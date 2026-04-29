चेतक स्कूटर कर लो अपडेट; गूगल मैप्स, राइड मोड के साथ टॉप स्पीड भी बढ़ गई, चार्जिंग टाइम कम हुआ
2026 बजाज चेतक रेंज अब 'C सीरीज' के नाम से जानी जाएगी, इसे तीन हिस्सों में बांटा गया है। इसमें C 35, C 30 और C 25 शामिल हैं। यह नया तरीका कंपनी की उस रेंज को ज्यादा साफ और व्यवस्थित बनाता है, जिसका पिछले कुछ सालों में काफी विस्तार हुआ है।
बजाज ऑटो ने अपने इलेक्ट्रिक स्कूटर की चेतक रेंज में बड़ा अपडेट किया है। इसके तहत, कंपनी ने अपनी पूरी रेंज में नए फीचर्स, बेहतर परफॉर्मेंस दे रही है। साथ ही, कंपनी ने रेंज के लिए नाम भी अपडेट किए हैं। 2026 बजाज चेतक रेंज अब 'C सीरीज' के नाम से जानी जाएगी, इसे तीन हिस्सों में बांटा गया है। इसमें C 35, C 30 और C 25 शामिल हैं। यह नया तरीका कंपनी की उस रेंज को ज्यादा साफ और व्यवस्थित बनाता है, जिसका पिछले कुछ सालों में काफी विस्तार हुआ है। यह विस्तार देश के सबसे ज्यादा बिकने वाले इलेक्ट्रिक स्कूटर्स में से एक के तौर पर मिली जबरदस्त पॉपुलैरिटी है।
इस अपडेट की सबसे बड़ी खासियत फ्लैगशिप मॉडल C 35 01 में गूगल मैप्स का इंटीग्रेशन है, जिसे सीधे चेतक ऐप में ही जोड़ा गया है। कंपनी के अनुसार, यह फीचर ग्राहकों की लगातार इस डिमांड के जवाब में पेश किया गया है कि उन्हें नेविगेशन का एक ऐसा एक्सपीरियंस मिले जिससे वे पहले से ही परिचित हों। यह फीचर उस पुराने मैपिंग सिस्टम की जगह लेगा, जो पहले इस स्कूटर में दिया जाता था।
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टॉप स्पीड में हुआ इजाफा
इसके अलावा, पूरी रेंज में स्कूटर्स की टॉप स्पीड को भी बढ़ा दिया गया है। C 35 01 और C 35 02 मॉडल्स की टॉप स्पीड अब 80 kmph तक पहुंच जाती है, जो पहले 73 kmph थी। C 35 03 और C 30 01 मॉडल्स की स्पीड को 63 kmph से बढ़ाकर 70 kmph कर दिया गया है, जबकि C 25 01 मॉडल की स्पीड अब 55 kmph से बढ़कर 60 kmph हो गई है। फ्लैगशिप मॉडल में मोटर की पावर को भी 4.5 kW से बढ़ाकर 4.8 kW कर दिया गया है, जिसके परिणामस्वरूप रोजाना की राइडिंग में स्कूटर की परफॉर्मेंस ज्यादा तेज और बेहतर हो गई है।
चार्जिंग टाइम भी कम हो गया
स्कूटर को चार्ज होने में लगने वाला समय भी अब कम हो गया है। C 30 01 मॉडल अब 0 से 80% तक चार्ज होने में 2 घंटे 55 मिनट का समय लेता है। यह समय पहले लगने वाले 3 घंटे 50 मिनट के समय से काफी कम है। यानी अब स्कूटर पहले के मुकाबले लगभग एक घंटा तेजी से चार्ज होता है। पहले, 'स्पोर्ट्स' और 'ईको' जैसे राइड मोड्स और 'हिल होल्ड असिस्ट' जैसे फीचर्स कुछ चुनिंदा मॉडल्स में ही मिलते थे और उन्हें पाने के लिए ग्राहकों को एक्स्ट्रा पैसे देने पड़ते थे।
ओवर-द-एयर से होगा अपडेट
ये सभी फीचर्स C 35 और C 30 सीरीज के सभी मॉडल्स में स्टैंडर्ड इक्विपमेंट के तौर पर दिए जा रहे हैं। इसका मतलब है कि ग्राहकों को बिना कोई अतिरिक्त कीमत चुकाए ही अब ये सभी फीचर्स मिलेंगे। इससे स्कूटर की वैल्यू और भी बढ़ गई है। ओवर-द-एयर अपडेट की सुविधा को भी बढ़ाया गया है, जिससे अब C 35 01 और C 35 02 मॉडल रिमोटली सॉफ्टवेयर अपडेट, परफॉर्मेंस में सुधार और नई सुविधाएं पा सकेंगे।
इससे सॉफ्टवेयर से जुड़े अपडेट के लिए सर्विस सेंटर जाने की जरूरत खत्म हो जाती है, जिससे स्कूटर हमेशा अप-टू-डेट रहते हैं और ओनर्स को कोई अतिरिक्त परेशानी भी नहीं होती। ये अपडेट उन क्षेत्रों पर ध्यान देते हैं जिनके बारे में चेतक को ओनर्स से सबसे ज्यादा फीडबैक मिला था। अब नेविगेशन, परफॉर्मेंस और फीचर्स तक पहुंच, जबकि नई C सीरीज की नेमिंग से ब्रांड का प्रोडक्ट पोर्टफोलियो भविष्य में ज्यादा व्यवस्थित और साफ-सुथरा दिखेगा।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें
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