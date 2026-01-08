हुंडई ने चुपचाप बंद किया इस भौकाली eSUV का सस्ता वैरिएंट, अब ₹2 लाख तक ज्यादा लगेंगे; ये रही डिटेल्स

संक्षेप: 2026 हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक (2026 Hyundai Creta Electric) में बड़ा बदलाव किया गया है। कंपनी ने 2026 हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक के 42kWh बैटरी पैक वाला स्मार्ट वैरिएंट बंद कर दिया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Jan 08, 2026 04:40 pm IST

हुंडई (Hyundai) ने 2026 मॉडल ईयर के लिए क्रेटा इलेक्ट्रिक (Creta Electric) की वैरिएंट लिस्ट को चुपचाप अपडेट कर दिया है। इस अपडेट में कंपनी ने 42kWh बैटरी पैक के साथ आने वाले सभी स्मार्ट (Smart) वैरिएंट्स को बंद कर दिया है। पहले ग्राहक क्रेटा इलेक्ट्रिक (Creta Electric) को स्मार्ट, स्मार्ट (O), स्मार्ट (O) HC और स्मार्ट (O) HC डुअल टोन जैसे ट्रिम्स में 42kWh बैटरी के साथ खरीद सकते थे, लेकिन अब ये सभी ऑप्शन ब्रॉशर से हटा दिए गए हैं।अब स्मार्ट वैरिएंट सिर्फ बड़ी 51.4kWh बैटरी के साथ ही उपलब्ध होगा। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

खरीदारों के लिए इसका क्या मतलब?

इस फैसले से क्रेटा इलेक्ट्रिक (Creta Electric) खरीदने की एंट्री पॉइंट स्ट्रैटेजी बदल गई है। आइए इसको नीचे दिए गए कुछ जरूरी प्वाइंट्स में समझते हैं।

1- एंट्री प्राइस बढ़ी

42kWh बैटरी वाला स्मार्ट (Smart) वैरिएंट उन ग्राहकों के लिए एक किफायती और बैलेंस्ड ऑप्शन था, जो ज्यादा रेंज की बजाय फीचर्स और कीमत पर फोकस करते थे। इसके हटने से अब स्मार्ट (Smart) वैरिएंट लेने वाले ग्राहकों को 51.4kWh बैटरी के लिए करीब 2 लाख ज्यादा खर्च करने होंगे।

2- जरूरत न होने पर भी बड़ी बैटरी

कई ऐसे यूजर्स होते हैं, जिनका रोज का ड्राइविंग पैटर्न शहर तक सीमित रहता है और उन्हें ज्यादा रेंज की जरूरत नहीं होती। पहले ऐसे ग्राहक 42kWh बैटरी के साथ Smart (O) जैसे वैरिएंट चुन सकते थे, लेकिन अब उन्हें मजबूरी में बड़ी बैटरी के लिए अतिरिक्त पैसा देना होगा।

3- हुंडई (Hyundai) की रणनीति क्या?

हुंडई (Hyundai) के नजरिए से यह कदम प्रोडक्शन को आसान बनाने और ग्राहकों को हाई-मार्जिन वैरिएंट्स की ओर शिफ्ट करने में मदद करेगा। इसमें मिलने वाला 51.4kWh का बैटरी पैक ज्यादा रेंज देने में सक्षम है, जो आज के समय में बढ़ती इलेक्ट्रिक SUV कॉम्पिटिशन के बीच एक मजबूत सेलिंग पॉइंट बन चुका है।

क्रेटा इलेक्ट्रिक लेने वालों के पास क्या विकल्प?

कम बजट वाले ग्राहकों को अब 42kWh बैटरी पैक के लिए लोअर वैरिएंट्स देखना होगा। स्मार्ट (Smart) वैरिएंट चाहने वाले ग्राहकों को 51.4kWh के बैटरी पैक की ज्यादा कीमतों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। कुल मिलाकर फैसला अब आसान है, लेकिन जेब पर असर डालने वाला भी है।

2026 हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक

वैरिएंट-वाइज एक्स-शोरूम प्राइस 42kWh बैटरी वैरिएंट नई कीमत Executive 42 Rs. 18,02,200 Smart 42 बंद किया गया Executive Tech 42 Rs. 18,99,900 Smart (O) 42 बंद किया गया Smart (O) DT 42 बंद किया गया Premium 42 Rs. 19,99,900 Premium DT 42 Rs. 20,14,900 Excellence 42 Rs. 21,29,900 Excellence Knight 42 Rs. 21,44,900 Excellence DT 42 Rs. 21,44,800 Excellence Knight DT 42 Rs. 21,59,800 42kWh बैटरी (होम चार्जर के साथ) वैरिएंट नई कीमत Smart (O) 42 w/ HC बंद किया गया Smart (O) DT 42 w/ HC बंद किया गया Premium 42 w/ HC Rs. 20,72,900 Premium DT 42 w/ HC Rs. 20,87,900 Excellence 42 w/ HC Rs. 22,02,900 Excellence Knight 42 w/ HC Rs. 22,17,900 Excellence DT 42 w/ HC Rs. 22,17,800 Excellence Knight DT 42 w/ HC Rs. 22,32,800 51.4kWh बैटरी वैरिएंट नई कीमत Executive (O) 51 Rs. 19,99,900 Smart (O) 51 Rs. 21,53,100 Smart (O) DT 51 बंद किया गया Excellence 51 Rs. 23,66,600 Excellence Knight 51 Rs. 23,81,500 Excellence DT 51 Rs. 23,81,600 Excellence DT Knight 51 Rs. 23,96,500 51.4kWh बैटरी (होम चार्जर के साथ) वैरिएंट नई कीमत Smart (O) 51 w/ HC Rs. 22,26,100 Smart (O) DT 51 w/ HC बंद किया गया Excellence 51 w/ HC Rs. 24,39,600 Excellence Knight 51 w/ HC Rs. 24,54,500 Excellence DT 51 w/ HC Rs. 24,54,600 Excellence DT Knight 51 w/ HC Rs. 24,69,500