₹5.64 लाख की इस SUV में अब मिलेंगे कई शानदार फीचर्स; महंगे मॉडल को देगी टक्कर! यहां देखें लिस्ट

₹5.64 लाख की इस SUV में अब मिलेंगे कई शानदार फीचर्स; महंगे मॉडल को देगी टक्कर! यहां देखें लिस्ट

संक्षेप:

हुंडई मोटर इंडिया भारतीय बाजार में एक अपडेटेड एक्सटर पेश करने की तैयारी कर रही है। उम्मीद है कि यह रिफ्रेश्ड मॉडल मार्च 2026 के आसपास लॉन्च होगा। इसकी पहली स्पाई फोटोज अब सामने आ चुकी हैं। जिसका क्रेडिट एस बालाजी को जाता है। 

Jan 28, 2026 09:19 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
हुंडई मोटर इंडिया भारतीय बाजार में एक अपडेटेड एक्सटर पेश करने की तैयारी कर रही है। उम्मीद है कि यह रिफ्रेश्ड मॉडल मार्च 2026 के आसपास लॉन्च होगा। इसकी पहली स्पाई फोटोज अब सामने आ चुकी हैं। जिसका क्रेडिट एस बालाजी को जाता है। लॉन्च के बाद से एक्सटर ने छोटी SUV सेगमेंट में सबसे पॉपुलर ऑप्शन में से एक के रूप में अपनी पहचान बनाई है। आने वाला अपडेट बड़े बदलाव करने के बजाय इसकी मेन खूबियों को मजबूत करने पर फोकस्ड होगा। बता दें कि मौजूदा एक्सटर की कीमत 5.64 लाख रुपए है।

हुंडई के हालिया प्रोडक्ट अपडेट, जैसे कि वेन्यू और क्रेटा जैसे मॉडलों में धीरे-धीरे, लेकिन सार्थक सुधारों की एक क्लियर स्ट्रैटजी दिखाते हैं। 2026 एक्सटर से भी इसी तरह का रास्ता अपनाने की उम्मीद है। इसमें फीचर्स, कम्फर्ट और टेक्नोलॉजी के जरिए ज्यादा वैल्यू जोड़ना और इसकी डेली की उपयोगिता को बनाए रखना।

ये भी पढ़ें:अब फटाफट चार्ज हो जाएगी क्रेटा इलेक्ट्रिक, कंपनी ने जारी किया OTA अपडेट

2026 हुंडई एक्सटर फेसलिफ्ट से उम्मीद

रिवाइज्ड वैरिएंट स्ट्रैटजी: हुंडई ने हाल ही में वेन्यू जैसे मॉडलों पर एक नई HX-बेस्ड ट्रिम पेश की है। इसी तरह का तरीका एक्सटर लाइनअप में भी अपनाया जा सकता है। इससे वैरिएंट चुनने में आसानी होगी और फीचर लेवल को साफ तौर से अलग करने में मदद मिलेगी।

बेहतर स्पेस: एक्सटर पहले से ही अपने साइज के हिसाब से अच्छे हेडरूम और कम्फर्टेबल केबिन के लिए जानी जाती है। उम्मीद है कि अपडेटेड मॉडल इन खूबियों को बनाए रखेगा। साथ ही, बेहतर सीट एर्गोनॉमिक्स और स्मार्ट स्टोरेज सॉल्यूशन की संभावना है, जिसका मकसद डेली की राइड को बेहतर करना है।

अपडेटेड टेक्नोलॉजी सूट: 2026 एक्सटर में हुंडई के बड़े मॉडलों से इंस्पायर्ड टेक्नोलॉजी अपग्रेड देखने को मिल सकते हैं। इसमें एक बड़ी टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, एक ज्यादा एडवांस्ड डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और बेहतर कनेक्टेड कार फीचर्स शामिल हो सकते हैं, जो केबिन के अंदर के एक्सपीरियंस को और बेहतर बनाएंगे।

कम्फर्ट फोकस्ड फीचर्स: वॉयस-इनेबल्ड सनरूफ और डुअल-कैमरा डैशकैम जैसे फीचर्स पहले से ही इसे खास बनाते हैं। ऐसे में कंपनी और भी आराम बढ़ाने वाले फीचर्स पर विचार कर सकती है। इंडस्ट्री की उम्मीदें वेंटिलेटेड फ्रंट सीटों और बेहतर सीटिंग सपोर्ट जैसे फीचर्स की ओर इशारा करती हैं, जो वैरिएंट की पोजिशनिंग पर निर्भर करेगा।

ये भी पढ़ें:महिंद्रा स्कॉर्पियो N फेसलिफ्ट के इंटीरियर का खुलासा, अब इसमें नई स्क्रीन मिलेगी

लंबी ड्राइव के लिए कम्फर्टेबल फीचर्स: ग्राहकों के इस्तेमाल के पैटर्न को देखते हुए कंपनी लंबी यात्राओं के दौरान थकान कम करने के लिए फ्रंट और रियर आर्मरेस्ट जैसे फीचर्स जोड़ने पर विचार कर सकती है। ऐसे अतिरिक्त फीचर्स शहरी ड्राइव के लिए डेली के आराम को भी बेहतर बनाएंगे।

यूटिलिटी फीचर्स: ज्यादातर हुंडई अपडेट की तरह, सुविधा में सुधार की संभावना है। इनमें रियर सनशेड, फास्ट USB टाइप-C चार्जिंग पोर्ट और अन्य सोच-समझकर जोड़े गए फीचर्स शामिल हो सकते हैं, जिनकी इस सेगमेंट के खरीदार तेजी से सराहना करते हैं।

सुरक्षा मजबूत करना: मौजूदा एक्सटर पहले से ही स्टैंडर्ड के तौर पर 6 एयरबैग और इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल प्रदान करती है। अपडेटेड मॉडल इस नींव पर अतिरिक्त ड्राइवर-असिस्टेंस फीचर्स के साथ आगे बढ़ सकता है, जो मार्केट पोजीशनिंग पर निर्भर करेगा और इस सेगमेंट में हुंडई के सेफ्टी-फर्स्ट अप्रोच को मजबूत करेगा।

