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लॉन्च से पहले सामने आए नई Honda City के स्पाई शॉट्स, बहुत कुछ है खास, जल्द होगी भारत में एंट्री

Mar 23, 2026 05:22 pm ISTKumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
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इस वक्त मार्केट में 5th जेनरेशन होंडा सिटी मौजूद है और कंपनी इसे सेकेंड फेसलिफ्ट देने की तैयारी कर रही है। लॉन्च से पहले इसके अपडेटेड वर्जन के स्पाई शॉट्स सामने आए हैं। इनमें फेसलिफ्टेड होंडा सिटी के रियर लुक को देखा जा सकता है।

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होंडा सिटी के फेसलिफ्ट का सभी को लंबे समय से इंतजार है। इस वक्त मार्केट में 5th जेनरेशन होंडा सिटी मौजूद है और कंपनी इसे सेकेंड फेसलिफ्ट देने की तैयारी कर रही है। फेसलिफ्ट के लॉन्च की टाइमलाइन के बारे में कंपनी की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। इसी बीच इसके अपडेटेड वर्जन के स्पाई शॉट्स सामने आए हैं। ये स्पाई शॉट्स लॉन्च से पहले ब्राजील में क्लिक किए गए हैं। इनमें फेसलिफ्टेड होंडा सिटी के रियर लुक को देखा जा सकता है। हालांकि, सेडान पूरी तरह से कैमौफ्लाज्ड है, लेकिन इसके बावजूद भी इसके लुक के बारे में काफी कुछ पता चल रहा है। इन स्पाई शॉट्स को autossegredos ने शेयर किए हैं। आइए जानते हैं डीटेल।

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बम्पर पहले से ज्यादा शार्प और स्पोर्टी

इन फोटो को Kaio Giovanelli को कैप्चर किया है। इसमें कार का पिछला हिस्सा दिख रहा है। बम्पर पहले से ज्यादा शार्प और स्पोर्टी लग रहा है। इसके अलावा कार में नए हेडलाइट्स और ग्रिल लगाए जाने की बात कही जा रही है। उम्मीद है कि इन्हें ऐसे डिजाइन किया गया है, जिससे कार का ओवरऑल डिजाइन नई सिविक जैसे ग्लोबल मॉडल्स की बराबरी में आ जाए। स्पाई फोटोज को देखकर कहा जा सकता है कि कार के रियर में एलईडी टेल लैंप और टेलगेट हैं जो मौजूदा मॉडल से मिलते-जुलते हैं।

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इंटीरियर केवल अपहोल्स्ट्री अपग्रेड

रिपोर्ट्स के मुताबिक कार के इंटीरियर केवल अपहोल्स्ट्री को अपग्रेड किया गया है। हालांकि, माना जा रहा है कि कंपनी इसमें 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स भी ऑफर कर रही है। यह एक फेसलिफ्ट है और इसलिए कार के ओवरऑल डाइमेंशन में बदलाव होने की संभावना कम है। केबिन का स्पेस और कंफर्ट भी मौजूदा मॉडल्स के मुकाबले लगभग वैसा ही रहेगा।

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खास बात यह है कि हाइब्रिड सिटी (सिटी ई:एचईवी) को भी जल्द ही एक फेसलिफ्ट दिया जाएगा। होंडा अपने मिड-साइज्ड वीइकल्स के लिए एक नया अफोर्डेबल हाइब्रिड सिस्टम डिवेलप कर रहा है। इसका यूज सिटी और एलिवेट की अपकमिंग जेनरेशन्स में किया जाएगा। अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि फेसलिफ्ट में इस टेक्नोलॉजी का यूज होगा या नहीं।

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काफी अडवांस्ड होगी नेक्स्ट जेनरेशन होंडा सिटी

रिपोर्ट्स के अनुसार होंडा सिटी का नेक्स्ट जेनरेशन साल 2028 में आएगा। सिटी के नेक्स्ट जेनरेशन में डिजाइन में बड़े बदलाव होंगे और इसका केबिन पूरी तरह से नया और टेक्नोलॉजी से लैस होगा। इससे भी जरूरी बात यह है कि यह नए PF2 प्लेटफॉर्म पर बेस्ड होने की उम्मीद है। यह प्लेटफॉर्म काफी हद तक लोकली मैन्युफैक्चर्ड होगा। यह ज्यादा कॉस्ट इफेक्टिव भी होगा और इसका इंजन मौजूदा मॉडल के मुकाबले कम कॉम्प्लेक्स यानी जटिल और अधिक किफायती होगा।

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Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत पिछले 5 साल से HT से जुड़े हैं। यह यहां डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रड्यूसर के तौर पर काम कर रहे हैं। इन्होंने मास कम्यूनिकेशन में ग्रेजुएशन किया है। करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। HT से पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में गैजेट्स सेक्शन के लिए लिखा करते थे। इनको डिजिटल मीडिया से जुड़े 8 साल से ज्यादा हो गए हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें टेक्नोलॉजी, गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है।

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