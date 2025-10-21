Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़2026 Honda Rebel 500 launched with new colour options, Check all details
नए अवतार में लॉन्च हुई होंडा की ये धाकड़ बाइक, 3 नए कलर में जल्द आएगी भारत; इतनी होगी कीमत

नए अवतार में लॉन्च हुई होंडा की ये धाकड़ बाइक, 3 नए कलर में जल्द आएगी भारत; इतनी होगी कीमत

संक्षेप: होंडा रेबल 500 (Honda Rebel 500) नए अवतार में लॉन्च हो गई है। ये बाइक 3 नए कलर ऑप्शन के साथ जल्द भारत आएगी। आइए इसकी कीमत और खासियत जानते हैं।

Tue, 21 Oct 2025 03:56 PMSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on
सिर्फ आपके लिए विशेष ऑफ़र
Honda Rebel 500arrow

जापानी दोपहिया वाहन निर्माता होंडा (Honda) ने अपनी लोकप्रिय मिडिलवेट क्रूजर मोटरसाइकिल 2026 होंडा रेबल 500 (2026 Honda Rebel 500) को फ्रेश अपील देने के लिए नए कलर विकल्पों के साथ अपडेट किया है। यह अपडेट फिलहाल ग्लोबल बाजार के लिए है, लेकिन उम्मीद है कि यह जल्द ही भारतीय तटों तक भी पहुंचेगा। अच्छी खबर यह है कि 2026 मॉडल मेकेनकली मौजूदा मॉडल के समान ही है। इसमें वही दमदार इंजन, पावर फिगर्स, हार्डवेयर और टेक्नोलॉजी सूट बरकरार रखा गया है।

ये भी पढ़ें:भूल जाओ पेट्रोल और CNG, अब बायो गैस से भी दौड़ेगी मारुति विक्टोरिस

नए कलर और अंतर्राष्ट्रीय कीमत

2026 मॉडल ईयर (MY26) के लिए होंडा रेबल 500 (Honda Rebel 500) को कुछ आकर्षक कलर मिले हैं। बेस मॉडल (Base Model) में इसे दो नए कलर ऑप्शन मिले हैं। इसमें पर्ल ब्लैक (Pearl Black) और पर्ल स्मोकी ग्रे (Pearl Smoky Gray) जैसे ऑप्शन शामिल हैं। इसके अलावा टॉप-स्पेक SE वैरिएंट में एक नया पर्ल ब्लू (Pearl Blue) शेड मिला है।

कीमत कितनी है?

अंतर्राष्ट्रीय बाजार में यह क्रूजर जनवरी 2026 से उपलब्ध होगी। इसके बेस मॉडल की कीमत 6,799 डॉलर (लगभग 5.98 लाख) और SE वैरिएंट की कीमत 6,999 डॉलर (लगभग 6.15 लाख) से शुरू होगी।

भारत में स्थिति

भारत में Rebel 500 वर्तमान में 5.49 लाख (एक्स-शोरूम) की कीमत पर उपलब्ध है। यह CBU (कम्प्लीटली बिल्ट यूनिट) रूट के माध्यम से आती है और गुड़गांव, मुंबई और बेंगलुरु में स्थित होंडा के बिगविंग टॉपलाइन (BigWing Topline) डीलरशिप्स से बेची जाती है।

एक नजर में होंडा रेबल 500

रेबल 500 (Rebel 500) को खास रूप से उन राइडर्स के लिए डिजाइन किया गया है, जो एक आरामदायक और शहर के अनुकूल मोटरसाइकिल चाहते हैं, जो हाईवे पर भी पर्याप्त प्रदर्शन दे सके।

कैटेगिरीडिटेल
मॉडल2026 होंडा रेबेल 500
लॉन्च टाइमलाइनजनवरी 2026 में ग्लोबल लॉन्च
भारत में उपलब्धताCBU रूट के जरिए जल्द लॉन्च होगी; फिलहाल ₹5.49 लाख (एक्स-शोरूम) में बिक रही है
कीमत (ग्लोबल)बेस: $6,799 (लगभग ₹5.98 लाख) SE: $6,999 (लगभग ₹6.15 लाख)
नए कलर ऑप्शन्सबेस: पर्ल ब्लैक, पर्ल स्मोकी ग्रे SE: पर्ल ब्लू
इंजन471cc लिक्विड-कूल्ड पैरेलल-ट्विन, 8-वॉल्व DOHC
पावर और टॉर्क45.5bhp @ 8,500rpm 43.3nm @ 6,000 rpm
ट्रांसमिशन6-स्पीड गियरबॉक्स
चेसिस और सस्पेंशनट्यूबलर स्टील फ्रेम, टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स, ट्विन शोवा रियर शॉक्स
ब्रेक्सफ्रंट: 296mm डिस्क रियर: 240mm डिस्क डुअल-चैनल ABS
भारत में डीलरशिप नेटवर्कहोंडा बिगविंग टॉपलाइन: गुरुग्राम, मुंबई, बैंग्लोर

रेबल 500 (Rebel 500) के नए कलर ऑप्शन इसे और भी आकर्षक बनाते हैं, जिससे यह भारत में प्रीमियम मिड-कैपेसिटी क्रूजर सेगमेंट में अपनी पकड़ और मजबूत करेगी। अगर आप एक स्टाइलिश, आरामदायक और दमदार क्रूजर की तलाश में हैं, तो 2026 होंडा रेबल 500(Honda Rebel 500) निश्चित रूप से आपके लिए एक शानदार विकल्प हो सकती है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
Auto News Hindi Honda

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।