पल्सर लवर्स के लिए अच्छी खबर, लॉन्च से पहले इसका नया मॉडल शोरूम पहुंचा; डिजाइन-फीचर्स लीक

पल्सर लवर्स के लिए अच्छी खबर, लॉन्च से पहले इसका नया मॉडल शोरूम पहुंचा; डिजाइन-फीचर्स लीक

संक्षेप:

बजाज ऑटो की अपडेटेड 2026 पल्सर 220F एक फॉर्मल लॉन्च से पहले शोरूम में पहुंचना शुरू हो गई है। यह अपडेटेड मॉडल अपने साथ नए डिजाइन एलिमेंट्स और नए सेफ्टी फीचर्स लेकर आया है, जो इसे पहले से बेहतर बनाते हैं। पल्सर 220F अभी भी मार्केट में अपनी एक खास जगह बनाए हुए है।

Dec 16, 2025 12:38 pm ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
बजाज ऑटो की अपडेटेड 2026 पल्सर 220F एक फॉर्मल लॉन्च से पहले शोरूम में पहुंचना शुरू हो गई है। यह अपडेटेड मॉडल अपने साथ नए डिजाइन एलिमेंट्स और नए सेफ्टी फीचर्स लेकर आया है, जो इसे पहले से बेहतर बनाते हैं। पल्सर 220F अभी भी मार्केट में अपनी एक खास जगह बनाए हुए है। पल्सर 220F का भारतीय मोटरसाइकिल चलाने वालों के साथ एक मजबूत रिश्ता रहा है। यही वजह है कि इसे एक दिलचस्प तरीके से वापस लाया गया। यह पल्सर ब्रांड के लिए सबसे बड़ी डिस्प्लेसमेंट वाली बाइक हुआ करती थी और अभी भी इसे जबरदस्त लॉयल्टी और फैन फॉलोइंग मिलती है।

2026 पल्सर 220 के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

>> 2026 पल्सर 220F के साथ, बजाज ऑटो ने ग्राफिक्स, कलर पैलेट और सेफ्टी फीचर्स को अपडेट किया है। शुरुआत के लिए, इसमें दो नए कलर हैं। दोनों कलरवे में ब्लैक बेस कोट है, लेकिन एक में रेड और ग्रे ग्राफिक्स हैं, जबकि दूसरे में कॉपर और ग्रे ग्राफिक्स हैं। ग्राफिक्स की बात करें तो, फ्यूल टैंक पर नए और ज्यादा आकर्षक ग्राफिक्स दिए हैं।

>> ये नए कलरवे और ग्राफिक्स पैटर्न मोटरसाइकिल को एक नया लुक देंगे। यह ध्यान देने वाली बात है कि जब से पल्सर 220 लॉन्च हुई है, तब से इसके डिजाइन में कोई बदलाव नहीं हुआ है। मोटा एग्जॉस्ट एंड कैन, क्लिप-ऑन हैंडलबार, मस्कुलर फेयरिंग, खास फ्रंट डिजाइन, फेयरिंग पर लगे ORVMs, स्प्लिट सीटें और दूसरे एलिमेंट्स वैसे ही हैं जैसे पहले थे।

ये भी पढ़ें:क्रेटा और ग्रैंड विटारा के ग्राहकों को खींचने की तैयारी; इस SUV की बुकिंग शुरू

2026 पल्सर 220 की सेफ्टी

>> फंक्शनैलिटी की बात करें तो 2026 बजाज पल्सर 220F में अब डुअल-चैनल ABS मिलता है, जो इसे पहले से ज्यादा सुरक्षित बनाता है। अब तक इसमें सिर्फ फ्रंट ABS मिलता था और रियर ABS के साथ एक नया सेफ्टी नेट मिलता है, जिससे यूजर्स ज्यादा आत्मविश्वास से ब्रेक लगा सकते हैं, क्योंकि यह सिस्टम पिछले पहिए को लॉक होने से रोकता है।

>> अन्य फीचर्स भी वैसे ही रखे गए हैं। 2026 पल्सर 220F में प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, स्प्लिट सीटें, इल्यूमिनेटेड स्विचगियर और पहले जैसा ही पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। यह एक LCD यूनिट है और इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ-साथ ऐप सपोर्ट के साथ टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन जैसे फीचर्स मिलते हैं।

ये भी पढ़ें:वेन्यू, नेक्सन, ब्रेजा, सोनेट को टक्कर देने वाली इस SUV पर आई ₹80000 की छूट

2026 पल्सर 220 का इंजन
इसमें वही 220cc एयर-कूल्ड सिंगल-सिलेंडर इंजन 2026 पल्सर 220F में भी काम करता रहेगा। यह इंजन 20.6 bhp की पीक पावर और 18.55 Nm का पीक टॉर्क जनरेट करने में सक्षम है, जो 5-स्पीड गियरबॉक्स से जुड़ा है। इस मोटरसाइकिल का फॉर्मल लॉन्च जल्द ही होगा। उम्मीद है कि शयद इसे 19 और 20 दिसंबर के बीच IBW (इंडिया बाइक वीक) के आसपास लॉन्च किया जा सकता है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
