Hindi Newsऑटो न्यूज़2026 Hero Xtreme 125R Unveiled At Dealer Event

डीलर इवेंट में हीरो की नई मोटरसाइकिल पेश, इसमें मिलेगा ये मैजिकल बटन; दबाने के बाद एक स्पीड पर दौड़ेगी

कंपनी ने हाल ही में एक इवेंट में अपडेटेड एक्स्ट्रीम 125R के पेश किया है। हालांकि, यह कोई मीडिया इवेंट या किसी भी तरह का सार्वजनिक शो नहीं था। दरअसल, ये एक एक्सक्लूसिव डीलर इवेंट था जहां क्रूज कंट्रोल वाली अपडेटेड एक्स्ट्रीम 160R भी पेश की गई।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानTue, 30 Sep 2025 12:00 PM
हीरो मोटोकॉर्प ने जनवरी 2024 मेंअपनी पहली स्पोर्टी 125cc मोटरसाइकिल एक्सट्रीम 125R लॉन्च की थी। यह जल्द ही एक्सट्रीम लाइनअप में सबसे ज्यादा बिकने वाली मोटरसाइकिल बन गई, जो क्वार्टर-लीटर एक्स्ट्रीम 250R तक फैली हुई है। लॉन्च के डेढ़ साल बाद, हीरो ने इस मशीन का एक अपडेटेड वर्जन पेश किया है। कंपनी ने हाल ही में एक इवेंट में अपडेटेड एक्स्ट्रीम 125R के पेश किया है। हालांकि, यह कोई मीडिया इवेंट या किसी भी तरह का सार्वजनिक शो नहीं था। दरअसल, ये एक एक्सक्लूसिव डीलर इवेंट था जहां क्रूज कंट्रोल वाली अपडेटेड एक्स्ट्रीम 160R भी पेश की गई।

नई अपडेटेड हीरो एक्स्ट्रीम 125R पर एक नजर डालने पर पता चलता है कि इसमें बिल्कुल नया रंग शामिल किया गया है। यह रंग न सिर्फ नया है, बल्कि इस साल की शुरुआत में लॉन्च हुए अपने बड़े भाई एक्सट्रीम 250R से प्रेरित है। इसमें रेड और ब्लैक कलर का कॉम्बिनेशन मिलता है। साथ ही, नए ग्राफिक्स भी मिलते हैं जो इसे एक नया रूप और प्रीमियम लुक देते हैं।

इसके नए बार-एंड मिरर तुरंत नजर आते हैं जो इसे और भी स्पोर्टी लुक देंगे। इसके अलावा, ऐसा लग रहा है कि हीरो ने हैंडलबार को अपडेट करके उसे और भी लंबा कर दिया है जो पहले से ज्यादा प्रभावशाली राइडिंग पोस्चर दे सकता है। डुअल-टोन फ्यूल टैंक पर एक्सट्रीम बैजिंग और इसके मस्कुलर टैंक कवर पर 125 ग्राफिक देख सकते हैं।

बाकी डिजाइन एलिमेंट्स पहले जैसे ही हैं। अभी भी वही LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, LED DRLs, LED टेल लाइट्स और LED टर्न इंडिकेटर्स, RSU टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स, रियर मोनो-शॉक सेटअप, स्प्लिट ग्रैब रेल्स वाली स्पिट सीट मिलती है। पहिए तो वैसे ही दिखते हैं, लेकिन टायर थोड़े मोटे हो सकते हैं।

न्यू एक्सट्रीम 125R की खास बातें

एक्सट्रीम 125R में ना केवल क्रूज कंट्रोल मिलेगा, बल्कि इसमें ग्लैमर X वाले सभी फीचर्स भी शामिल होने की संभावना है। इसका मतलब है कि इसमें राइड-बाय-वायर थ्रॉटल होगा, जो क्रूज कंट्रोल का रास्ता खोलेगा। इसमें तीन राइडिंग मोड्स ईको, रोड और पावर मिलेंगे। इन सबके अलावा एक नया कलर LCD डिस्प्ले भी होगा।

क्रूज कंट्रोल की बात करें तो, एक्सट्रीम 125R में ग्लैमर X की तरह एक डेडिकेटेड स्विच होगा, जिससे क्रूजिंग स्पीड को डायल करना और बनाए रखना आसान हो जाएगा। ग्लैमर X की तरह ही एक्सट्रीम 125 में भी एक डेडिकेटड राइड मोड स्विच और इस्तेमाल में आसान मेनू बटन दिए जाएंगे। यह अपग्रेड एक नए वैरिएंट का हिस्सा होने की उम्मीद है, जैसा कि ग्लैमर रेंज में देखा है।

पावरट्रेन के मामले में इसमें किसी तरह के चेंजेस नहीं किए जाएंगे। एक्सट्रीम 125R में 124.7cc सिंगल-सिलेंडर एयर-कूल्ड इंजन ही रहेगा, जो अब ग्लैमर X में भी मिलता है। यह 8,250 rpm पर 11.4 bhp का पावर और 6,000 rpm पर 10.5 Nm पीक टॉर्क पैदा करता है। इसे 5-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है।

