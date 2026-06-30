Hindustan Hindi News
फोटोफोटोवीडियोवीडियोशहर चुनेंशहर चुनेंepaperई- पेपर
साइन इन

1,158cc और 170hp वाली दमदार बाइक भारत में लॉन्च, 32 लाख रुपये से ज्यादा है कीमत

Kumar Prashant Singh लाइव हिन्दुस्तान
Follow us on Google News
share

Ducati ने भारत में अपनी नई 2026 Multistrada V4 Rally को लॉन्च कर दिया है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 32.40 लाख रुपये से शुरू होती है। बाइक में सस्पेंशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और राइडिंग टेक्नोलॉजी से जुड़े कई बड़े अपडेट किए गए हैं।

1,158cc और 170hp वाली दमदार बाइक भारत में लॉन्च, 32 लाख रुपये से ज्यादा है कीमत
Ducati Multistrada V4 Rally
EMI केवल43,772/ माह

इटली की प्रीमियम सुपरबाइक बनाने वाली कंपनी Ducati ने भारत में अपनी नई 2026 Multistrada V4 Rally को लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस एडवेंचर टूरर बाइक को पिछले साल अक्टूबर में ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया था और अब इसे भारतीय ग्राहकों के लिए भी उपलब्ध करा दिया गया है। नई Multistrada V4 Rally की एक्स-शोरूम कीमत 32.40 लाख रुपये से शुरू होती है। इस बार बाइक में सस्पेंशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और राइडिंग टेक्नोलॉजी से जुड़े कई बड़े अपडेट किए गए हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
TVS iQube
TVS iQube
₹ 1.15 - 1.71 लाख
EMI केवल1,504/ माह
पात्रता जांचें
Okaya EV Ferrato Disruptor
Okaya EV Ferrato Disruptor
₹ 1.55 लाख
EMI केवल2,027/ माह
पात्रता जांचें
Ather Energy 450X
Ather Energy 450X
₹ 1.5 - 1.8 लाख
EMI केवल1,961/ माह
पात्रता जांचें
Hero XPulse 200 4V
Hero XPulse 200 4V
₹ 1.4 - 1.55 लाख
EMI केवल1,831/ माह
पात्रता जांचें
Ather Energy 450S
Ather Energy 450S
₹ 84,341 - 1.53 लाख
EMI केवल1,103/ माह
पात्रता जांचें
Hero Splendor Plus XTEC
Hero Splendor Plus XTEC
₹ 91,952 - 95,315
EMI केवल1,202/ माह
पात्रता जांचें

170hp की पावर 10,750rpm पर और 123Nm का टॉर्क

नई Ducati Multistrada V4 Rally में पहले वाला 1,158cc V4 Granturismo इंजन ही दिया गया है। यह इंजन 170hp की पावर 10,750rpm पर और 123Nm का टॉर्क 9,000rpm पर जनरेट करता है। बाइक में पहले की तरह रियर सिलेंडर डी-एक्टिवेशन तकनीक भी दी गई है, जो बाइक के खड़े रहने या कम इंजन स्पीड पर पीछे के सिलेंडर को बंद कर देती है। इससे इंजन की हीट कम होती है और फ्यूल की बचत भी होती है। इसके चेसिस में भी कई अहम बदलाव किए गए हैं। कंपनी ने स्विंगआर्म पाइवट को पहले से ऊंची पोजिशन पर लगाया है, जिससे हैंडलिंग बेहतर हो गई है। इसके अलावा अब बाइक में 280 मिमी का बड़ा रियर डिस्क ब्रेक दिया गया है, जिससे ब्रेकिंग परफॉर्मेंस में भी सुधार हुआ है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Ducati Multistrada V4 Rally

Ducati Multistrada V4 Rally

₹ 31.76 - 32.08 लाख

EMI केवल41,527/ माह
पात्रता जांचें
Matter Aera

Matter Aera

₹ 1.83 - 1.94 लाख

EMI केवल2,393/ माह
पात्रता जांचें
Royal Enfield Classic 350

Royal Enfield Classic 350

₹ 1.85 - 2.21 लाख

EMI केवल2,419/ माह
पात्रता जांचें
Honda SP 125

Honda SP 125

₹ 88,528 - 96,116

EMI केवल1,158/ माह
पात्रता जांचें
Royal Enfield Bullet 350

Royal Enfield Bullet 350

₹ 1.64 - 2.08 लाख

EMI केवल2,144/ माह
पात्रता जांचें
Royal Enfield Hunter 350

Royal Enfield Hunter 350

₹ 1.38 - 1.7 लाख

EMI केवल1,804/ माह
पात्रता जांचें

5-लेवल टेम्परेचर कंट्रोल वाले हीटेड ग्रिप्स अब स्टैंडर्ड

राइडिंग कम्फर्ट बढ़ाने के लिए डुकाटी ने विंडस्क्रीन को भी अपडेट किया है। अब यह पहले से 40 मिमी चौड़ी और 20 मिमी ऊंची है, जिससे तेज रफ्तार पर हवा से बेहतर सेफ्टी मिलेगी। सेंटर स्टैंड का डिजाइन भी बदला गया है, ताकि इसका इस्तेमाल करना आसान हो। वहीं, 5-लेवल टेम्परेचर कंट्रोल वाले हीटेड ग्रिप्स अब स्टैंडर्ड फीचर के तौर पर मिलते हैं।

