हुंडई चुपके से कर रही नई SUV की टेस्टिंग, ADAS के साथ केबिन कैमरा भी मिलेगा; फोटो ने किया खुलासा

हुंडई चुपके से कर रही नई SUV की टेस्टिंग, ADAS के साथ केबिन कैमरा भी मिलेगा; फोटो ने किया खुलासा

संक्षेप:

हुंडई मोटर नेक्स्ट जनरेशन की बेयोन और i20 पर काम कर रही है। बेयोन का इंटरनल कोडनेम BC4i CUV है, जिसकी पुष्टि हाल ही की स्पाई फोटोज से हुई है। अब, हुंडई बेयोन की लेटेस्ट स्पाई फोटोज से पता चलता है कि एक N लाइन वर्जन भी बन रहा है। 

Jan 25, 2026 08:53 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
हुंडई मोटर नेक्स्ट जनरेशन की बेयोन और i20 पर काम कर रही है। बेयोन का इंटरनल कोडनेम BC4i CUV है, जिसकी पुष्टि हाल ही की स्पाई फोटोज से हुई है। अब, हुंडई बेयोन की लेटेस्ट स्पाई फोटोज से पता चलता है कि एक N लाइन वर्जन भी बन रहा है। इसे पहली बार देखा गया है और इसमें अपने स्टैंडर्ड मॉडल की तुलना में अलग एलॉय व्हील डिजाइन है। हुंडई बेयोन N लाइन की पहली स्पाई फोटोज दक्षिण कोरिया से सामने आई हैं और वे इस आने वाली क्रॉसओवर यूटिलिटी व्हीकल (CUV) के इंटीरियर को दिखाती हैं। जब भी बेयोन भारत में लॉन्च होगी, तो भारत में भी इसी तरह की स्ट्रैटेजी लागू की जा सकती है।

हुंडई बेयोन N लाइन का डिजाइन

लेटेस्ट स्पाई फोटोज से पुष्टि हुई है कि 4th जनरेशन हुंडई बेयोन का एक स्पोर्टी N लाइन वर्जन भी आएगा, जो भारतीय बाजार में भी आ सकता है। इसमें हुंडई के बजाय N बैजिंग वाले यूनिक व्हील्स मिलते हैं। ये व्हील्स साइज में थोड़े बड़े भी हो सकते हैं। इसमें चारों पहियों में डिस्क ब्रेक हैं, जिससे ब्रेकिंग पावर बेहतर होगी।

स्टैंडर्ड मॉडल की तुलना में बेयोन N लाइन में यूनिक फ्रंट और रियर बंपर होंगे जो इसे स्पोर्टी लुक देंगे। LED DRL सिग्नेचर और LED टेल लाइट सिग्नेचर दोनों गाड़ियों में एक जैसे होंगे। स्टैंडर्ड बेयोन पर व्हील आर्च क्लैडिंग पेंटेड नहीं लग रही थी, लेकिन बेयोन N लाइन पर वे ग्लॉस ब्लैक फिनिश के लिए पेंटेड हैं।

ये भी पढ़ें:न्यू ब्रेजा में CNG सिलेंडर अंडरबॉडी मिलेगा, टेस्टिंग के दौरान फोटो लीक

हुंडई बेयोन N लाइन का इंटीरियर

नए स्पाई फोटोज से बेयोन N लाइन के इंटीरियर की भी झलक मिलती है। ऐसा लगता है कि यह एक शुरुआती प्रोडक्शन टेस्ट मॉडल है और पूरा डैशबोर्ड लोगों की नजरों से छिपाने के लिए कैमॉफ्लाज किया गया है। इन स्पाई फोटोज से जो दिखता है, हम सर्कुलर डोर हैंडल, डोर ट्रिम पर डायगोनल लाइनें, रेड सिलाई के साथ ब्लैक फैब्रिक और लेदरेट अपहोल्स्ट्री, ब्लैक फैब्रिक हेडलाइनर और अन्य चीजें देख सकते हैं।

आगे और पीछे आर्मरेस्ट के साथ-साथ पीछे AC वेंट भी मौजूद हैं। हालांकि, 3 एडजस्टेबल हेडरेस्ट हैं। ऑटो-डिमिंग IRVM एरिया के आसपास 3 कैमरे हैं। इनमें से 2 कैमरे IRVM के पीछे एक हाउसिंग में सड़क की तरफ हैं। एक रेन-सेंसिंग वाइपर के लिए और दूसरा ADAS सूट के लिए है, जो फ्रंट बंपर पर लगे रडार को सपोर्ट करता है।

ये भी पढ़ें:नंबर-1 बनकर 'इतरा' रही थी पंच, टाटा की ही इस SUV ने दे डाली पटखनी!

हुंडई बेयोन N लाइन का कैमरा
तीसरा कैमरा IRVM पर केबिन की तरफ है, जिसका इस्तेमाल ग्रुप सेल्फी या वीडियो कॉल या अन्य फैंसी फीचर्स के लिए किया जा सकता है। बेयोन N लाइन में शायद कोई टर्बो पेट्रोल इंजन होगा, जैसे 1.0L GDI या हुंडई का आने वाला 1.2L GDI, जो क्विक-शिफ्टिंग ऑटोमैटिक और 6-स्पीड मैनुअल के साथ आएगा। इस बात की भी काफी संभावना है कि बेयोन में कंपनी का नया हाइब्रिड सेटअप पहली बार देखने को मिलेगा।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
Hyundai Auto News Hindi

