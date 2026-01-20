Hindustan Hindi News
2026 Bajaj Pulsar 125 Launched at Rs. 89,910 in India, check details
₹89,910 में लॉन्च हुई बिल्कुल नई बजाज पल्सर बाइक, 1 लीटर पेट्रोल में 60 KM जाएगी; कंपनी ने फीचर भी किए अपडेट

संक्षेप:

बजाज ने 89,910 में बिल्कुल नई 2026 बजाज पल्सर बाइक लॉन्च कर दी है। ये बाइक 1 लीटर पेट्रोल में 60 किमी. तक दौड़ सकती है। कंपनी ने इसके फीचर भी अपडेट दिए हैं। आइए इसकी खासियत जानते हैं।

Jan 20, 2026 05:59 pm ISTSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
कीमत में कितना फर्क आया?

2026 बजाज पल्सर 125 दो वेरिएंट्स में उपलब्ध है। इसमें सिंगल सीट वेरिएं की कीमत 89,910 रुपये और स्प्लिट सीट वेरिएंट की कीमत 92,046 रुपये है।

नई बाइक की कीमत पहले से करीब 3,500 ज्यादा है। हालांकि, जो नए फीचर्स जोड़े गए हैं, उनके हिसाब से यह बढ़ोतरी ज्यादा नहीं लगती है।

क्या हैं नए बदलाव?

बजाज ने इस बार पल्सर 125 में बड़े बदलाव नहीं किए हैं, लेकिन कुछ जरूरी अपडेट जरूर दिए हैं। जैसे कि इसमें अब नया LED हेडलैंप और LED टर्न इंडिकेटर्स मिलते हैं। पहले जहां हैलोजन लाइट्स मिलती थीं, वहीं अब LED लाइट्स से नाइट विजिबिलिटी और लुक दोनों बेहतर हो गए हैं।

नए कलर और ग्राफिक्स

2026 पल्सर 125 को नए कलर और रिफ्रेश्ड ग्राफिक्स के साथ पेश किया गया है। इसमें ब्लैक ग्रे, ब्लैक रेसिंग रेड, ब्लैक स्यान ब्लू, रेसिंग रेड विथ टेन बीज जैसे कलर ऑप्शन दिए गए हैं। ये नए कलर बाइक को ज्यादा स्पोर्टी और फ्रेश लुक देते हैं।

इंजन और परफॉर्मेंस

इंजन और परफॉर्मेंस की बात करें तो इसमें कोई बदलाव नहीं किया गया है, जो कि पहले से भरोसेमंद माना जाता है। इसमें 124.4cc का सिंगल-सिलेंडर इंजन मिलता है, जो 11.64 bhp की पावर और 10.8 Nm का पीक टॉर्क जेनरेट करता है। इसमें 5-स्पीड गियरबॉक्स दिया गया है। यह इंजन रोजाना की राइडिंग और अच्छे माइलेज के लिए जाना जाता है।

सस्पेंशन और ब्रेकिंग

सस्पेंशन और ब्रेकिंग की बात करें तो इसमें फ्रंट टेलिस्कोपिक फोर्क और रियर में गैस-चार्ज्ड ट्विन शॉक एब्जॉर्बर दिया गया है। ब्रेकिंग सिस्टम की बात करें तो इसमें फ्रंट 240mm डिस्क और रियर में ड्रम ब्रेक सिस्टम दिया गया है। ये सेटअप शहर की सड़कों के लिए संतुलित और आरामदायक है।

फीचर्स की लिस्ट

2026 पल्सर 125 में कई काम के फीचर्स दिए गए हैं। इसमें फुली डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, ब्लूटूथ कनेक्टिविटी,यूएसबी चार्जिंग पोर्ट दिया गया है। ये फीचर्स इसे युवाओं और डेली कम्यूटर दोनों के लिए आकर्षक बनाते हैं।

क्या यह बाइक खरीदना सही रहेगा?

अगर आप एक स्टाइलिश, भरोसेमंद और कम मेंटेनेंस वाली 125cc बाइक ढूंढ रहे हैं, तो 2026 बजाज पल्सर 125 एक अच्छा ऑप्शन साबित हो सकती है। LED लाइट्स और नए कलर्स के साथ अब यह पहले से ज्यादा मॉडर्न लगती है, और 3,500 की कीमत बढ़ोतरी भी जायज कही जा सकती है।

Sarveshwar Pathak

लेखक के बारे में

Sarveshwar Pathak
सर्वेश्वर पाठक 'लाइव हिंदुस्तान' में अक्टूबर 2022 से बतौर सीनियर कंटेंट प्रोड्यूसर ऑटो सेक्शन के लिए काम कर रहे हैं। देव संस्कृति विश्वविद्यालय, हरिद्वार से पत्रकारिता में मास्टर डिग्री लेने के बाद सर्वेश्वर ने 2019 में ईटीवी भारत से करियर की शुरुआत की। ईटीवी भारत के बाद दैनिक जागरण से जुड़े, जहां बिजनेस और ऑटो एंड टेक बीट पर काम करने का मौका मिला। पत्रकारिता में 5 साल से ज्यादा का समय बिताने वाले सुलतानपुर (उत्तर प्रदेश) निवासी सर्वेश्वर पर्यावरण संरक्षण की दिशा में भी काम कर रहे हैं। और पढ़ें