ये भी पढ़ें:जलवा बिखेरने आ रहीं नई हैचबैक और सेडान, लिस्ट में नई i20 और बलेनो भी

नई Multistrada V4 Rally में Marzocchi का सेमी-एक्टिव सस्पेंशन दिया गया है, जो अब अपडेटेड Adaptive Ducati Skyhook Suspension (DSS) EVO सिस्टम के साथ आता है। यह सिस्टम रोड कंडीशन्स और राइडिंग स्टाइल के अनुसार रियल टाइम में सस्पेंशन की डैम्पिंग को अपने आप एडजस्ट करता है, जिससे हर तरह के रास्तों पर बेहतर राइडिंग एक्सपीरियंस मिलता है।

ये भी पढ़ें:टोयोटा फैन्स के लिए खुशखबरी, अगले महीने भारत में लॉन्च हो सकती है यह दमदार गाड़ी

इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में भी बाइक पहले से ज्यादा एडवांस

इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में भी बाइक पहले से ज्यादा एडवांस हो गई है। इसमें नया Ducati Vehicle Observer (DVO) सिस्टम दिया गया है। यह एल्गोरिदम करीब 70 सेंसर से मिलने वाले डेटा को ऐनालाइज करता है और कॉर्नरिंग ABS, व्हीली कंट्रोल जैसे राइडर एड्स को और ज्यादा सटीक तरीके से काम करने में मदद करता है। नई बाइक में Automatic Lowering Device भी है। यह फीचर 10 किमी/घंटा से कम स्पीड पर बाइक की हाइट को अपने आप कम कर देता है, जिससे ट्रैफिक या ऑफ-रोड में स्लो स्पीड पर बाइक संभालना आसान हो जाता है। सड़क पर 50 किमी/घंटा और ऑफ-रोड में 20 किमी/घंटा से ज्यादा स्पीड होने पर बाइक फिर से अपनी नॉर्मल हाइट पर आ जाती है।

ये भी पढ़ें:जुलाई में लॉन्च होने वाली हैं ये दमदार SUV, लिस्ट में मारुति सुजुकी का भी नाम

रडार टेक्नोलॉजी को भी किया अपग्रेड

सेफ्टी के लिए डुकाटी ने अपनी रडार टेक्नोलॉजी को भी अपग्रेड किया है। अब इसमें पहले से मिलने वाले अडैप्टिव क्रूज कंट्रोल और ब्लाइंड स्पॉट डिटेक्शन के साथ Forward Collision Warning फीचर भी शामिल कर दिया गया है। भारत में 2026 Ducati Multistrada V4 Rally दो कलर ऑप्शन में उपलब्ध है। Ducati Red की एक्स-शोरूम कीमत 32.40 लाख रुपये रखी गई है, जबकि Jade Green कलर ऑप्शन की कीमत 32.73 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) है।

Kumar Prashant Singh

लेखक के बारे में

Kumar Prashant Singh

प्रशांत को पत्रकारिता से जुड़े 13 साल से ज्यादा हो गए हैं। प्रशांत ने करियर की शुरुआत टीवी न्यूज चैनल से की थी। इन्होंने टीवी चैनल के प्रोग्रामिंग, आउटपुट और प्रोमो डिपार्टमेंट में काम किया है। करीब 8 साल से यह डिजिटल मीडिया से जुड़े हैं। प्रशांत अब डिजिटल मीडिया का जाना-माना नाम बन चुके हैं। इनकी टेक्नोलॉजी और ऑटोमोबाइल में खास रुचि है। इन्हें गैजेट्स और गाड़ियों के बारे में लिखना और पढ़ना काफी पसंद है। इनकी गैजेट्स और ऑटोमोबाइल की खबरें पाठकों को काफी पसंद आती हैं। साथ ही इनके रिव्यू पाठकों को नया गैजेट लेने या नई गाड़ी खरीदने में काफी मदद करते हैं। प्रशांत ने मास कम्यूनिकेशन की पढ़ाई गुरु जंभेश्वर यूनिवर्सिटी से की है। खाली समय में प्रशांत वेब सीरीज और मूवी देखते हैं। ड्राइविंग का काफी शौक है और मौका मिलते ही प्रशांत पहाड़ों की तरफ निकल जाते हैं। साथ ही फोन से अच्छे फोटो-वीडियो कैप्चर करना भी इनको काफी पसंद है। प्रशांत लाइव हिन्दुस्तान में बतौर डिप्टी चीफ कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रहे हैं। इससे पहले प्रशांत नवभारत टाइम्स ऑनलाइन में टेक सेक्शन के लिए लिखा करते थे।

और पढ़ें
Auto News Hindi

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।