पल्सर लवर्स के लिए अच्छी खबर, लॉन्च से पहले इसका नया मॉडल शोरूम पहुंचा; डिजाइन-फीचर्स लीक

Dec 16, 2025 12:38 pm IST

बजाज ऑटो की अपडेटेड 2026 पल्सर 220F एक फॉर्मल लॉन्च से पहले शोरूम में पहुंचना शुरू हो गई है। यह अपडेटेड मॉडल अपने साथ नए डिजाइन एलिमेंट्स और नए सेफ्टी फीचर्स लेकर आया है, जो इसे पहले से बेहतर बनाते हैं। पल्सर 220F अभी भी मार्केट में अपनी एक खास जगह बनाए हुए है। पल्सर 220F का भारतीय मोटरसाइकिल चलाने वालों के साथ एक मजबूत रिश्ता रहा है। यही वजह है कि इसे एक दिलचस्प तरीके से वापस लाया गया। यह पल्सर ब्रांड के लिए सबसे बड़ी डिस्प्लेसमेंट वाली बाइक हुआ करती थी और अभी भी इसे जबरदस्त लॉयल्टी और फैन फॉलोइंग मिलती है।

2026 पल्सर 220 के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस >> 2026 पल्सर 220F के साथ, बजाज ऑटो ने ग्राफिक्स, कलर पैलेट और सेफ्टी फीचर्स को अपडेट किया है। शुरुआत के लिए, इसमें दो नए कलर हैं। दोनों कलरवे में ब्लैक बेस कोट है, लेकिन एक में रेड और ग्रे ग्राफिक्स हैं, जबकि दूसरे में कॉपर और ग्रे ग्राफिक्स हैं। ग्राफिक्स की बात करें तो, फ्यूल टैंक पर नए और ज्यादा आकर्षक ग्राफिक्स दिए हैं।

>> ये नए कलरवे और ग्राफिक्स पैटर्न मोटरसाइकिल को एक नया लुक देंगे। यह ध्यान देने वाली बात है कि जब से पल्सर 220 लॉन्च हुई है, तब से इसके डिजाइन में कोई बदलाव नहीं हुआ है। मोटा एग्जॉस्ट एंड कैन, क्लिप-ऑन हैंडलबार, मस्कुलर फेयरिंग, खास फ्रंट डिजाइन, फेयरिंग पर लगे ORVMs, स्प्लिट सीटें और दूसरे एलिमेंट्स वैसे ही हैं जैसे पहले थे।

2026 पल्सर 220 की सेफ्टी >> फंक्शनैलिटी की बात करें तो 2026 बजाज पल्सर 220F में अब डुअल-चैनल ABS मिलता है, जो इसे पहले से ज्यादा सुरक्षित बनाता है। अब तक इसमें सिर्फ फ्रंट ABS मिलता था और रियर ABS के साथ एक नया सेफ्टी नेट मिलता है, जिससे यूजर्स ज्यादा आत्मविश्वास से ब्रेक लगा सकते हैं, क्योंकि यह सिस्टम पिछले पहिए को लॉक होने से रोकता है।

>> अन्य फीचर्स भी वैसे ही रखे गए हैं। 2026 पल्सर 220F में प्रोजेक्टर हेडलाइट्स, स्प्लिट सीटें, इल्यूमिनेटेड स्विचगियर और पहले जैसा ही पूरी तरह से डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर मिलता है। यह एक LCD यूनिट है और इसमें ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ-साथ ऐप सपोर्ट के साथ टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन जैसे फीचर्स मिलते हैं।