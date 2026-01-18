12.3-इंच स्क्रीन, 200-वॉट एम्पलीफायर, 4 स्पीकर; नए फीचर्स के साथ अपडेट हुई ये धांसू मोटरसाइकिल
हार्ले-डेविडसन ने 2026 स्ट्रीट ग्लाइड लिमिटेड को पेश किया है। कंपनी ने अब इस मोटरसाइकिल में कई बड़े अपडेट किए हैं। इस लिस्ट में एक नया इंजन, एक ऑल-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और कम्फर्ट पर फोकस करने वाले कई सुधार शामिल हैं। 2026 स्ट्रीट ग्लाइड लिमिटेड क्रोम और ब्लैक ट्रिम वैरिएंट में पेश की जाएगी।
हार्ले-डेविडसन ने 2026 स्ट्रीट ग्लाइड लिमिटेड को पेश किया है। कंपनी ने अब इस मोटरसाइकिल में कई बड़े अपडेट किए हैं। इस लिस्ट में एक नया इंजन, एक ऑल-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और कम्फर्ट पर फोकस करने वाले कई सुधार शामिल हैं। 2026 स्ट्रीट ग्लाइड लिमिटेड क्रोम और ब्लैक ट्रिम वैरिएंट में पेश की जाएगी। इसमें कई कलर ऑप्शन शामिल हैं, जैसे डार्क बिलियर्ड ग्रे, विविड ब्लैक, व्हाइट ओनिक्स पर्ल और भी बहुत कुछ मिलेंगे। उम्मीद है कि हार्ले-डेविडसन इस साल के आखिर में भारत में स्ट्रीट ग्लाइड लिमिटेड को लॉन्च करेगी।
सबसे पहले बात करते हैं इंजन की तो स्ट्रीट ग्लाइड लिमिटेड में नया मिल्वौकी-एट VVT 117 इंजन दिया गया है। यह 1,923cc का इंजन 4,600rpm पर 106bhp की पावर और 3,500rpm पर 177Nm का टॉर्क जनरेट करता है। हार्ले-डेविडसन का कहना है कि यह पिछले टूरिंग मॉडल में इस्तेमाल किए गए मिल्वौकी-एट 114 इंजन के मुकाबले हॉर्सपावर में 14% और टॉर्क में 7% से ज्यादा की बढ़ोतरी है। वेरिएबल वॉल्व टाइमिंग या VVT को जोड़ने का मकसद पूरे रेव रेंज में परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना है।
मोटरसाइकिल के कॉकपिट को पूरी तरह से रीडिजाइन किया गया है। इसमें सभी एनालॉग इंस्ट्रूमेंटेशन और ज्यादातर फिजिकल स्विच की जगह 12.3-इंच का TFT कलर टचस्क्रीन लगाया गया है। यह डिस्प्ले हार्ले के नए स्काईलाइन OS पर चलता है। ये नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ऑडियो और व्हीकल फंक्शन के लिए कंट्रोल सेंटर का काम करता है। इसमें एम्बेडेड नेविगेशन, वाई-फाई कनेक्टिविटी और एपल कारप्ले भी मिलता है।
डिजाइन के मामले में स्ट्रीट ग्लाइड का सिग्नेचर बैटविंग फेयरिंग वैसा ही है, लेकिन इसे एयरोडायनामिक सुधारों के साथ अपडेट किया गया है। इनर फेयरिंग में टचस्क्रीन, दो स्पीकर और USB-C चार्जिंग पोर्ट के साथ एक मीडिया स्टोरेज ड्रॉअर इंटीग्रेट किया गया है। राइडर और पैसेंजर दोनों के लिए नई डुअल-जोन हीटेड सीटों, हीटेड ग्रिप्स, रीडिजाइन सीटों, एडजस्टेबल हाईवे पेग्स और एक नए हील शिफ्टर के साथ टूरिंग आराम को बेहतर बनाया गया है। इसके ऑडियो सिस्टम को भी अपग्रेड किया गया है, जिसमें 200-वॉट का एम्पलीफायर और रॉकफोर्ड फॉसगेट के 4 स्पीकर हैं।
