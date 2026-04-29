चेतक स्कूटर कर लो अपडेट; गूगल मैप्स, राइड मोड के साथ टॉप स्पीड भी बढ़ गई, चार्जिंग टाइम कम हुआ

2026 बजाज चेतक रेंज अब 'C सीरीज' के नाम से जानी जाएगी, इसे तीन हिस्सों में बांटा गया है। इसमें C 35, C 30 और C 25 शामिल हैं। यह नया तरीका कंपनी की उस रेंज को ज्यादा साफ और व्यवस्थित बनाता है, जिसका पिछले कुछ सालों में काफी विस्तार हुआ है।

बजाज ऑटो ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर की चेतक रेंज में बड़ा अपडेट किया है। इसके तहत, कंपनी ने अपनी पूरी रेंज में नए फीचर्स, बेहतर परफॉर्मेंस दे रही है। साथ ही, कंपनी ने रेंज के लिए नाम भी अपडेट किए हैं। 2026 बजाज चेतक रेंज अब 'C सीरीज' के नाम से जानी जाएगी, इसे तीन हिस्सों में बांटा गया है। इसमें C 35, C 30 और C 25 शामिल हैं। यह नया तरीका कंपनी की उस रेंज को ज्यादा साफ और व्यवस्थित बनाता है, जिसका पिछले कुछ सालों में काफी विस्तार हुआ है। यह विस्तार देश के सबसे ज्यादा बिकने वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में से एक के तौर पर मिली जबरदस्त पॉपुलैरिटी है।

इस अपडेट की सबसे बड़ी खासियत फ्लैगशिप मॉडल C 35 01 में गूगल मैप्स का इंटीग्रेशन है, जिसे सीधे चेतक ऐप में ही जोड़ा गया है। कंपनी के अनुसार, यह फीचर ग्राहकों की लगातार इस डिमांड के जवाब में पेश किया गया है कि उन्हें नेविगेशन का एक ऐसा एक्सपीरियंस मिले जिससे वे पहले से ही परिचित हों। यह फीचर उस पुराने मैपिंग सिस्टम की जगह लेगा, जो पहले इस स्कूटर में दिया जाता था।

टॉप स्पीड में हुआ इजाफा

इसके अलावा, पूरी रेंज में स्कूटर्स की टॉप स्पीड को भी बढ़ा दिया गया है। C 35 01 और C 35 02 मॉडल्स की टॉप स्पीड अब 80 kmph तक पहुंच जाती है, जो पहले 73 kmph थी। C 35 03 और C 30 01 मॉडल्स की स्पीड को 63 kmph से बढ़ाकर 70 kmph कर दिया गया है, जबकि C 25 01 मॉडल की स्पीड अब 55 kmph से बढ़कर 60 kmph हो गई है। फ्लैगशिप मॉडल में मोटर की पावर को भी 4.5 kW से बढ़ाकर 4.8 kW कर दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप रोजाना की राइडिंग में स्कूटर की परफॉर्मेंस ज्यादा तेज और बेहतर हो गई है।

चार्जिंग टाइम भी कम हो गया

स्कूटर को चार्ज होने में लगने वाला समय भी अब कम हो गया है। C 30 01 मॉडल अब 0 से 80% तक चार्ज होने में 2 घंटे 55 मिनट का समय लेता है। यह समय पहले लगने वाले 3 घंटे 50 मिनट के समय से काफी कम है। यानी अब स्कूटर पहले के मुकाबले लगभग एक घंटा तेजी से चार्ज होता है। पहले, 'स्पोर्ट्स' और 'ईको' जैसे राइड मोड्स और 'हिल होल्ड असिस्ट' जैसे फीचर्स कुछ चुनिंदा मॉडल्स में ही मिलते थे और उन्हें पाने के लिए ग्राहकों को एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते थे।

ओवर-द-एयर से होगा अपडेट

ये सभी फीचर्स C 35 और C 30 सीरीज के सभी मॉडल्स में स्टैंडर्ड इक्विपमेंट के तौर पर दिए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि ग्राहकों को बिना कोई अतिरिक्त कीमत चुकाए ही अब ये सभी फीचर्स मिलेंगे। इससे स्कूटर की वैल्यू और भी बढ़ गई है। ओवर-द-एयर अपडेट की सुविधा को भी बढ़ाया गया है, जिससे अब C 35 01 और C 35 02 मॉडल रिमोटली सॉफ्टवेयर अपडेट, परफॉर्मेंस में सुधार और नई सुविधाएं पा सकेंगे।