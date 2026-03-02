धांसू है होंडा की यह नई क्रॉसओवर SUV, कमाल का लुक, मिलेगा हाइब्रिड इंजन, जल्द होगी मार्केट में एंट्री

Mar 02, 2026 12:51 pm IST

होंडा की कारों को पसंद करने वाले ग्राहकों के लिए बड़ी खुशखबरी है। कंपनी की नई क्रॉसओवर एसयूवी - ZR-V इंडियन मार्केट में एंट्री की तैयारी कर रही है। जापान में होंडा ने इसे अपडेट कर किया है और यह इसी महीने जापान में रिलीज होने वाली है। C- सेगमेंट की यह क्रॉसओवर एसयूवी नॉर्थ अमेरिका और चीन में HR-V के नाम से जानी जाती है। यह CR-V से नीचे के सेगमेंट की गाड़ी है। आइए जानते हैं होंडा की नई ZR-V में क्या कुछ है खास।

अपडेटेड ZR-V में 2.0-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड इनलाइन-फोर पेट्रोल इंजन रशलेन की रिपोर्ट के अनुसार इसमें सबसे बड़ा बदलाव यह है कि 2026 ZR-V अब केवल हाइब्रिड वीइकल है। कंपनी ने पहले वाले 1.5-लीटर VTEC टर्बो पेट्रोल इंजन को बंद कर दिया है। इसकी जगह अपडेटेड ZR-V में 2.0-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड इनलाइन-फोर पेट्रोल इंजन दिया गया है। यह 141 PS की ताकत और 182 Nm का टॉर्क जेनरेट करता है और इसे ई-CVT ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है।

ZR-V का प्लेटफॉर्म 11th जेनरेशन की सिविक जैसा ZR-V का प्लेटफॉर्म 11th जेनरेशन की सिविक जैसा है। ZR-V के हाइब्रिड सेटअप में नैचुरली ऐस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन का यूज इलेक्ट्रिक मोटर के जरिए इलेक्ट्रिसिटी जेनरेट करने और प्रोपल्शन देने के लिए किया जाता है। जेनरेट की गई इलेक्ट्रिसिटी का यूज बैटरी को चार्ज करने के लिए किया जाता है, जो फिर एक अलग ट्रैक्शन मोटर को पावर देता है। यह मोटर 135 किलोवाट (184 पीएस) और 315 एनएम टॉर्क जेनरेट करने में कैपेबल है।

जरूरत के अनुसार एनए पेट्रोल इंजन ई-सीवीटी ट्रांसमिशन के जरिए सीधे वील्स को भी पावर देता है। अपडेटेड ZR-V के साथ होंडा ने X ट्रिम को बंद कर दिया है। अब केवल Z ट्रिम ही ऑफर किया जा रहा है। हालांकि, दो स्पेशल एडिशन- ब्लैक स्टाइल और क्रॉस टूरिंग भी हैं। ये Z ट्रिम पर बेस्ड हैं और कॉस्मेटिक इंप्रूवमेंट के जरिए एक खास पहचान बनाने पर फोकस्ड हैं।

हाई-टेक फीचर्स से लैस होंडा ने ZR-V में गूगल असिस्टेंट, गूगल मैप्स, गूगल प्ले सूट भी ऑफर कर रहा है। ZR-V के मेन Z ट्रिम में खास फीचर्स में 9-इंच का होंडा कनेक्ट डिस्प्ले, होंडा सेंसिंग सूट और 12-स्पीकर वाला बोस प्रीमियम साउंड सिस्टम शामिल हैं। इसके अलावा इसमें 10.2-इंच का इंस्ट्रूमेंट डिस्प्ले, इंडीपेंडेट टेंप्रेचर कंट्रोल वाला फुली ऑटोमैटिक एयर कंडीशनर, हीटेड स्टीयरिंग वील, लेदर सीट्स और लेदर रैप्ड स्टीयरिंग वील शामिल हैं। साथ ही इसमें कंपनी मल्टीव्यू कैमरा भी दे रही है।