12.3-इंच स्क्रीन और सेफ्टी के लिए ADAS 2, न्यू वेन्यू के कई फीचर्स हुए कन्फर्म; 4 नवंबर को भारत में करेगी एंट्री

हुंडई अपने पोर्टफोलियो में जल्द ही न्यू वेन्यू को शामिल करने वाली है। दरअसल, 2026 वेन्यू के साथ सब-4 मीटर SUV सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत कर रही है। इस SUV में मौजूद टेक्नोलॉजी और फीचर्स को देखते हुए, इसे महज फेसलिफ्ट की बजाय नेक्स्ट जनरेशन का मॉडल कहा जा सकता है। हुंडई ने औपचारिक लॉन्च से पहले इस अपकमिंग गाड़ी के बारे में कुछ खुलासे किए हैं। ये भारत के मोस्ट अवेटेड लॉन्च में से एक है। इसे अगले महीने 4 नवंबर, 2025 को लॉन्च किया जाना है। स्पाई शॉट्स और इन स्पाई शॉट्स पर आधारित रेंडर्स से पता चलता है कि इस अपकमिंग SUV में पूरी तरह से नया डिजाइन होने की उम्मीद है।

सबसे पहले नया 12.3-इंच का डुअल डिस्प्ले सेटअप है जो बिना किसी एडॉप्टर की आवश्यकता के वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले कनेक्टिविटी देता है। इस तरह, 2025 हुंडई वेन्यू SUV, ब्रांड की पहली मेन स्ट्रीम की गाड़ी बन जाएगी जिसमें घुमावदार आकार में 12.3 इंच की दोहरी स्क्रीन वाला नेक्स्ट-जेन इंफोटेनमेंट सिस्टम दिया जाएगा।

स्पाई शॉट्स में 2026 वेन्यू के लिए एक नया स्टीयरिंग व्हील भी दिखाया गया है जो इसे एक फ्यूचरस्टिक लुक देता है। इसमें एक व्यवस्थित डैशबोर्ड के साथ-साथ एक स्मार्ट दिखने वाला सेंटर कंसोल भी है। 360-डिग्री कैमरा, पैनोरमिक सनरूफ, डुअल-जोन क्लाइमेट कंट्रोल, रियर वेंटिलेटेड सीटें और अन्य फीचर्स भी इसमें शामिल हो सकती हैं।