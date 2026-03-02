Hindustan Hindi News
धांसू है होंडा की यह नई क्रॉसओवर SUV, कमाल का लुक, मिलेगा हाइब्रिड इंजन, जल्द होगी मार्केट में एंट्री

Mar 02, 2026 12:51 pm IST Kumar Prashant Singh
होंडा की नई क्रॉसओवर एसयूवी - ZR-V इंडियन मार्केट में एंट्री की तैयारी कर रही है। जापान में होंडा ने इसे अपडेट कर दिया है और यह इसी महीने जापान में रिलीज होने वाली है। भारत में भी इसकी एंट्री इस साल के आखिर में हो सकती है।

होंडा की कारों को पसंद करने वाले ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। कंपनी की नई क्रॉसओवर एसयूवी - ZR-V इंडियन मार्केट में एंट्री की तैयारी कर रही है। जापान में होंडा ने इसे अपडेट कर किया है और यह इसी महीने जापान में रिलीज होने वाली है। C- सेगमेंट की यह क्रॉसओवर एसयूवी नॉर्थ अमेरिका और चीन में HR-V के नाम से जानी जाती है। यह CR-V से नीचे के सेगमेंट की गाड़ी है। आइए जानते हैं होंडा की नई ZR-V में क्या कुछ है खास।

अपडेटेड ZR-V में 2.0-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड इनलाइन-फोर पेट्रोल इंजन

रशलेन की रिपोर्ट के अनुसार इसमें सबसे बड़ा बदलाव यह है कि 2026 ZR-V अब केवल हाइब्रिड वीइकल है। कंपनी ने पहले वाले 1.5-लीटर VTEC टर्बो पेट्रोल इंजन को बंद कर दिया है। इसकी जगह अपडेटेड ZR-V में 2.0-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड इनलाइन-फोर पेट्रोल इंजन दिया गया है। यह 141 PS की ताकत और 182 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है और इसे ई-CVT ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है।

ZR-V का प्लेटफॉर्म 11th जेनरेशन की सिविक जैसा

ZR-V का प्लेटफॉर्म 11th जेनरेशन की सिविक जैसा है। ZR-V के हाइब्रिड सेटअप में नैचुरली ऐस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन का यूज इलेक्ट्रिक मोटर के जरिए इलेक्ट्रिसिटी जेनरेट करने और प्रोपल्शन देने के लिए किया जाता है। जेनरेट की गई इलेक्ट्रिसिटी का यूज बैटरी को चार्ज करने के लिए किया जाता है, जो फिर एक अलग ट्रैक्शन मोटर को पावर देता है। यह मोटर 135 किलोवाट (184 पीएस) और 315 एनएम टॉर्क जेनरेट करने में कैपेबल है।

Honda zrv

जरूरत के अनुसार एनए पेट्रोल इंजन ई-सीवीटी ट्रांसमिशन के जरिए सीधे वील्स को भी पावर देता है। अपडेटेड ZR-V के साथ होंडा ने X ट्रिम को बंद कर दिया है। अब केवल Z ट्रिम ही ऑफर किया जा रहा है। हालांकि, दो स्पेशल एडिशन- ब्लैक स्टाइल और क्रॉस टूरिंग भी हैं। ये Z ट्रिम पर बेस्ड हैं और कॉस्मेटिक इंप्रूवमेंट के जरिए एक खास पहचान बनाने पर फोकस्ड हैं।

हाई-टेक फीचर्स से लैस

होंडा ने ZR-V में गूगल असिस्टेंट, गूगल मैप्स, गूगल प्ले सूट भी ऑफर कर रहा है। ZR-V के मेन Z ट्रिम में खास फीचर्स में 9-इंच का होंडा कनेक्ट डिस्प्ले, होंडा सेंसिंग सूट और 12-स्पीकर वाला बोस प्रीमियम साउंड सिस्टम शामिल हैं। इसके अलावा इसमें 10.2-इंच का इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले, इंडीपेंडेट टेंप्रेचर कंट्रोल वाला फुली ऑटोमैटिक एयर कंडीशनर, हीटेड स्टीयरिंग वील, लेदर सीट्स और लेदर रैप्ड स्टीयरिंग वील शामिल हैं। साथ ही इसमें कंपनी मल्टीव्यू कैमरा भी दे रही है।

इस महीने हो सकता है कीमतों का खुलासा

एक्सटीरियर की बात करें, तो यहां आपको शानदार फ्रंट बम्पर, मेटैलिक स्टाइल स्किड प्लेट्स, एक्सक्लूसिव बम्पर कॉर्नर प्रोटेक्टर, वील आर्च क्लैडिंग, साइड सिल गार्निश और रियर बम्पर गार्निश शामिल हैं। लेदर सीट्स और लेदर-रैप्ड स्टीयरिंग वील पर एक्सक्लूसिव ऑरेंज स्टिचिंग की गई है। अपडेटेड होंडा ZR-V के बारे में और डीटेल के साथ कीमत मार्च के अंत में लॉन्च के समय सामने आएंगी। भारत में होंडा ZR-V को इस साल के अंत में लॉन्च किया जा सकता है।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।

