मार्केट में धूम मचाने आ रहा गया इस SUV का नया मॉडल, अब पहले से ज्यादा स्टाइलिश हो गई कार

संक्षेप: सिट्रोन ने 2025 साओ पाउलो मोटर शो में नई बेसाल्ट विजन से पर्दा उठाया है। इससे उस कॉन्सेप्ट का पहला फिजिकल लुक सामने आ गया है, जिसमें बेसाल्ट SUV का ओरिजिनल प्रीव्यू दिखाया गया था।

Fri, 21 Nov 2025 11:47 AM

सिट्रोन ने 2025 साओ पाउलो मोटर शो में नई बेसाल्ट विजन से पर्दा उठाया है। इससे उस कॉन्सेप्ट का पहला फिजिकल लुक सामने आ गया है, जिसमें बेसाल्ट SUV का ओरिजिनल प्रीव्यू दिखाया गया था। खास बात यह है कि मार्च 2024 में जब सिट्रोन ने पहली बार भारत के लिए बेसाल्ट को दिखाया था, तो उस वर्जन को भी बेसाल्ट विजन कहा जाता था। अब, सिट्रोन बेसाल्ट विजन के कहीं ज्यादा स्पोर्टी वर्जन के साथ वापस आ गया है, जिससे यह पक्का इशारा मिलता है कि बेसाल्ट का भविष्य का स्पोर्ट-इंस्पायर्ड ट्रिम पाइपलाइन में हो सकता है।

एक शानदार शाइनिंग एम्बर येलो फिनिश में पेश किया गया, ब्राजील में दिखाया गया बेसाल्ट विजन भारत और ब्राजील में बेचे जाने वाले मॉडल की तुलना में ज्यादा शार्प और ज्यादा परफॉर्मेंस वाला है। सिट्रोन ने ज्यादा प्लांटेड स्टांस के लिए सस्पेंशन को नीचे किया है, जिससे यह एक डायनामिक कूप-SUV लुक देता है।

सिट्रोन बेसाल्ट विजन डिजाइन की हाइलाइट्स > फेंडर पर VISION बैज

> डार्क रंग की स्किड प्लेट और शेवरॉन

> डार्क रंग की कनेक्टिंग टेल-लैंप स्ट्रिप के साथ बदला हुआ रियर फेसिया

> डुअल क्रोम एग्जॉस्ट आउटलेट के साथ शानदार बंपर डिजाइन

> स्पोर्टी 18-इंच क्रोम-फिनिश्ड एलॉय व्हील

> ग्लॉस ब्लैक बॉडी क्लैडिंग और डोर प्रोटेक्टर

> डबल-शेवरॉन मोटिफ से प्रेरित अनोखे डेकल्स

स्पॉइलर, ब्रेक कैलिपर्स और कुछ एक्सटीरियर ट्रिम्स पर सिट्रोन के सिग्नेचर रूज आंद्रे रेड के बोल्ड स्पलैश भी हैं, जो विजन के स्पोर्टी इरादे को दिखाते हैं। हालांकि, सिट्रोन ने विजन कॉन्सेप्ट के इंटीरियर के बारे में नहीं बताया है, लेकिन सिर्फ एक्सटीरियर के संकेतों से पता चलता है कि ब्रांड भविष्य में बेसाल्ट के ज्यादा प्रीमियम, परफॉर्मेंस-फोकस्ड वर्शन पर विचार कर रहा है, कुछ ऐसा जिसे मौजूदा प्रोडक्शन वैरिएंट से ऊपर रखा जा सकता है।