनों मार्केट में एक साथ टेस्टिंग कर रही है। मिरर, ग्लासहाउस, बेल्टलाइन और कैरेक्टर लाइन में कोई बदलाव नहीं हुआ है, जो पूरी तरह से रीडिजाइन के बजाय हल्के कॉस्मेटिक अपडेट की उम्मीदों के मुताबिक है। खास बात यह है कि यहां दिख रहे एलॉय व्हील्स अभी के इंडिया-स्पेक वरना जैसे ही हैं। इससे यह भी पता चलता है कि फेसलिफ्ट में बड़े बदलाव के बजाय थोड़े-बहुत बदलाव किए जाएंगे।
कार के पीछे की तरफ कैमोफ्लाज टेल-लैंप डिटेलिंग को छिपाता है, लेकिन कनेक्टेड LED टेललैंप, जो अब वरना का ट्रेडमार्क है, इसे शार्प इंटरनल ग्राफिक्स के साथ जारी रहने की उम्मीद है। स्पोर्टी फास्टबैक-स्टाइल रूफलाइन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। आगे की तरफ, फेसलिफ्ट में एक नया ग्रिल, अपडेटेड LED हेडलैंप, नया DRL सिग्नेचर और रिवाइज्ड बंपर डिजाइन मिलने की उम्मीद है।
सबसे बड़ा अपडेट केबिन के अंदर होने की उम्मीद है। पहले की इंडियन स्पाई शॉट्स में एक नया कर्व्ड डुअल-स्क्रीन सेटअप दिखाया गया था, जो 2025 हुंडई वरना में पेश किए गए सेटअप जैसा ही है। अभी की वरना में पहले से ही दो 10.25-इंच स्क्रीन हैं, लेकिन फेसलिफ्ट में डुअल 12.3-इंच डिस्प्ले, नया, ज्या क्लियर यूजर इंटरफेस, फास्ट सॉफ्टवेयर और बेहतर ग्राफिक्स जैसे अपग्रेड हो सकते हैं।
4th जेन वरना पहले से ही भारत की सबसे सुरक्षित सेडान में से एक है, जिसे बड़ों और बच्चों दोनों की सुरक्षा के लिए 5-स्टार ग्लोबल NCAP रेटिंग मिली है। 2026 फेसलिफ्ट के लिए, हुंडई से ADAS लेवल 2 सुइट को बढ़ाने की उम्मीद है। हुंडी नए मॉडल्स में देखे गए अपग्रेड्स की तरह, बेहतर एक्यूरेसी के लिए सेंसर और सॉफ्टवेयर को बेहतर बना सकती है। मौजूदा ADAS की फीचर्स में फॉरवर्ड कोलिजन अवॉइडेंस, ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, स्टॉप एंड गो के साथ स्मार्ट क्रूज कंट्रोल, रियर क्रॉस-ट्रैफिक अवॉइडेंस और ड्राइवर अटेंशन वार्निंग शामिल हैं।
हुंडई वरना के पावरट्रेन ऑप्शन में बदलाव नहीं किया जाएगा। इस कार में 1.5-लीटर MPi पेट्रोल इंजन (115 PS / 143.8 Nm) मिलेगा, जो 6MT / IVT गियरबॉक्स से लैस है। वहीं, 1.5-लीटर टर्बो GDi पेट्रोल (160 PS / 253 Nm) मिलेगा, जो 6MT / 7-speed DCT गियरबॉक्स से लैस है। एक अन्य ऑप्शन में 1.5-लीटर MPi पेट्रोल (115 PS / 143.8 Nm) मिलेगा, जो 6MT / IVT गियरबॉक्स से लैस है। जबकि, 1.5-लीटर टर्बो GDi पेट्रोल इंजन (160 PS / 253 Nm) मिलेगा, जो 6MT / 7-स्पीड DCT गियरबॉक्स से लैस है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।