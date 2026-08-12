Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

2 CNG सिलेंडर और बाहर-अंदर ब्लैक थीम, हुंडई की नई SUV लॉन्च; कीमत इतनी कि आसानी से खरीद पाएं!

By Narendra Jijhontiya
लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

यह स्पेशल एडिशन चार वैरिएंट्स में उपलब्ध है। इसमें पेट्रोल मैनुअल, पेट्रोल AMT और Hy-CNG Duo ऑप्शन शामिल हैं। यह लॉन्च ऐसे समय में हुआ है जब कंपनी अपनी Knight रेंज की कुल 1 लाख से ज्यादा सेल्स का सेलिब्रेट कर रही है। इसे 2022 में कई मॉडल्स के साथ पेश किया गया था।

2026 Hyundai Exter Knight Launch Price Rs 8.13 Lakh
हुंडई की नई SUV लॉन्च
Hyundai Exter
केवल
7,600/माह से शुरू
सिर्फ 1 मिनट में जानें
कोई शुल्क नहीं
100% सुरक्षित

हुंडई मोटर इंडिया (Hyundai Motor India) ने अपनी एंट्री-लेवल एक्सटर SUV का नया ब्लैक-थीम वर्जन एक्सटर नाइट (Exter Knight) लॉन्च किया है। यह स्पेशल एडिशन चार वैरिएंट्स में उपलब्ध है। इसमें पेट्रोल मैनुअल, पेट्रोल AMT और Hy-CNG Duo ऑप्शन शामिल हैं। यह लॉन्च ऐसे समय में हुआ है जब कंपनी अपनी Knight रेंज की कुल 1 लाख से ज्यादा सेल्स का सेलिब्रेट कर रही है। इसे 2022 में कई मॉडल्स के साथ पेश किया गया था। नई Exter Knight में कई कॉस्मेटिक अपग्रेड्स किए गए हैं, जो बिना किसी मैकेनिकल बदलाव के इसे स्पोर्टी लुक देते हैं। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 8.13 लाख से 9.60 लाख रुपए तक है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Honda Elevate
Honda Elevate
₹ 11.6 - 16.67 लाख
EMI केवल15,200/ माह
अपनी EMI जानें
Honda Amaze
Honda Amaze
₹ 7.48 - 10 लाख
EMI केवल9,800/ माह
अपनी EMI जानें
Honda City
Honda City
₹ 12 - 20.99 लाख
EMI केवल15,700/ माह
अपनी EMI जानें
Volkswagen Taigun
Volkswagen Taigun
₹ 11 - 19.3 लाख
EMI केवल14,400/ माह
अपनी EMI जानें
Toyota Glanza
Toyota Glanza
₹ 6.39 - 9.15 लाख
EMI केवल8,400/ माह
अपनी EMI जानें

हुंडई एक्सटर नाइट एडिशन का एक्सटीरियर
एक्सटीरियर की बात करें बाहर की तरफ, SUV में मैट ब्लैक Hyundai और Exter बैज, डार्क ग्रे फ्रंट और रियर बम्पर गार्निश, डार्क ग्रे साइड सिल गार्निश, खास Knight बैजिंग और रेड-पेंटेड फ्रंट ब्रेक कैलिपर्स के साथ 15-इंच के ब्लैक एलॉय व्हील्स दिए गए हैं। निचले वैरिएंट्स में डार्क ग्रे स्टाइल वाले स्टील व्हील्स मिलते हैं। पीछे की तरफ भी ब्लैक बैजिंग और डार्क एक्सटीरियर एक्सेंट्स के साथ ब्लैक थीम को बरकरार रखा गया है। हुंडई एक्सटर नाइट को 5 कलर्स में पेश किया है, जिसमें टाइटेनियम ब्लैक, एटलस व्हाइट, स्टारी नाइट, टाइटन ग्रे और गोल्डन ब्रॉन्ज शामिल हैं।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Hyundai Exter

Hyundai Exter

₹ 5.8 - 9.57 लाख

EMI केवल7,600/ माह
अपनी EMI जानें
Nissan Magnite

Nissan Magnite

₹ 5.65 - 11.13 लाख

EMI केवल7,400/ माह
अपनी EMI जानें
Maruti Suzuki Fronx

Maruti Suzuki Fronx

₹ 6.85 - 11.98 लाख

EMI केवल9,000/ माह
अपनी EMI जानें
Citroen C3X

Citroen C3X

₹ 7.91 - 9.9 लाख

EMI केवल10,400/ माह
अपनी EMI जानें
ये भी पढ़ें:अर्टिगा को छोड़ इस 7-सीटर के पीछे पड़े लोग, 356% की YoY ग्रोथ मिली

हुंडई एक्सटर नाइट एडिशन का इंटीरियर
इंटीरियर की बात करें तो, हुंडई ने एक नई ऑल-ब्लैक इंटीरियर थीम पेश की है, जिसमें डैशबोर्ड और केबिन में ब्रास-कलर के एक्सेंट्स दिए गए हैं। एक्सटर नाइट में खास ब्लैक सेमी-फैब्रिक सीट अपहोल्स्ट्री, एम्बर फुटवेल एम्बिएंट लाइटिंग और कुछ वैरिएंट्स में ब्लैक D-कट स्टीयरिंग व्हील भी मिलता है। इन कॉस्मेटिक चेंजेस के अलावा, फीचर्स की लिस्ट रेगुलर एक्सटर जैसी ही है। ग्राहकों को टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और स्टैंडर्ड SUV के साथ मिलने वाला पूरा सेफ्टी पैकेज मिलता रहेगा।

ये भी पढ़ें:इस SUV ने भारत में पूरे किए 7 साल, कंपनी ने ग्राहकों के लिए खोला गिफ्ट का पिटारा

हुंडई एक्सटर नाइट एडिशन का इंजन
मैकेनिकल तौर पर, एक्सटर नाइट में हुंडई का जाना-पहचाना 1.2-लीटर कप्पा पेट्रोल इंजन दिया गया है। ग्राहक 5-स्पीड मैनुअल गियरबॉक्स या स्मार्ट ऑटो AMT में से चुन सकते हैं। हुंडई नाइट एडिशन को अपने 1.2-लीटर Hy-CNG Duo पावरट्रेन के साथ भी पेश कर रही है, जिसमें 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन मिलता है।

ये भी पढ़ें:इलेक्ट्रिक टू-व्हीलर्स खरीदने वालों की मौज, सरकार 2028 तक देती रहेगी सब्सिडी

‘अब और भी ज्यादा बोल्ड हुई एक्सटर’
इसके लॉन्च पर कंपनी में प्रोडक्ट स्ट्रैटेजी और प्लानिंग हेड, अमित धौंडियाल ने कहा, "लॉन्च के बाद से ही, एक्सटर उन ग्राहकों के लिए एक बेहतरीन ऑप्शन बनकर उभरी है जो स्टाइलिश, कई खासियतों वाली और भरोसेमंद SUV चाहते हैं। नई एक्सटर नाइट अपनी खास ऑल-ब्लैक थीम, शानदार ब्रास डिटेलिंग और एक्सक्लूसिव डिजाइन एलिमेंट्स के साथ इसके बोल्ड SUV कैरेक्टर को और भी बेहतर बनाएगी।"

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

और पढ़ें
Bajaj Auto Hyundai Hyundai Exter

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।