लॉन्च से पहले सामने आए नई Honda City के स्पाई शॉट्स, बहुत कुछ है खास, जल्द होगी भारत में एंट्री

Mar 23, 2026 05:22 pm IST

इस वक्त मार्केट में 5th जेनरेशन होंडा सिटी मौजूद है और कंपनी इसे सेकेंड फेसलिफ्ट देने की तैयारी कर रही है। लॉन्च से पहले इसके अपडेटेड वर्जन के स्पाई शॉट्स सामने आए हैं। इनमें फेसलिफ्टेड होंडा सिटी के रियर लुक को देखा जा सकता है।

होंडा सिटी के फेसलिफ्ट का सभी को लंबे समय से इंतजार है। इस वक्त मार्केट में 5th जेनरेशन होंडा सिटी मौजूद है और कंपनी इसे सेकेंड फेसलिफ्ट देने की तैयारी कर रही है। फेसलिफ्ट के लॉन्च की टाइमलाइन के बारे में कंपनी की तरफ से अभी कोई ऑफिशियल जानकारी नहीं दी गई है। इसी बीच इसके अपडेटेड वर्जन के स्पाई शॉट्स सामने आए हैं। ये स्पाई शॉट्स लॉन्च से पहले ब्राजील में क्लिक किए गए हैं। इनमें फेसलिफ्टेड होंडा सिटी के रियर लुक को देखा जा सकता है। हालांकि, सेडान पूरी तरह से कैमौफ्लाज्ड है, लेकिन इसके बावजूद भी इसके लुक के बारे में काफी कुछ पता चल रहा है। इन स्पाई शॉट्स को autossegredos ने शेयर किए हैं। आइए जानते हैं डीटेल।

बम्पर पहले से ज्यादा शार्प और स्पोर्टी इन फोटो को Kaio Giovanelli को कैप्चर किया है। इसमें कार का पिछला हिस्सा दिख रहा है। बम्पर पहले से ज्यादा शार्प और स्पोर्टी लग रहा है। इसके अलावा कार में नए हेडलाइट्स और ग्रिल लगाए जाने की बात कही जा रही है। उम्मीद है कि इन्हें ऐसे डिजाइन किया गया है, जिससे कार का ओवरऑल डिजाइन नई सिविक जैसे ग्लोबल मॉडल्स की बराबरी में आ जाए। स्पाई फोटोज को देखकर कहा जा सकता है कि कार के रियर में एलईडी टेल लैंप और टेलगेट हैं जो मौजूदा मॉडल से मिलते-जुलते हैं।

इंटीरियर केवल अपहोल्स्ट्री अपग्रेड रिपोर्ट्स के मुताबिक कार के इंटीरियर केवल अपहोल्स्ट्री को अपग्रेड किया गया है। हालांकि, माना जा रहा है कि कंपनी इसमें 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स भी ऑफर कर रही है। यह एक फेसलिफ्ट है और इसलिए कार के ओवरऑल डाइमेंशन में बदलाव होने की संभावना कम है। केबिन का स्पेस और कंफर्ट भी मौजूदा मॉडल्स के मुकाबले लगभग वैसा ही रहेगा।

खास बात यह है कि हाइब्रिड सिटी (सिटी ई:एचईवी) को भी जल्द ही एक फेसलिफ्ट दिया जाएगा। होंडा अपने मिड-साइज्ड वीइकल्स के लिए एक नया अफोर्डेबल हाइब्रिड सिस्टम डिवेलप कर रहा है। इसका यूज सिटी और एलिवेट की अपकमिंग जेनरेशन्स में किया जाएगा। अभी यह साफ नहीं हो पाया है कि फेसलिफ्ट में इस टेक्नोलॉजी का यूज होगा या नहीं।