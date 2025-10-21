नए अवतार में लॉन्च हुई होंडा की ये धाकड़ बाइक, 3 नए कलर में जल्द आएगी भारत; इतनी होगी कीमत

संक्षेप: होंडा रेबल 500 (Honda Rebel 500) नए अवतार में लॉन्च हो गई है। ये बाइक 3 नए कलर ऑप्शन के साथ जल्द भारत आएगी। आइए इसकी कीमत और खासियत जानते हैं।

जापानी दोपहिया वाहन निर्माता होंडा (Honda) ने अपनी लोकप्रिय मिडिलवेट क्रूजर मोटरसाइकिल 2026 होंडा रेबल 500 (2026 Honda Rebel 500) को फ्रेश अपील देने के लिए नए कलर विकल्पों के साथ अपडेट किया है। यह अपडेट फिलहाल ग्लोबल बाजार के लिए है, लेकिन उम्मीद है कि यह जल्द ही भारतीय तटों तक भी पहुंचेगा। अच्छी खबर यह है कि 2026 मॉडल मेकेनकली मौजूदा मॉडल के समान ही है। इसमें वही दमदार इंजन, पावर फिगर्स, हार्डवेयर और टेक्नोलॉजी सूट बरकरार रखा गया है।

नए कलर और अंतर्राष्ट्रीय कीमत

2026 मॉडल ईयर (MY26) के लिए होंडा रेबल 500 (Honda Rebel 500) को कुछ आकर्षक कलर मिले हैं। बेस मॉडल (Base Model) में इसे दो नए कलर ऑप्शन मिले हैं। इसमें पर्ल ब्लैक (Pearl Black) और पर्ल स्मोकी ग्रे (Pearl Smoky Gray) जैसे ऑप्शन शामिल हैं। इसके अलावा टॉप-स्पेक SE वैरिएंट में एक नया पर्ल ब्लू (Pearl Blue) शेड मिला है।

कीमत कितनी है?

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यह क्रूजर जनवरी 2026 से उपलब्ध होगी। इसके बेस मॉडल की कीमत 6,799 डॉलर (लगभग 5.98 लाख) और SE वैरिएंट की कीमत 6,999 डॉलर (लगभग 6.15 लाख) से शुरू होगी।

भारत में स्थिति

भारत में Rebel 500 वर्तमान में 5.49 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उपलब्ध है। यह CBU (कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट) रूट के माध्यम से आती है और गुड़गांव, मुंबई और बेंगलुरु में स्थित होंडा के बिगविंग टॉपलाइन (BigWing Topline) डीलरशिप्स से बेची जाती है।

एक नजर में होंडा रेबल 500

रेबल 500 (Rebel 500) को खास रूप से उन राइडर्स के लिए डिजाइन किया गया है, जो एक आरामदायक और शहर के अनुकूल मोटरसाइकिल चाहते हैं, जो हाईवे पर भी पर्याप्त प्रदर्शन दे सके।

कैटेगिरी डिटेल मॉडल 2026 होंडा रेबेल 500 लॉन्च टाइमलाइन जनवरी 2026 में ग्लोबल लॉन्च भारत में उपलब्धता CBU रूट के जरिए जल्द लॉन्च होगी; फिलहाल ₹5.49 लाख (एक्स-शोरूम) में बिक रही है कीमत (ग्लोबल) बेस: $6,799 (लगभग ₹5.98 लाख) SE: $6,999 (लगभग ₹6.15 लाख) नए कलर ऑप्शन्स बेस: पर्ल ब्लैक, पर्ल स्मोकी ग्रे SE: पर्ल ब्लू इंजन 471cc लिक्विड-कूल्ड पैरेलल-ट्विन, 8-वॉल्व DOHC पावर और टॉर्क 45.5bhp @ 8,500rpm 43.3nm @ 6,000 rpm ट्रांसमिशन 6-स्पीड गियरबॉक्स चेसिस और सस्पेंशन ट्यूबलर स्टील फ्रेम, टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स, ट्विन शोवा रियर शॉक्स ब्रेक्स फ्रंट: 296mm डिस्क रियर: 240mm डिस्क डुअल-चैनल ABS भारत में डीलरशिप नेटवर्क होंडा बिगविंग टॉपलाइन: गुरुग्राम, मुंबई, बैंग्लोर