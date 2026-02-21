Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन
More

हुंडई की इस नई कार के रेंडर आए सामने, डिजाइन और फीचर्स का हुआ खुलासा; सनरूफ से होगी लैस

Feb 21, 2026 01:09 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

हुंडई सेकेंड जनरेशन की बेयॉन (Hyundai Bayon) सब-कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर SUV की टेस्टिंग कर रही है। इसके इस साल के आखिर में भारत में लॉन्च होने की उम्मीद है। हाल के महीनों में भारी कैमोफ्लाज में लिपटे टेस्ट म्यूल्स को अक्सर देखा गया है।

हुंडई की इस नई कार के रेंडर आए सामने, डिजाइन और फीचर्स का हुआ खुलासा; सनरूफ से होगी लैस
लॉन्च की सूचना पाएं
Hyundai Bayonarrow

हुंडई सेकेंड जनरेशन की बेयॉन (Hyundai Bayon) सब-कॉम्पैक्ट क्रॉसओवर SUV की टेस्टिंग कर रही है। इसके इस साल के आखिर में भारत में लॉन्च होने की उम्मीद है। हाल के महीनों में भारी कैमोफ्लाज में लिपटे टेस्ट म्यूल्स को अक्सर देखा गया है। स्पाई शॉट्स के आधार पर डिजिटल रेंडरिंग से साफ पता चलता है कि अपडेटेड वर्जन प्रोडक्शन-रेडी फॉर्म में कैसा दिख सकता है। रेंडर इमेज से साफ है कि नई बेयॉन का डिजाइन ज्यादा सोफिस्टिकेटेड है। फ्रंट फेशिया में स्लीक लाइटिंग एलिमेंट्स के साथ एक नया फ्रेश लुक है और ग्रिल और बंपर सेक्शन ज्यादा एलिगेंट तरीके से बना है।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 96.97 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.49 - 10.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.1 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero
Mahindra Bolero
₹ 7.99 - 9.69 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं

नई हुंडई बेयॉन का डिजाइन और फीचर्स

फ्रंट में पूरी चौड़ाई वाली स्ट्रिप जैसे कुछ एलिमेंट्स कोना से इंस्पायर्ड लगते हैं। LED DRLs और टर्न सिग्नल्स के साथ इल्यूमिनेशन सिर्फ किनारों पर है। सेंटर पीस ग्लॉस ब्लैक फिनिश में एक प्लास्टिक ट्रिम लगता है। साइड्स की ओर बढ़ते हुए, पैनलिंग पर स्मूद कर्व्स देखे जा सकते हैं, जो एक एलिगेंट, क्लटर-फ़्री प्रोफ़ाइल पक्का करते हैं। विंडशील्ड पिलर्स का लीन एंगल ज्यादा स्टीप लगता है, जो SUV की स्पोर्टीनेस को बढ़ाता है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Hyundai Bayon

Hyundai Bayon

₹ 8 - 14 लाख

मुझे सूचित करें
Mahindra BE 6

Mahindra BE 6

₹ 18.9 - 27.65 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
VinFast VF7

VinFast VF7

₹ 21.89 - 26.79 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra XEV 9S

Mahindra XEV 9S

₹ 19.95 - 30.2 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra Scorpio N

Mahindra Scorpio N

₹ 13.49 - 24.34 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
ये भी पढ़ें:देश की 5 सबसे सस्ती 7-सीटर CNG कार; 26KM तक माइलेज और कीमत सिर्फ ₹5.76 लाख

नई बेयॉन में सोफिस्टिकेशन पर फोकस है, लेकिन इसमें कुछ रफ एंड टफ फ्लेवर भी हैं, जैसा कि मस्कुलर व्हील आर्च और मोटी बॉडी क्लैडिंग से साफ है। नए मॉडल में नए एलॉय व्हील्स मिलने की उम्मीद है। रेंडर इमेज में दिखने वाले दूसरे खास फीचर्स में बॉडी-कलर फिनिश में कन्वेंशनल डोर हैंडल, हल्की ढलान वाली रूफलाइन, सिल्वर फिनिश में रूफ रेल्स और एक शार्क फिन एंटीना शामिल हैं।

पीछे की तरफ, खास फीचर्स में इंटरकनेक्टेड फॉर्मेट में स्लीक टेल लैंप, एक रेक्ड विंडशील्ड और मजबूत बंपर डिजाइन शामिल हैं। हुंडई नई बेयॉन का N लाइन वर्जन भी लाएगी। इसमें ग्लॉस ब्लैक फिनिश में यूनिक डिटेलिंग और खास एलॉय व्हील्स जैसे एक्सक्लूसिव फीचर्स होंगे जो 18 इंच तक जा सकते हैं। बेयॉन के अंदर भी कई अपडेट्स होंगे। इसमें इंफोटेनमेंट और इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के लिए डुअल 12.3-इंच स्क्रीन हो सकती हैं।

ये भी पढ़ें:पहली कार खरीदने वालों के लिए 7 शानदार ऑप्शन, कीमत ₹4.70 लाख, माइलेज 35Km

हुंडई सेफ्टी पैकेज को बेहतर बनाने पर भी फोकस करेगी। कानूनी तौर पर जरूरी फीचर्स के अलावा, कई नए सेफ्टी फीचर्स भी जोड़े जा सकते हैं। दूसरे फीचर्स में सनरूफ, ऑटो-डिमिंग IRVM, ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल और रियर AC वेंट शामिल हो सकते हैं। ग्लोबल मार्केट में, नई बेयॉन में नई जनरेशन के इंजन मिलने की उम्मीद है। मौजूदा मॉडल के साथ मिलने वाले पावरट्रेन ऑप्शन में 48-वोल्ट माइल्ड हाइब्रिड सेटअप शामिल है।

ये भी पढ़ें:इस इलेक्ट्रिक स्कूटर को जमकर खरीद रहे लोग, अब कंपनी दे रही ₹34,000 के बेनिफिट

नई हुंडई बेयॉन का इंजन और डायमेंशन
मौजूदा बेयॉन के साथ मिलने वाला प्राइमरी इंजन 1.0-लीटर तीन-सिलेंडर टर्बो पेट्रोल इंजन है। नई बेयॉन के टॉप वेरिएंट में 1.6-लीटर 4-सिलेंडर यूनिट हो सकती है। बाद में नई बेयॉन के साथ इलेक्ट्रिक पावरट्रेन भी दिया जा सकता है। सेकेंड जनरेशन की बेयॉन को सब-4-मीटर SUV के तौर पर पेश किए जाने की उम्मीद है। यूरोप में बिकने वाला मौजूदा मॉडल 4,180 mm लंबा है। भारत के लिए इंजन ऑप्शन में 1.2-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल यूनिट और 1.0-लीटर टर्बो पेट्रोल इंजन शामिल हो सकते हैं। भारत में हुंडई बेयोन मुख्य रूप से मारुति फ्रोंक्स को टक्कर देगी।

फोटो क्रेडिट: motor.es

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

और पढ़ें
Hyundai Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।