हुंडई ने चुपचाप बंद किया इस भौकाली eSUV का सस्ता वैरिएंट, अब ₹2 लाख तक ज्यादा लगेंगे; ये रही डिटेल्स

हुंडई ने चुपचाप बंद किया इस भौकाली eSUV का सस्ता वैरिएंट, अब ₹2 लाख तक ज्यादा लगेंगे; ये रही डिटेल्स

संक्षेप:

2026 हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक (2026 Hyundai Creta Electric) में बड़ा बदलाव किया गया है। कंपनी ने 2026 हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक के 42kWh बैटरी पैक वाला स्मार्ट वैरिएंट बंद कर दिया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Jan 08, 2026 04:40 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
हुंडई (Hyundai) ने 2026 मॉडल ईयर के लिए क्रेटा इलेक्ट्रिक (Creta Electric) की वैरिएंट लिस्ट को चुपचाप अपडेट कर दिया है। इस अपडेट में कंपनी ने 42kWh बैटरी पैक के साथ आने वाले सभी स्मार्ट (Smart) वैरिएंट्स को बंद कर दिया है। पहले ग्राहक क्रेटा इलेक्ट्रिक (Creta Electric) को स्मार्ट, स्मार्ट (O), स्मार्ट (O) HC और स्मार्ट (O) HC डुअल टोन जैसे ट्रिम्स में 42kWh बैटरी के साथ खरीद सकते थे, लेकिन अब ये सभी ऑप्शन ब्रॉशर से हटा दिए गए हैं।अब स्मार्ट वैरिएंट सिर्फ बड़ी 51.4kWh बैटरी के साथ ही उपलब्ध होगा। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

ये भी पढ़ें:मारुति सुजुकी ने एक झटके में इन 3 पॉपुलर कारों को कर दिया सस्ता

खरीदारों के लिए इसका क्या मतलब?

इस फैसले से क्रेटा इलेक्ट्रिक (Creta Electric) खरीदने की एंट्री पॉइंट स्ट्रैटेजी बदल गई है। आइए इसको नीचे दिए गए कुछ जरूरी प्वाइंट्स में समझते हैं।

1- एंट्री प्राइस बढ़ी

42kWh बैटरी वाला स्मार्ट (Smart) वैरिएंट उन ग्राहकों के लिए एक किफायती और बैलेंस्ड ऑप्शन था, जो ज्यादा रेंज की बजाय फीचर्स और कीमत पर फोकस करते थे। इसके हटने से अब स्मार्ट (Smart) वैरिएंट लेने वाले ग्राहकों को 51.4kWh बैटरी के लिए करीब 2 लाख ज्यादा खर्च करने होंगे।

2- जरूरत न होने पर भी बड़ी बैटरी

कई ऐसे यूजर्स होते हैं, जिनका रोज का ड्राइविंग पैटर्न शहर तक सीमित रहता है और उन्हें ज्यादा रेंज की जरूरत नहीं होती। पहले ऐसे ग्राहक 42kWh बैटरी के साथ Smart (O) जैसे वैरिएंट चुन सकते थे, लेकिन अब उन्हें मजबूरी में बड़ी बैटरी के लिए अतिरिक्त पैसा देना होगा।

3- हुंडई (Hyundai) की रणनीति क्या?

हुंडई (Hyundai) के नजरिए से यह कदम प्रोडक्शन को आसान बनाने और ग्राहकों को हाई-मार्जिन वैरिएंट्स की ओर शिफ्ट करने में मदद करेगा। इसमें मिलने वाला 51.4kWh का बैटरी पैक ज्यादा रेंज देने में सक्षम है, जो आज के समय में बढ़ती इलेक्ट्रिक SUV कॉम्पिटिशन के बीच एक मजबूत सेलिंग पॉइंट बन चुका है।

क्रेटा इलेक्ट्रिक लेने वालों के पास क्या विकल्प?

कम बजट वाले ग्राहकों को अब 42kWh बैटरी पैक के लिए लोअर वैरिएंट्स देखना होगा। स्मार्ट (Smart) वैरिएंट चाहने वाले ग्राहकों को 51.4kWh के बैटरी पैक की ज्यादा कीमतों को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। कुल मिलाकर फैसला अब आसान है, लेकिन जेब पर असर डालने वाला भी है।

2026 हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक
वैरिएंट-वाइज एक्स-शोरूम प्राइस
42kWh बैटरी
वैरिएंटनई कीमत
Executive 42Rs. 18,02,200
Smart 42बंद किया गया
Executive Tech 42Rs. 18,99,900
Smart (O) 42बंद किया गया
Smart (O) DT 42बंद किया गया
Premium 42Rs. 19,99,900
Premium DT 42Rs. 20,14,900
Excellence 42Rs. 21,29,900
Excellence Knight 42Rs. 21,44,900
Excellence DT 42Rs. 21,44,800
Excellence Knight DT 42Rs. 21,59,800
42kWh बैटरी (होम चार्जर के साथ)
वैरिएंटनई कीमत
Smart (O) 42 w/ HCबंद किया गया
Smart (O) DT 42 w/ HCबंद किया गया
Premium 42 w/ HCRs. 20,72,900
Premium DT 42 w/ HCRs. 20,87,900
Excellence 42 w/ HCRs. 22,02,900
Excellence Knight 42 w/ HCRs. 22,17,900
Excellence DT 42 w/ HCRs. 22,17,800
Excellence Knight DT 42 w/ HCRs. 22,32,800
51.4kWh बैटरी
वैरिएंटनई कीमत
Executive (O) 51Rs. 19,99,900
Smart (O) 51Rs. 21,53,100
Smart (O) DT 51बंद किया गया
Excellence 51Rs. 23,66,600
Excellence Knight 51Rs. 23,81,500
Excellence DT 51Rs. 23,81,600
Excellence DT Knight 51Rs. 23,96,500
51.4kWh बैटरी (होम चार्जर के साथ)
वैरिएंटनई कीमत
Smart (O) 51 w/ HCRs. 22,26,100
Smart (O) DT 51 w/ HCबंद किया गया
Excellence 51 w/ HCRs. 24,39,600
Excellence Knight 51 w/ HCRs. 24,54,500
Excellence DT 51 w/ HCRs. 24,54,600
Excellence DT Knight 51 w/ HCRs. 24,69,500

2026 हुंडई क्रेटा इलेक्ट्रिक (2026 Hyundai Creta Electric) में यह बदलाव दिखाता है कि कंपनियां अब ज्यादा रेंज और ज्यादा प्रॉफिट वाले वैरिएंट्स पर फोकस कर रही हैं। हालांकि, इससे ग्राहकों को बेहतर रेंज तो मिलेगी, लेकिन एंट्री लेवल पर कीमत जरूर बढ़ गई है। अगर आप क्रेटा इलेक्ट्रिक (Creta Electric) लेने का प्लान बना रहे हैं, तो अब बैटरी साइज और बजट दोनों पर अच्छे से विचार करना जरूरी हो गया है। ( C - v3cars )

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
