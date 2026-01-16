धड़ल्ले से बिकने वाली पल्सर हो गई महंगी, खरीदने से पहले यहां देखें सभी मॉडल की नई प्राइस लिस्ट

संक्षेप: बजाज ऑटो ने अपनी सबसे पॉपलुर मोटरसाइकिल पल्सर की कीमतों में इजाफा कर दिया है। पल्सर रेंज ICE सेगमेंट में बजाज के लिए मुख्य वॉल्यूम जनरेटर बनी हुई है। जिसमें हर महीने बिक्री में इसका योगदान लगभग 60% है। हालांकि, ये प्राइस हाइक ज्यादा बढ़ा नहीं है।

बजाज ऑटो ने अपनी सबसे पॉपलुर मोटरसाइकिल पल्सर की कीमतों में इजाफा कर दिया है। पल्सर रेंज ICE सेगमेंट में बजाज के लिए मुख्य वॉल्यूम जनरेटर बनी हुई है। जिसमें हर महीने बिक्री में इसका योगदान लगभग 60% है। हालांकि, ये प्राइस हाइक ज्यादा बढ़ा नहीं है। कंपनी ने पल्सर की कीमतों में मिनिमम 555 रुपए से लेकर 1460 रुपए तक का इजाफा किया गया है। हालांकि, कई मॉडल की कीमत में कोई बदलाव नहीं किया गया है। अब पल्सर की कीमतें 79,939 रुपए से लेकर 1,93,830 रुपए तक हो गई हैं। चलिए पल्सर की नई कीमतों की लिस्ट को देखते हैं।

बजाज पल्सर की पुरानी और नई कीमतों में अंतर (जनवरी 2026) पल्सर का मॉडल पुरानी कीमत नई कीमत पल्सर 125 नियॉन सिंगल सीट 79,048 79,939 पल्सर 125 कार्बन फाइबर सिंगल सीट 85,633 86,411 पल्सर 125 कार्बन फाइबर स्प्लिट सीट 87,527 88,547 पल्सर N125 LED डिस्क BT 91,692 91,692 पल्सर N125 LED डिस्क 93,158 93,158 पल्सर NS125 बेस 91,182 92,642 पल्सर NS125 LED BT 93,792 94,253 पल्सर NS125 LED BT ABS 98,400 98,955 पल्सर 150 सिंगल डिस्क 1,11,669 1,11,669 पल्सर 150 ट्विन डिस्क 1,15,481 1,15,481 पल्सर N160 ट्विन डिस्क के साथ सिंगल सीट 1,13,133 1,13,835 पल्सर N160 डुअल चैनल ABS 1,16,773 1,16,773 पल्सर N160 USD के साथ सिंगल सीट 1,23,983 1,23,983 पल्सर N160 USD के साथ डुअल चैनल ABS 1,26,290 1,26,290 बजाज पल्सर NS160 1,20,171 1,20,873 बजाज पल्सर NS200 1,32,024 1,32,726 बजाज पल्सर RS200 1,71,153 1,71,873 बजाज पल्सर 220F 1,28,490 1,29,186 बजाज पल्सर N250 1,33,346 1,34,166 बजाज पल्सर NS400Z 1,92,794 1,93,830

एंट्री-लेवल बजाज पल्सर 125 की कीमत में 778 रुपए से 1,020 रुपए तक की बढ़ोतरी हुई है। नियॉन सिंगल सीट वैरिएंट 891 रुपए महंगा हो गया है। नई कीमत 79,939 रुपए है, जबकि पहले यह 79,048 रुपए थी। इसके बाद कार्बन फाइबर सिंगल सीट वैरिएंट है, जो अब 86,411 रुपए में मिल रहा है। यह पिछली कीमत 85,633 रुपए के मुकाबले 778 रुपए ज़्यादा है। कार्बन फाइबर स्प्लिट सीट वैरिएंट अब 1,020 रुपए ज़्यादा महंगा मिलेगा। नई कीमत 88,547 रुपए है, जबकि पहले यह 87,527 रुपए थी।

125cc सेगमेंट में बजाज पल्सर N125 और NS125 भी पेश करता है। जबकि पल्सर N125 की कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है, पल्सर NS125 461 रुपए से 1,460 रुपए तक महंगी हो गई है। बजाज पल्सर NS125 बेस वैरिएंट अब 92,642 रुपए की शुरुआती कीमत पर उपलब्ध है। कीमत में 1,460 रुपए की बढ़ोतरी हुई है, जबकि पहले यह 91,182 रुपए थी। LED BT वैरिएंट की कीमत अब 461 रुपए की बढ़ोतरी के बाद 94,253 रुपए हो गई है। पहले कीमत 93,792 रुपए थी। पल्सर NS125 LED BT ABS वैरिएंट की कीमत में 555 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। नई कीमत 98,955 रुपए है, जबकि पहले यह 98,400 रुपए थी।

पॉपुलर पल्सर बाइक्स में से एक पल्सर 150 है, जिसकी कीमत में कोई बदलाव नहीं हुआ है। सिंगल डिस्क और ट्विन डिस्क वैरिएंट पहले की कीमत 1,11,669 रुपए और 1,15,481 रुपए पर ही उपलब्ध रहेंगे। इसके अलावा, पल्सर N160 की कीमत में सिर्फ ट्विन डिस्क वाले सिंगल सीट वैरिएंट के लिए बढ़ोतरी हुई है। कीमत में 702 रुपए की बढ़ोतरी की गई है। नई कीमत 1,13,835 रुपए है, जबकि पहले यह 1,13,133 रुपए थी।

पल्सर N160 डुअल चैनल ABS, सिंगल सीट विद USD और डुअल चैनल ABS विद USD वैरिएंट की कीमतें पहले जैसी ही हैं। इनकी कीमतें क्रमशः 1,16,773 रुपए, 1,23,983 रुपए और 1,26,290 रुपए हैं। पल्सर NS160, NS200 और RS200 के लिए, तीनों बाइक्स की कीमत में 702 रुपए की बढ़ोतरी हुई है। इन बाइक्स की नई कीमतें क्रमशः 1,20,873 रुपए, 1,32,726 रुपए और 1,71,873 रुपए हैं।