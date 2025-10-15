Hindustan Hindi News
12.3-इंच स्क्रीन और सेफ्टी के लिए ADAS 2, न्यू वेन्यू के कई फीचर्स हुए कन्फर्म; 4 नवंबर को भारत में करेगी एंट्री

संक्षेप: हुंडई अपने पोर्टफोलियो में जल्द ही न्यू वेन्यू को शामिल करने वाली है। दरअसल, 2026 वेन्यू के साथ सब-4 मीटर SUV सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। इस SUV में मौजूद टेक्नोलॉजी और फीचर्स को देखते हुए, इसे महज फेसलिफ्ट की बजाय नेक्स्ट जनरेशन का मॉडल कहा जा सकता है।

Wed, 15 Oct 2025 12:41 PMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
हुंडई अपने पोर्टफोलियो में जल्द ही न्यू वेन्यू को शामिल करने वाली है। दरअसल, 2026 वेन्यू के साथ सब-4 मीटर SUV सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। इस SUV में मौजूद टेक्नोलॉजी और फीचर्स को देखते हुए, इसे महज फेसलिफ्ट की बजाय नेक्स्ट जनरेशन का मॉडल कहा जा सकता है। हुंडई ने औपचारिक लॉन्च से पहले इस अपकमिंग गाड़ी के बारे में कुछ खुलासे किए हैं। ये भारत के मोस्ट अवेटेड लॉन्च में से एक है। इसे अगले महीने 4 नवंबर, 2025 को लॉन्च किया जाना है। स्पाई शॉट्स और इन स्पाई शॉट्स पर आधारित रेंडर्स से पता चलता है कि इस अपकमिंग SUV में पूरी तरह से नया डिजाइन होने की उम्मीद है।

सबसे पहले नया 12.3-इंच का डुअल डिस्प्ले सेटअप है जो बिना किसी एडॉप्टर की आवश्यकता के वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी देता है। इस तरह, 2025 हुंडई वेन्यू SUV, ब्रांड की पहली मेन स्ट्रीम की गाड़ी बन जाएगी जिसमें घुमावदार आकार में 12.3 इंच की दोहरी स्क्रीन वाला नेक्स्ट-जेन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जाएगा।

स्पाई शॉट्स में 2026 वेन्यू के लिए एक नया स्टीयरिंग व्हील भी दिखाया गया है जो इसे एक फ्यूचरस्टिक लुक देता है। इसमें एक व्यवस्थित डैशबोर्ड के साथ-साथ एक स्मार्ट दिखने वाला सेंटर कंसोल भी है। 360-डिग्री कैमरा, पैनोरमिक सनरूफ, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, रियर वेंटिलेटेड सीटें और अन्य फीचर्स भी इसमें शामिल हो सकती हैं।

पिछली स्पाई शॉट्स में एक ऑटो-डिमिंग IRVM और फ्रंट विंडस्क्रीन पर लगे डैशकैम की मौजूदगी की पुष्टि हुई है। 2026 हुंडई वेन्यू SUV में एक और बड़ा बदलाव लेवल-2 ADAS है। वेन्यू पहले से ही किआ सोनेट के साथ लेवल-1 ADAS प्रदान करता है, लेकिन नया लेवल-2 ADAS सिस्टम किआ साइरोस के साथ शेयर किए जाने की संभावना है। B SUV जैसे बड़े सेगमेंट में लेवल-2 ADAS को शामिल करना है। इसमें इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन वॉच और लेन कीप असिस्ट के साथ-साथ अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल फीचर्स भी शामिल कर सकती है। OTA अपडेट भी इसका हिस्सा होंगे।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
