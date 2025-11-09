हीरो ने लॉन्च की ये धाकड़ बाइक, डुअल ABS, राइड मोड्स और क्रूज कंट्रोल भी मिलेगा; कीमत मात्र ₹1.04 लाख से शुरू

संक्षेप: अगर आप एक ऐसी 125cc बाइक की तलाश में हैं, जिसमें स्पोर्टी लुक, हाई-टेक फीचर्स और बेहतर सुरक्षा सब कुछ मिले, तो हीरो एक्स्ट्रीम 125R (2026) आपके लिए एक परफेक्ट ऑप्शन है। हीरो (Hero) ने इसे सिर्फ एक एंट्री-लेवल बाइक नहीं, बल्कि एक प्रीमियम राइडिंग एक्सपीरियंस में बदल दिया है।

हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp) ने अपनी पॉपुलर बाइक एक्स्ट्रीम 125R (Xtreme 125R) को एक नए और ज्यादा एडवांस अवतार में पेश किया है। अब यह बाइक सिर्फ स्टाइलिश ही नहीं बल्कि पहले से कहीं ज्यादा सुरक्षित और फीचर-रिच भी हो गई है। कंपनी ने इसमें डुअल-चैनल-ABS (Dual-Channel ABS), 3 राइड मोड्स और क्रूज कंट्रोल जैसे प्रीमियम फीचर्स जोड़ दिए हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

अब ज्यादा सेफ हुई हीरो एक्स्ट्रीम 125R

भारत की सबसे बड़ी टू-व्हीलर निर्माता कंपनी हीरो मोटोकॉर्प (Hero MotoCorp) अब 100cc से ऊपर के सेगमेंट में अपनी पकड़ मजबूत करने में लगी है। उसी दिशा में कदम बढ़ाते हुए कंपनी ने अपनी एक्स्ट्रीम 125R (Xtreme 125R) में बड़े अपडेट्स दिए हैं, जिससे यह बाइक अब सीधे TVS रेडर, होंडा CB125 हॉर्नेट और बजाज पल्सर N125 को टक्कर देगी।

डुअल-चैनल ABS – अब दोनों पहियों पर सुरक्षा

पहले इस बाइक में केवल सिंगल-चैनल ABS (Single-Channel ABS) दिया गया था, लेकिन अब हीरो (Hero) ने डुअल-चैनल ABS (Dual-Channel ABS) का ऑप्शन जोड़ दिया है। इससे बाइक की ब्रेकिंग और स्टेबिलिटी पहले से काफी बेहतर हो गई है, खासकर फिसलन भरी सड़कों या हाई-स्पीड ब्रेकिंग के दौरान ये बेहतर पकड़ बनाएगी। यह नया वैरिएंट 1.04 लाख (एक्स-शोरूम) में लॉन्च किया गया है।

इसके साथ ही हीरो (Hero) अभी भी सिंगल-चैनल ABS (Single-Channel ABS) (92,500 रुपये) और CBS बेस वैरिएंट (89,000 रुपये) को बेचती रहेगी, ताकि सभी ग्राहकों को अपनी जरूरत और बजट के अनुसार विकल्प मिल सके।

इसमें नई टेक्नोलॉजी मिलती है। इसमें राइड-बाय-राइड, क्रूज कंट्रोल और 3 राइड मोड्स मिलते हैं। हीरो (Hero) ने इसमें इलेक्ट्रॉनिक्स थ्रॉटल बॉडी (Electronic Throttle Body (Ride-by-Wire) टेक्नोलॉजी दी है, जिससे थ्रोटल रिस्पॉन्स और स्मूद हो गया है। अब इसमें तीन राइड मोड्स ईको (Eco), रोड (Road) और पावर (Power) मिलते हैं, जिन्हें सवार अपनी जरूरत के हिसाब से चुन सकता है। साथ ही क्रूज कंट्रोल (Cruise Control) फीचर इस सेगमेंट में पहली बार दिया गया है, जो लंबी दूरी की राइड्स को और आसान बना देता है।

नए कलर ऑप्शन और डिजाइन अपग्रेड

ये बाइक डुअल-ABS (Dual-ABS) मॉडल में तीन नए कलर ऑप्शन दिए गए हैं। इसमें ब्लैक पियर्ल रेड (Black Pearl Red), ब्लैक मैटशैडो ग्रे (Black Matshadow Grey) और ब्लैक लीफ ग्रीन (Black Leaf Green) कलर ऑप्शन दिए गए हैं। इनमें स्पेशल ग्राफिक्स और मैट फिनिश टच दिया गया है, जिससे बाइक का लुक और भी स्पोर्टी लगता है।

इंजन और परफॉर्मेंस