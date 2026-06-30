1,158cc और 170hp वाली दमदार बाइक भारत में लॉन्च, 32 लाख रुपये से ज्यादा है कीमत

Ducati ने भारत में अपनी नई 2026 Multistrada V4 Rally को लॉन्च कर दिया है। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 32.40 लाख रुपये से शुरू होती है। बाइक में सस्पेंशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और राइडिंग टेक्नोलॉजी से जुड़े कई बड़े अपडेट किए गए हैं।

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इटली की प्रीमियम सुपरबाइक बनाने वाली कंपनी Ducati ने भारत में अपनी नई 2026 Multistrada V4 Rally को लॉन्च कर दिया है। कंपनी ने इस एडवेंचर टूरर बाइक को पिछले साल अक्टूबर में ग्लोबल मार्केट में लॉन्च किया था और अब इसे भारतीय ग्राहकों के लिए भी उपलब्ध करा दिया गया है। नई Multistrada V4 Rally की एक्स-शोरूम कीमत 32.40 लाख रुपये से शुरू होती है। इस बार बाइक में सस्पेंशन, इलेक्ट्रॉनिक्स और राइडिंग टेक्नोलॉजी से जुड़े कई बड़े अपडेट किए गए हैं।

170hp की पावर 10,750rpm पर और 123Nm का टॉर्क नई Ducati Multistrada V4 Rally में पहले वाला 1,158cc V4 Granturismo इंजन ही दिया गया है। यह इंजन 170hp की पावर 10,750rpm पर और 123Nm का टॉर्क 9,000rpm पर जनरेट करता है। बाइक में पहले की तरह रियर सिलेंडर डी-एक्टिवेशन तकनीक भी दी गई है, जो बाइक के खड़े रहने या कम इंजन स्पीड पर पीछे के सिलेंडर को बंद कर देती है। इससे इंजन की हीट कम होती है और फ्यूल की बचत भी होती है। इसके चेसिस में भी कई अहम बदलाव किए गए हैं। कंपनी ने स्विंगआर्म पाइवट को पहले से ऊंची पोजिशन पर लगाया है, जिससे हैंडलिंग बेहतर हो गई है। इसके अलावा अब बाइक में 280 मिमी का बड़ा रियर डिस्क ब्रेक दिया गया है, जिससे ब्रेकिंग परफॉर्मेंस में भी सुधार हुआ है।

5-लेवल टेम्परेचर कंट्रोल वाले हीटेड ग्रिप्स अब स्टैंडर्ड राइडिंग कम्फर्ट बढ़ाने के लिए डुकाटी ने विंडस्क्रीन को भी अपडेट किया है। अब यह पहले से 40 मिमी चौड़ी और 20 मिमी ऊंची है, जिससे तेज रफ्तार पर हवा से बेहतर सेफ्टी मिलेगी। सेंटर स्टैंड का डिजाइन भी बदला गया है, ताकि इसका इस्तेमाल करना आसान हो। वहीं, 5-लेवल टेम्परेचर कंट्रोल वाले हीटेड ग्रिप्स अब स्टैंडर्ड फीचर के तौर पर मिलते हैं।

नई Multistrada V4 Rally में Marzocchi का सेमी-एक्टिव सस्पेंशन दिया गया है, जो अब अपडेटेड Adaptive Ducati Skyhook Suspension (DSS) EVO सिस्टम के साथ आता है। यह सिस्टम रोड कंडीशन्स और राइडिंग स्टाइल के अनुसार रियल टाइम में सस्पेंशन की डैम्पिंग को अपने आप एडजस्ट करता है, जिससे हर तरह के रास्तों पर बेहतर राइडिंग एक्सपीरियंस मिलता है।

इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में भी बाइक पहले से ज्यादा एडवांस इलेक्ट्रॉनिक्स के मामले में भी बाइक पहले से ज्यादा एडवांस हो गई है। इसमें नया Ducati Vehicle Observer (DVO) सिस्टम दिया गया है। यह एल्गोरिदम करीब 70 सेंसर से मिलने वाले डेटा को ऐनालाइज करता है और कॉर्नरिंग ABS, व्हीली कंट्रोल जैसे राइडर एड्स को और ज्यादा सटीक तरीके से काम करने में मदद करता है। नई बाइक में Automatic Lowering Device भी है। यह फीचर 10 किमी/घंटा से कम स्पीड पर बाइक की हाइट को अपने आप कम कर देता है, जिससे ट्रैफिक या ऑफ-रोड में स्लो स्पीड पर बाइक संभालना आसान हो जाता है। सड़क पर 50 किमी/घंटा और ऑफ-रोड में 20 किमी/घंटा से ज्यादा स्पीड होने पर बाइक फिर से अपनी नॉर्मल हाइट पर आ जाती है।