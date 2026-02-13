लॉन्च से पहले हुंडई वरना फेसलिफ्ट का डिजाइन और फीचर्स से उठा पर्दा, मौजूदा मॉडल से इतनी बदल गई
हुंडई वरना अपने सेगमेंट में पॉपुलर मिड-साइज सेडान में से एक है। वरना के मौजूदा जनरेशन मॉडल का डिजाइन अलग है। यह इसकी सेल्स में भी दिखा है। जनवरी 2026 में हुंडई ने मार्केट में वरना की 1,000 यूनिट भी नहीं बेचीं, जबकि इसके कॉम्पिटिटर, फॉक्सवैगन और स्कोडा ने स्लाविया और वर्टूस की करीब 2,000 यूनिट बेचीं।
यह वीडियो ड्रिफ्टएक्सपी ने अपने इंस्टाग्राम पेज पर शेयर किया है। वीडियो का दावा है कि यह आने वाली हुंडई वरना फेसलिफ्ट का इंटीरियर दिखाता है। वीडियो की बात करें तो, आने वाली सेडान का स्टीयरिंग व्हील देखते हैं। कई मॉडर्न हुंडई मॉडल्स की तरह, स्टीयरिंग व्हील से हुंडई का लोगो गायब है। इसके बजाय, हमें हॉर्न पैड पर हुंडई का मोर्स कोड सिंबल दिखता है। वीडियो में दिख रही कार शायद टर्बो वैरिएंट है क्योंकि स्टीयरिंग व्हील और सीट कवर पर रेड स्टिच हैं।
स्टीयरिंग व्हील के पीछे, हमें एक बड़ा कर्विलिनियर डिस्प्ले दिखता है। यह वही 10.25-इंच यूनिट जैसा दिखता है जो मौजूदा वर्जन में पहले से मौजूद था। एक स्क्रीन डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर है, जबकि दूसरी टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम है। ऐसा लगता है कि वीडियो या तो रात में या बेसमेंट पार्किंग लॉट में रिकॉर्ड किया गया था। केबिन का क्लियर व्यू नहीं दिख रहा है। हालांकि, इसमें देख सकते हैं कि सेडान में केबिन और डैशबोर्ड पर वही थ्री-स्पोक स्टीयरिंग व्हील, ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन और ब्रश्ड एल्यूमीनियम इन्सर्ट हैं।
वीडियो में एक्सटीरियर में हुए बदलावों की भी झलक दिखाता है। ऐसा लगता है कि सेडान में स्लीक LED DRLs और फ्रंट में एक हॉरिजॉन्टल LED बार मिलना जारी रहेगा। सेडान की फ्रंट ग्रिल में छोटे-मोटे कॉस्मेटिक बदलाव हो सकते हैं। फ्रंट ग्रिल पर पैटर्न मौजूदा वाले से अलग हो सकता है। इसके अलावा, वरना के फ्रंट बंपर में भी बदलाव हो सकते हैं। यहां देखे गए टेस्ट म्यूल में ऐसा लग रहा है कि वरना बंपर के निचले हिस्से पर सिल्वर एक्सेंट के साथ आ सकती है। सेडान के पिछले बंपर पर भी ऐसे ही एक्सेंट दिख रहे हैं।
वरना फेसलिफ्ट का टेल लैंप डिजाइन लगभग वैसा ही दिखता है। फ्रेश लुक के लिए एलॉय व्हील डिजाइन में भी बदलाव हो सकते हैं। इसमें ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल, इलेक्ट्रिक सीट एडजस्टमेंट, सीट वेंटिलेशन, लेदरेट अपहोल्स्ट्री, लेवल 2 ADAS, एक 360-डिग्री कैमरा, एक इलेक्ट्रिक सनरूफ, कनेक्टेड कार फीचर वगैरह जैसे प्रीमियम फीचर्स की वही रेंज मिलती रहेगी।
वरना फेसलिफ्ट में वही पेट्रोल इंजन ऑप्शन मिलते रहेंगे। इसमें 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन होगा जो 115 PS और 143 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। यह मैनुअल और iVT गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध है। दूसरा इंजन 1.5-लीटर टर्बो पेट्रोल यूनिट है जो 160 PS और 257 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। यह मैनुअल और DCT गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध है। हुंडई वरना की एक्स-शोरूम कीमत 10.79 लाख रुपए से शुरू होती हैं, जो 17.13 लाख रुपए तक जाती है। फेसलिफ्ट मॉडल भी इसी प्राइस रेंज में लॉन्च होने की उम्मीद है।
