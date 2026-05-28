Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

1 लीटर पेट्रोल में कितना दौड़ेगी न्यू होंडा सिटी, यहां जानिए सभी इंजन का माइलेज; फीचर्स-कीमत भी देखिए

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share

सिटी फेसलिफ्ट का माइलेज भी इसके सेल्स में अहम रोल प्ले कर सकता है। दरअसल, अपडेटेड होंडा सिटी फेसलिफ्ट के सभी इंजन ऑप्शन की फ्यूल एफिशियंसी के आंकड़े सामने आ गए हैं। चलिए इकने बारे में जानते हैं।

1 लीटर पेट्रोल में कितना दौड़ेगी न्यू होंडा सिटी, यहां जानिए सभी इंजन का माइलेज; फीचर्स-कीमत भी देखिए

होंडा भारतीय बाजार में अपनी अपडेटेड सिटी फेसलिफ्ट लॉन्च कर चुकी है। ये सेडान सेगमेंट में नई कहानी लिखने के लिए तैयार है। कंपनी को उम्मीद है कि अपडेटेड मॉडल ग्राहकों को अट्रैक्ट करने में कामयाब रहेगा। वैसे, इस कार का लग्जरी इंटीरियर के साथ कई कमाल के फीचर्स भी दिए हैं। जो सेगमेंट में ग्राहकों को हुंडई वरना, स्कोडा स्लाविया जैसे मॉडल के अलावा ऑप्शन चुनने का मौका देगा। वैसे, सिटी फेसलिफ्ट का माइलेज भी इसके सेल्स में अहम रोल प्ले कर सकता है। दरअसल, अपडेटेड होंडा सिटी फेसलिफ्ट के सभी इंजन ऑप्शन की फ्यूल एफिशियंसी के आंकड़े सामने आ गए हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
Volvo XC90
Volvo XC90
₹ 97.8 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra Bolero Neo
Mahindra Bolero Neo
₹ 8.85 - 10.49 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo XC60
Volvo XC60
₹ 68.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Volvo EX30
Volvo EX30
₹ 41 लाख
अभी ऑफर पाएं
Tata Sierra
Tata Sierra
₹ 11.49 - 21.29 लाख
अभी ऑफर पाएं
Mahindra BE 6
Mahindra BE 6
₹ 18.9 - 28.49 लाख
अभी ऑफर पाएं

होंडा सिटी फेसलिफ्ट के इंजन और माइलेज

होंडा सिटी फेसलिफ्ट में कई कॉस्मेटिक बदलाव और फीचर्स अपडेट किए गए हैं। हालांकि, सेडान का इंजन वही है। इसमें अभी भी वही 1.5-लीटर नैचुरली एस्पिरेटेड DOHC पेट्रोल इंजन लगा है, जो 119 bhp की पावर और 145 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। यह इंजन 6-स्पीड मैनुअल और 7-स्पीड CVT गियरबॉक्स के साथ उपलब्ध है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Hyundai Tucson Facelift

Hyundai Tucson Facelift

₹ 30 लाख से शुरू

मुझे सूचित करें
VinFast VF7

VinFast VF7

₹ 21.89 - 26.79 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra XEV 9S

Mahindra XEV 9S

₹ 19.95 - 30.2 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Mahindra Scorpio N

Mahindra Scorpio N

₹ 13.49 - 24.34 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

होंडा सिटी फेसलिफ्ट का मैनुअल वर्जन 17.77 kmpl की माइलेज देने का दावा करता है, जबकि उसी इंजन वाला CVT वैरिएंट लगभग 17.97 kmpl की माइलेज देता है। पुराने या फेसलिफ्ट से पहले वाले मॉडल की तुलना में CVT वैरिएंट की दावा की गई एफिशिएंसी में थोड़ी कमी आई है। पुराने वर्जन में CVT की एफिशियंसी 18.40 kmpl थी।

ये भी पढ़ें:हुंडई की सबसे ज्यादा बिकने वाली CNG कार; 30Km माइलेज, 6 एयरबैग, कीमत ₹5.98 लाख

दूसरी तरफ, होंडा सिटी फेसलिफ्ट स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ भी उपलब्ध है। सेडान का स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड वर्जन 1.5-लीटर एटकिंसन-साइकिल इंजन के साथ आता है, जो 124 Bhp की पावर और 253 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। यह 27.26 kmpl की माइलेज देने का दावा करता है।

होंडा सिटी फेसलिफ्ट का मैनुअल वर्जन 17.77 kmpl की माइलेज देने का दावा करता है, जबकि उसी इंजन वाला CVT वैरिएंट लगभग 17.97 kmpl की माइलेज देता है। पुराने या फेसलिफ्ट से पहले वाले मॉडल की तुलना में CVT वैरिएंट की दावा की गई एफिशियंसी में थोड़ी कमी आई है। पुराने वर्जन में CVT की एफिशियंसी 18.40 kmpl थी।

