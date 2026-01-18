Hindustan Hindi News
Hindi Newsऑटो न्यूज़2026 Harley Davidson Street Glide Limited Unveiled
12.3-इंच स्क्रीन, 200-वॉट एम्पलीफायर, 4 स्पीकर; नए फीचर्स के साथ अपडेट हुई ये धांसू मोटरसाइकिल

12.3-इंच स्क्रीन, 200-वॉट एम्पलीफायर, 4 स्पीकर; नए फीचर्स के साथ अपडेट हुई ये धांसू मोटरसाइकिल

संक्षेप:

हार्ले-डेविडसन ने 2026 स्ट्रीट ग्लाइड लिमिटेड को पेश किया है। कंपनी ने अब इस मोटरसाइकिल में कई बड़े अपडेट किए हैं। इस लिस्ट में एक नया इंजन, एक ऑल-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और कम्फर्ट पर फोकस करने वाले कई सुधार शामिल हैं। 2026 स्ट्रीट ग्लाइड लिमिटेड क्रोम और ब्लैक ट्रिम वैरिएंट में पेश की जाएगी।

Jan 18, 2026 07:03 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
हार्ले-डेविडसन ने 2026 स्ट्रीट ग्लाइड लिमिटेड को पेश किया है। कंपनी ने अब इस मोटरसाइकिल में कई बड़े अपडेट किए हैं। इस लिस्ट में एक नया इंजन, एक ऑल-डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर और कम्फर्ट पर फोकस करने वाले कई सुधार शामिल हैं। 2026 स्ट्रीट ग्लाइड लिमिटेड क्रोम और ब्लैक ट्रिम वैरिएंट में पेश की जाएगी। इसमें कई कलर ऑप्शन शामिल हैं, जैसे डार्क बिलियर्ड ग्रे, विविड ब्लैक, व्हाइट ओनिक्स पर्ल और भी बहुत कुछ मिलेंगे। उम्मीद है कि हार्ले-डेविडसन इस साल के आखिर में भारत में स्ट्रीट ग्लाइड लिमिटेड को लॉन्च करेगी।

सबसे पहले बात करते हैं इंजन की तो स्ट्रीट ग्लाइड लिमिटेड में नया मिल्वौकी-एट VVT 117 इंजन दिया गया है। यह 1,923cc का इंजन 4,600rpm पर 106bhp की पावर और 3,500rpm पर 177Nm का टॉर्क जनरेट करता है। हार्ले-डेविडसन का कहना है कि यह पिछले टूरिंग मॉडल में इस्तेमाल किए गए मिल्वौकी-एट 114 इंजन के मुकाबले हॉर्सपावर में 14% और टॉर्क में 7% से ज्यादा की बढ़ोतरी है। वेरिएबल वॉल्व टाइमिंग या VVT को जोड़ने का मकसद पूरे रेव रेंज में परफॉर्मेंस को बेहतर बनाना है।

मोटरसाइकिल के कॉकपिट को पूरी तरह से रीडिजाइन किया गया है। इसमें सभी एनालॉग इंस्ट्रूमेंटेशन और ज्यादातर फिजिकल स्विच की जगह 12.3-इंच का TFT कलर टचस्क्रीन लगाया गया है। यह डिस्प्ले हार्ले के नए स्काईलाइन OS पर चलता है। ये नेविगेशन, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी, ऑडियो और व्हीकल फंक्शन के लिए कंट्रोल सेंटर का काम करता है। इसमें एम्बेडेड नेविगेशन, वाई-फाई कनेक्टिविटी और एपल कारप्ले भी मिलता है।

डिजाइन के मामले में स्ट्रीट ग्लाइड का सिग्नेचर बैटविंग फेयरिंग वैसा ही है, लेकिन इसे एयरोडायनामिक सुधारों के साथ अपडेट किया गया है। इनर फेयरिंग में टचस्क्रीन, दो स्पीकर और USB-C चार्जिंग पोर्ट के साथ एक मीडिया स्टोरेज ड्रॉअर इंटीग्रेट किया गया है। राइडर और पैसेंजर दोनों के लिए नई डुअल-जोन हीटेड सीटों, हीटेड ग्रिप्स, रीडिजाइन सीटों, एडजस्टेबल हाईवे पेग्स और एक नए हील शिफ्टर के साथ टूरिंग आराम को बेहतर बनाया गया है। इसके ऑडियो सिस्टम को भी अपग्रेड किया गया है, जिसमें 200-वॉट का एम्पलीफायर और रॉकफोर्ड फॉसगेट के 4 स्पीकर हैं।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
