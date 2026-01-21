Hindustan Hindi News
पल्सर खरीदने वालों की मौज, आपके शहर के बजाज शोरूम पर पहुंचे ये दो नए मॉडल; जानिए फीचर्स औऱ कीमत

संक्षेप:

बजाज ऑटो अपनी क्लासिक पल्सर लाइनअप को रीवैम्प कर रही है। इसमें पल्सर 125 और पल्सर 150 शामिल हैं। हाल ही में इन दोनों मोटरसाइकिलों को एक नया लुक मिला है। अब इनकी यूनिट डीलरशिप पर पहुंचने लगीं। वहीं, वैरिएंट भी शोरूम में आने लगे हैं। मशीन रूल्स के एक नए वीडियो में इन मॉडल को डीलर्स के पास देखा गया है।

Jan 21, 2026 03:47 pm IST
बजाज ऑटो अपनी क्लासिक पल्सर लाइनअप को रीवैम्प कर रही है। इसमें पल्सर 125 और पल्सर 150 शामिल हैं। हाल ही में इन दोनों मोटरसाइकिलों को एक नया लुक मिला है। अब इनकी यूनिट डीलरशिप पर पहुंचने लगीं। वहीं, वैरिएंट भी शोरूम में आने लगे हैं। मशीन रूल्स के एक नए वीडियो में इन मॉडल को डीलर्स के पास देखा गया है। पल्सर 150 के अपडेटेड 2026 वर्जन और उनके वैरिएंट डीलरशिप पर पहुंच रहे हैं। अपनी खूबियों के कारण 2026 पल्सर 150 वैरिएंट का सबसे पसंदीदा वैरिएंट होने की संभावना है।

2026 पल्सर 150 ट्विन डिस्क और पल्सर 125 की खास बातें

ट्विन डिस्क पल्सर 150 का सबसे महंगा वैरिएंट भी है, जो उन खास फीचर्स के साथ आता है जिन्हें खरीदार पसंद करते हैं। जैसा कि नाम से पता चलता है, इसमें दोनों सिरों पर डिस्क ब्रेक हैं, जो पक्की स्टॉपिंग पावर सुनिश्चित करते हैं। इसमें पिलियन के लिए हल्के स्टेप के साथ स्प्लिट सीट सेटअप भी है। इसमें स्प्लिट रियर ग्रैब रेल मिलती है, जो इसे निचले वैरिएंट में आने वाली सिंगल-पीस यूनिट से कहीं ज़्यादा स्पोर्टी बनाती है।

कुल मिलाकर, ये तीनों फीचर्स ग्राहकों के लिए एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन बनाते हैं और 2026 पल्सर 150 ट्विन डिस्क को एक पसंदीदा वैरिएंट बनाते हैं। MY26 अपडेट के हिस्से के रूप में LED टर्न इंडिकेटर और LED हेडलाइट पेश किए गए थे। 2026 क्लासिक पल्सर 150 और इसके ट्विन डिस्क वैरिएंट की कीमतों की घोषणा कंपनी द्वारा अभी की जानी है।

इसी तरह, क्लासिक पल्सर 125 के भी वैरिएंट हैं। उनमें से उत्साही लोगों द्वारा सबसे पसंदीदा और पॉपुलर वैरिएंट स्प्लिट सीट वैरिएंट है। पल्सर 150 ट्विन डिस्क की तुलना में पल्सर 125 स्प्लिट सीट वैरिएंट में कुछ कमी है, क्योंकि इसमें रियर डिस्क ब्रेक नहीं मिलता है, जो पल्सर 150 ट्विन डिस्क में मिलता है। 2026 पल्सर 125 की एक्स-शोरूम कीमत 89,910 रुपए है।

इसके अलावा, जैसा कि नाम से पता चलता है, इसमें पिलियन के लिए हल्के स्टेप के साथ स्प्लिट सीट सेटअप मिलता है। इसमें स्प्लिट रियर ग्रैब रेल भी मिलती हैं जो निचले वैरिएंट से कहीं ज्यादा बेहतर दिखती हैं। MY26 अपडेट के हिस्से के तौर पर LED टर्न इंडिकेटर और LED हेडलाइट्स पेश की गईं। हालांकि, बजाज ऑटो क्लासिक पल्सर लाइनअप की अगली जेनरेशन पर काम कर रहा है, जिसमें पल्सर 125, पल्सर 150 और पल्सर 220 शामिल हैं।

इसमें एक कॉमन प्लेटफॉर्म हो सकता है जिसमें रियर मोनो-शॉक और USD फ्रंट फोर्क्स होंगे, कम से कम पल्सर 220 में तो जरूर मिल सकता है। इसमें बेहतर ग्राफिक्स और दूसरे एलिमेंट्स के साथ कलर इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर जैसे मॉडर्न फीचर्स हो सकते हैं। अगली जनरेशन क्लासिक पल्सर लाइनअप के कैलेंडर ईयर 2026 के आखिर तक आने की अफवाह है। बजाज MY26 क्लासिक पल्सर लाइनअप को तब तक जारी रख सकता है जब तक स्टॉक खत्म न हो जाए, या इन बाइक्स के लिए भारतीय मोटरसाइकिल चलाने वालों के अगली जेनरेशन के मॉडल्स के साथ बिक्री के लिए रख सकता है।