होंडा सिटी फेसलिफ्ट स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड टेक्नोलॉजी के साथ भी उपलब्ध है। सेडान का स्ट्रॉन्ग-हाइब्रिड वर्जन 1.5-लीटर एटकिंसन-साइकिल इंजन के साथ आता है, जो 124 Bhp की पावर और 253 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करता है। यह 27.26 kmpl का माइलेज देने का दावा करती है।

ये भी पढ़ें:2 CNG सिलेंडर वाली पहली 7-सीटर कार की बिक्री शुरू; ये अर्टिगा या इनोवा नहीं

2026 होंडा सिटी के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
इसमें अब ज्यादा अट्रैक्टिव हेडलाइट्स दी गई हैं, जिनके साथ दो हिस्सों वाली, आईब्रो जैसी LED DRL सिग्नेचर लाइट बार से जुड़ी हुई है। यह लाइट बार नई हनीकॉम्ब-पैटर्न वाली ग्रिल के ठीक ऊपर लगी है। कंपनी का कहना है कि इसकी लाइट बीम की रोशनी पहले के मुकाबले ज्यादा दूर तक और ज्यादा चौड़ाई में फैलती है। ग्रिल के ठीक ऊपर एक नया बॉडी-कलर पैनल भी लगाया गया है, जिसने पिछले मॉडल की क्रोम ट्रिम की जगह ले ली है।

अंदर की तरफ किए गए अपडेट उतने बड़े नहीं हैं। इसमें अब 10.1 इंच की एक बड़ी टचस्क्रीन दी गई है, जो डैशबोर्ड में पूरी तरह से फिक्स होने की बजाय थोड़ी बाहर की ओर निकली हुई लगती है। डुअल-टोन थीम, AC वेंट्स, सेंटर कंसोल और सेमी-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर को बिना किसी बदलाव के वैसा ही रखा गया है। एक अच्छी बात यह है कि HVAC कंट्रोल्स के लिए अभी भी कई फिजिकल बटन और डायल दिए गए हैं।

ये भी पढ़ें:देश की सबसे सस्ती 7 सीटर CNG कार, माइलेज 27Km से ज्यादा; कीमत सिर्फ ₹6.36 लाख

इक्विपमेंट की बात करें तो, 360-डिग्री कैमरा और वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स भी इसमें नए फीचर्स के तौर पर जोड़े गए हैं। अन्य फीचर्स में 8-स्पीकर वाला साउंड सिस्टम, एम्बिएंट लाइटिंग, वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो, वायरलेस फोन चार्जिंग पैड, कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी, सनरूफ, इलेक्ट्रिक पार्किंग ब्रेक और पीछे की विंडस्क्रीन के लिए सनब्लाइंड शामिल हैं।

सिटी में लेवल 2 ADAS सुइट, लेन-वॉच कैमरा, रेन-सेंसिंग वाइपर, हिल-स्टार्ट असिस्ट और 6 एयरबैग भी मिलते रहेंगे। इसमें 360 डिग्री कैमरा भी शामिल किया गया है, जो कार के अंदर कार के चारों तरफ का एरिया दिखाता है। हालांकि, कंपनी ने इन सेफ्टी फीचर्स को टॉप वैरिएंट में शामिल किया है। ये कार की सेफ्टी के साथ उसके लुक को भी काफी हद तक बढ़ा देता है।

2026 होंडा सिटी के नए और पुराने मॉडल की कीमतें
वैरिएंटनया मॉडलपुराना मॉडलअंतर
1.5-लीटर नॉर्मल पेट्रोल MT
SVRs. 11,99,900Rs. 11,99,900-
VRs. 13,29,900Rs. 12,99,900Rs. 30,000
VX-Rs. 13,72,800-
ZXRs. 15,25,900Rs, 14,99,900Rs. 26,000
ZX PlusRs. 16,14,900--
1.5-लीटर नॉर्मल पेट्रोल CVT
VRs. 14,29,900Rs. 14,09,900Rs. 20,000
Sport-Rs. 14,37,500-
VX-Rs. 14,93,500-
ZXRs. 16,25,900Rs. 16,07,400Rs. 18,500
ZX PlusRs. 17,14,900--
1.5-लीटर पेट्रोल स्ट्रॉन्ग हाइब्रिड CVT
ZXRs. 20,99,900Rs. 19,99,900Rs. 1 लाख
Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

और पढ़ें
Honda Honda Amaze Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।