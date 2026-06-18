बाइक लवर्स के लिए नई पल्सर 220F लॉन्च, फुल LED हेडलाइट मिलेंगी; पहले से ज्यादा स्टाइलिश हो गई
फुल LED हेडलाइट्स वाली 2026 अपडेटेड पल्सर 220F की एक्स-शोरूम कीमत 1.36 लाख रुपए है। ये दिसंबर 2025 में इसे 1.28 लाख के प्राइस टैग के साथ लॉन्च किया था। यानी ये पिछले मॉडल की तुलना में लगभग 8,000 रुपए महंगी है। चलिए इस मोटरसाइकिल की बारे में डिटेल से जानते हैं।
बजाज पल्सर सालों से लोगों के दिलों पर राज कर रही है। इसकी सफलता के पीछे इसका लगातार अपडेट होते रहना है। कंपनी ने जुलाई 2007 में पल्सर 220 DTS-FI के तौर पर लॉन्च किया था। इसके बाद से पल्सर 220 का डिजाइन एक जैसा ही रहा है। अब तक, इसमें वही फेयरिंग, हेडलाइट सेटअप, क्लिप-ऑन हैंडलबार, मोटा एग्जॉस्ट और वही खास लुक था। हालांकि, अब यह बदल गया है। दरअसल, कंपनी ने क्लासिक पल्सर 220F को नए LED हेडलाइट सेटअप और बदले हुए फ्रंट लुक के साथ अपडेट किया है।
फुल LED हेडलाइट्स वाली 2026 अपडेटेड पल्सर 220F की एक्स-शोरूम कीमत 1.36 लाख रुपए है। ये दिसंबर 2025 में इसे 1.28 लाख के प्राइस टैग के साथ लॉन्च किया था। यानी ये पिछले मॉडल की तुलना में लगभग 8,000 रुपए महंगी है। चलिए इस मोटरसाइकिल की बारे में डिटेल से जानते हैं।
2026 बजाज पल्सर 220F के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस
बजाज पल्सर 220F देश की सबसे ज्यादा पंसद की जाने वाली मोटरसाइकिल में सबसे ऊपर है। अब कंपनी ने इसकी हेडलाइट्स को ऑटो-ऑन फीचर वाले फुल LED सेटअप से बदल दिया है। LED टर्न इंडिकेटर्स को दिसंबर 2025 में लॉन्च किए गए अपडेट में शामिल किया गया था। इसलिए, जून 2026 के फेसलिफ्ट में एकमात्र असली बदलाव नई LED हेडलाइट्स हैं, जो इस शानदार मोटरसाइकिल को एक नया फ्रंट लुक देती हैं। करीब दो दशकों के बाद इस मोटरसाइकिल में यह पहला डिजाइन चेंजेस भी है।
पिछले मॉडल में लो और हाई बीम के लिए दो वर्टिकल यूनिट्स होती थीं। अब, लो बीम और हाई बीम दोनों को एक ही प्रोजेक्टर सेटअप में मिला दिया गया है, जो इस बदले हुए क्लस्टर के निचले हिस्से में लगा है। DRLs अब आइब्रो जैसे डिजाइन वाले LED हैं। नए LED हेडलाइट सेटअप और बदली हुई कीमत के अलावा, मोटरसाइकिल में कोई और बदलाव नहीं दिखता है। कलर ऑप्शन में ब्लैक गोल्ड, ब्लैक चेरी रेड, ब्लैक इंक ब्लू और ब्लैक कॉपर बेज शामिल हैं।
दिसंबर 2025 में पेश किए गए 'ग्रीन लाइट कॉपर' कलर को पैलेट से हटा दिया गया है, ठीक वैसे ही जैसे पल्सर 180 से व्हीकल कलर को हटाया गया था। इसमें क्लिप-ऑन हैंडलबार, इल्यूमिनेटेड स्विचगियर, ब्लूटूथ और स्मार्टफोन कनेक्टिविटी वाला डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, नोटिफिकेशन और टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन, सिंगल-चैनल ABS, डुअल-डिस्क ब्रेक सेटअप, स्प्लिट सीट, फेयरिंग-माउंटेड ORVM, LED टेल लाइट, नाइट्रॉक्स रियर ट्विन शॉक एब्जॉर्बर और अन्य फीचर्स पहले की तरह ही मिलते रहेंगे।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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