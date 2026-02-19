₹5.64 लाख की इस हुंडई SUV का आ रहा नया मॉडल, कैमरे में हुई कैद; टाटा पंच के लिए बनेगी मुसीबत!
हुंडई मोटर के पोर्टफोलियो में एक्सटर सबसे सस्ती और एंट्री लेवल SUV है। ये क्रेटा और वेन्यू के बाद कंपनी के पोर्टफोलियो की तीसरी सबसे ज्यादा बिकने वाली कार भी है। ऐसे में अब कंपनी इस स्टाइलिश मिनी SUV को अपडेट करने वाली है। इसके नए फेसलिफ्ट मॉडल को टेस्टिंग के दौरान कई बार स्पॉट भी किया जा चुका है।
हाल ही में कोरिया से मिली लेटेस्ट स्पाई फोटोज में एक्सटर फेसलिफ्ट का फ्रंट, साइड और रियर प्रोफाइल का खुलासा हो गया है।
हुंडई एक्सटर फेसलिफ्ट का डिजाइन
एक्सटर का टेस्ट गाड़ी पूरी तरह से कैमोफ्लाज्ड है, फिर भी ग्रिल, हेडलैंप, टेललाइट और दूसरी ऐसी ही डिटेल्स का बेसिक डिजाइन देखा जा सकता है। स्टील व्हील्स से पता चलता है कि यह टेस्ट किए जा रहे बेस वैरिएंट में से एक है। अगर हम मौजूदा मॉडल को देखें, तो EX और EX(O) ट्रिम्स R14 स्टील व्हील्स के साथ आते हैं। फ्रंट और रियर में लाइटिंग एलिमेंट्स मौजूदा मॉडल जैसे ही लगते हैं।
फ्रंट ग्रिल भी वैसी ही दिखती है और यही बात बंपर सेक्शन पर भी लागू होती है। हालांकि, कैमोफ्लाज रैप के नीचे कुछ नई डिटेलिंग छिपी हो सकती है। साइड की तरफ देखने पर वही मस्कुलर व्हील आर्च क्लैडिंग देखी जा सकती है। ये एक्सटर की रोड प्रेजेंस को बढ़ाने में अहम भूमिका निभाते हैं। इसमें रूफ रेल नहीं है। यह फीचर एक्सटर के मौजूदा बेस वैरिएंट में भी नहीं है। ऐसा लगता है कि एक्सटर फेसलिफ्ट काफी हद तक मौजूदा मॉडल जैसा ही एक्सटीरियर प्रोफाइल बनाए रखेगी।
हुंडई एक्सटर फेसलिफ्ट का इंटीरियर
कंपनी का फोकस पैसेंजर्स के कम्फर्ट और सुविधा बढ़ाने के लिए नए टेक फीचर्स जोड़ने और पैसेंजर सेफ्टी को बेहतर बनाने पर ज्यादा हो सकता है। इसमें बड़े इंफोटेनमेंट सिस्टम और डिजिटल इंस्ट्रूमेंट कंसोल पर ज्यादा एडवांस्ड फीचर्स जैसे अपग्रेड की संभावना है। कनेक्टेड कार एक्सपीरियंस को भी और बेहतर बनाया जा सकता है।
दूसरे फीचर्स में वेंटिलेटेड फ्रंट सीट, फ्रंट और रियर आर्मरेस्ट और रियर सनशेड जैसे फीचर्स शामिल हैं। ये अपडेट्स एक्सटर को लंबी यात्राओं के लिए बेहतर बनाएंगे। फ्रेश नए लुक के लिए केबिन में कुछ छोटे बदलाव किए जा सकते हैं। ड्राइवर असिस्टेंस फीचर्स की एक रेंज के साथ सेफ्टी पैकेज को बेहतर बनाया जा सकता है।
हुंडई एक्सटर फेसलिफ्ट की सेफ्टी
एक्सटर में पहले से ही 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी कंट्रोल (ESC), व्हीकल स्टेबिलिटी मैनेजमेंट, रियर पार्किंग सेंसर और डायनामिक गाइडलाइन्स वाला रियर कैमरा जैसे फीचर्स के साथ एक मजबूत सेफ्टी पैकेज है। इसमें हिल स्टार्ट असिस्ट कंट्रोल (HAC) और टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) भी शामिल हैं। मुश्किल हालात से निपटने के लिए एक्सटर में डैशकैम भी है।
हुंडई एक्सटर फेसलिफ्ट का इंजन
हुंडई एक्सटर फेसलिफ्ट में मौजूदा पावरट्रेन ऑप्शन ही रहने की उम्मीद है। SUV में 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन है जो 83 PS का पावर और 113.8 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसे 5-स्पीड मैनुअल या स्मार्ट ऑटो AMT ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। एक्सटर बाई-फ्यूल पेट्रोल + CNG ऑप्शन के साथ भी उपलब्ध है। CNG पर चलने पर आउटपुट 69 PS पावर और 95.2 Nm टॉर्क हो जाता है। एक्सटर CNG सिर्फ 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ उपलब्ध है।
हुंडई एक्सटर फेसलिफ्ट की कीमतें
ह्यूंदै एक्सटर फेसलिफ्ट का मुकाबला टाटा पंच और मारुति फ्रोंक्स जैसी गाड़ियों से होता है। अपडेट होने के बाद कीमत में थोड़ी बढ़ोतरी की उम्मीद की जा सकती है। मौजूदा मॉडल की एक्स-शोरूम कीमतें 5.64 लाख रुपए से 8.85 लाख रुपए तक हैं।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
