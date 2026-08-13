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125cc वाली Hero की नई बाइक, मिलेगा TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम भी

By Kumar Prashant Singh
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हीरो मोटोकॉर्प अपनी 2026 Xtreme 125R को प्रीमियम TFT डिस्प्ले और TPMS फीचर्स के साथ अपडेट कर रहा है। इसके इंजन में कोई बदलाव नहीं होगा। 125cc की यह बाइक नए फीचर्स से अपने सेगमेंट में TVS Raider को टक्कर देगी।

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हीरो मोटोकॉर्प
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हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp) ने 125cc स्पोर्टी बाइक सेगमेंट में अपनी पकड़ को और मजबूत करने के लिए 2026 Xtreme 125R को नए फीचर्स के साथ अपडेट करने की तैयारी में है। लॉन्च से पहले इसके कुछ फोटो लीक हुए हैं। इस बाइक की टक्कर TVS Raider 125, Bajaj Pulsar 125 और Honda CB125 Hornet जैसी बाइक्स से है। नए मॉडल की सबसे बड़ी खासियत TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और TPMS है, जिससे यह बाइक अपने सेगमेंट में और ज्यादा प्रीमियम हो गई है। आइए जानते हैं कि कंपनी इसमें और क्या कुछ ऑफर करने वाली है।

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TFT स्क्रीन और TPMS नया अपडेट

रशलेन की रिपोर्ट के अनुसार नई हीरो एक्सट्रीम 125R में अब TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर दिया गया है। मौजूदा मॉडल में 4.2-इंच कलर LCD स्क्रीन मिलती है। वहीं, नया TFT डिस्प्ले ज्यादा इन्फर्मेशन और बेहतर ग्राफिक्स दिखा सकता है। बाइक में आपको TPMS यानी Tyre Pressure Monitoring System भी मिलेगा, जो टायर प्रेशर के बारे में सही जानकारी मिलती रहेगी। माना जा रहा है कि ये दोनों फीचर्स सिर्फ टॉप-स्पेक वेरिएंट में मिल सकते हैं।

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फोटो: रशलेन

फीचर्स की बात करें तो एक्सट्रीम 125R पहले से ही इस सेगमेंट की काफी फीचर-लोडेड बाइक है। इसमें स्प्लिट सीट, ड्यूल डिस्क ब्रेक, डुअल-चैनल ABS, ऑल-LED लाइटिंग, राइड मोड्स, 120-सेक्शन रियर टायर, मोनोशॉक और राइड-बाय-वायर जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा क्रूज कंट्रोल भी दिया गया है। TFT स्क्रीन और TPMS जुड़ने से यह बाइक और प्रीमियम हो गई है।

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इंजन में बदलाव नहीं

नई एक्सट्रीम 125R के इंजन में बदलाव की उम्मीद नहीं है। इसमें मौजूदा 125cc सिंगल-सिलेंडर इंजन ही ऑफर किया जाएगा, जो 11.4 bhp की पावर और 10.5 Nm का टॉर्क देता है। इंजन को 5-स्पीड गियरबॉक्स से पेयर किया गया है। बाइक में टेलिस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स, रियर मोनोशॉक, 120-सेक्शन रियर टायर और ऑल-LED लाइटिंग भी पहले की तरह मिलेंगे।

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मौजूदा एक्सट्रीम 125R की कीमत 91,500 रुपये से 1.08 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच है। TFT स्क्रीन और TPMS वाले नए टॉप वेरिएंट की कीमत इससे ज्यादा हो सकती है। इस अपडेट के साथ हीरो एक्सट्रीम 125R अपने सेगमेंट की सबसे फीचर-रिच बाइक्स में शामिल हो जाएगी।

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अगले साल आएगी हीरो मोटोकॉर्प की पहले इलेक्ट्रिक मोटकसाइकिल

हीरो मोटोकॉर्प ने कन्फर्म किया है कि उसकी पहली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल 2027 में लॉन्च होगी। आने वाली इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिलें दो खास प्लेटफॉर्म पर बनाई जाएंगी, जिन्हें सबसे पहले EICMA 2025 में कॉन्सेप्ट के तौर पर दिखाया गया था। पहला प्लेटफॉर्म, जिसका कोडनेम UBEX है, एक स्ट्रीट-नेकेड मोटरसाइकिल के लिए होगा। दूसरा प्लेटफॉर्म, जिसका कोडनेम VXZ है, US की जीरो मोटरसाइकिल्स के साथ मिलकर डिवेलप किया जा रहा है और इसे एडवेंचर पसंद करने वाले बायर्स के लिए एक हाई-परफॉर्मेंस इलेक्ट्रिक मोटरसाइकिल के तौर पर लाया जाएगा।

Kumar Prashant Singh

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Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

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