सिट्रोएन ने दिया झटका! महंगी कर दी C3, बेसाल्ट और एयरक्रॉस, ₹45,000 तक बढ़ी कीमत; यहां देखें नई प्राइस लिस्ट

सिट्रोएन ने दिया झटका! महंगी कर दी C3, बेसाल्ट और एयरक्रॉस, ₹45,000 तक बढ़ी कीमत; यहां देखें नई प्राइस लिस्ट

संक्षेप:

सिट्रोएन ने अपने ग्राहकों को बड़ा झटका दिया है। कंपनी ने C3, बेसाल्ट और एयरक्रॉस की कीमतों में 45,000 रुपये तक की बढ़ोतरी की है। आइए जरा विस्तार से नई प्राइस लिस्ट पर नजर डालते हैं।

Jan 30, 2026 03:36 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
नए साल की शुरुआत के साथ ही कार खरीदारों को झटका लगना शुरू हो गया है। जनवरी 2026 में फॉक्सवैगन (Volkswagen), टोयोटा (Toyota) और होंडा (Honda) के बाद अब सिट्रोएन इंडिया (Citroen India) ने भी अपनी कारों की कीमतों में बढ़ोतरी कर दी है। कंपनी ने सिट्रोएन C3 (Citroen C3), बेसाल्ट (Basalt) और एयरक्रॉस (Aircross) के दाम 20,000 रुपये से लेकर 45,000 रुपये तक बढ़ा दिए हैं। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

जनवरी 2026 में सिट्रोएन C3 (Citroen C3) के नए दाम

सिट्रोएन C3 (Citroen C3) अब पहले से ज्यादा महंगी हो गई है। कीमत बढ़ने के बाद C3 की रेंज 4.95 लाख से 9.45 लाख (एक्स-शोरूम) हो गई है। वहीं, पहले इसकी कीमत 4.80 लाख से 9.05 लाख तक जाती थी।

कितनी बढ़ोतरी?

कंपनी ने इस मॉडल के लाइव MT, फील MT और फील (O) MT वैरिएंट की कीमतें 15,000 रुपये तक बढ़ा दी हैं। वहीं, लाइव (O) MT वैरिएंट की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया है। इसके टॉप वैरिएंट्स की कीमतों में 40,000 रुपये तक की बढ़ोतरी हुई है।

इसके शाइन MT (Shine MT) की कीमत 7.63 लाख, शाइन टर्बो MT (Shine Turbo MT) की कीमत 8.74 लाख रुपये है। वहीं, शाइन टर्बो AT (Shine Turbo AT) की कीमतें 9.45 लाख रुपये रखी गई हैं।

सिट्रोएन बेसाल्ट भी हुई महंगी

सिट्रोएन बेसाल्ट (Citroen Basalt) के सभी वैरिएंट्स की कीमत में 20,000 की बढ़ोतरी की गई है। नई कीमतों की बात करें तो इसके You MT वैरिएंट की कीमत 8.15 लाख रुपये है। वहीं, Plus MT की कीमत 9.62 लाख रुपये हो गई है। इसके अलावा प्लस टर्बो MT (Plus Turbo MT) वैरिएंट की कीमतें 11.02 लाख और प्लस टर्बो AT की 12.27 लाख हो गई है।

इसके टॉप मैक्स टर्बो MT वैरिएंट की कीमत 12.07 लाख और मैक्स टर्बो AT की कीमत 13.34 लाख रुपये हो गई है। इसके ड्यूल-टोन वैरिएंट्स की कीमत 21,000 रुपये तक ज्यादा है।

सिट्रोएन एयरक्रॉस के दाम में 45,000 की बढ़ोतरी

सिट्रोएन एयरक्रॉस (Citroen Aircross) के दामों में सबसे ज्यादा बढ़ोतरी देखने को मिली है। लोअर वैरिएंट्स की कीमत 20,000 रुपये बढ़ गई है। कुछ टॉप वैरिएंट्स 45,000 तक महंगे हो गए हैं।

नए वैरिएंट के कीमतों की बात करें तो इसके You 5S MT वैरिएंट की प्राइस 8.49 लाख, प्लस 5S MT की कीमत 9.97 लाख और प्लस 7S Turbo MT की कीमत 11.57 लाख रुपये है।

इसके टॉप मैक्स 7S Turbo MT वैरिएंट की कीमत 12.79 लाख और मैक्स 7S टर्बो AT की कीमत 13.94 लाख है। वहीं, इसके ड्यूल-टोन वैरिएंट्स के लिए 20,000 अतिरिक्त देने होंगे। हालांकि, मैक्स 5S टर्बो MT और AT वैरिएंट्स की कीमतों में कोई बदलाव नहीं किया गया है, क्योंकि ये हाल ही में लॉन्च हुए थे।

क्यों बढ़ी कीमत?

कंपनी के मुताबिक, यह फैसला बढ़ती प्रोडक्शन कॉस्ट और इनपुट लागत में इजाफे की वजह से लिया गया है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
