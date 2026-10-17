9 एयरबैग, ADAS, डिजिटल पैनोरमिक डिस्प्ले; ऑडी की न्यू Q3 लॉन्च, कंपनी ने इतनी रखी कीमत
कार में सेफ्टी के लिए 9 एयरबैग और इंडियन कंडीशन के हिसाब से तैयार किया गया एडवांस्ड ड्राइवर-असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) दिया गया है। कार को 5 एक्सटीरियर कलर्स में खरीद पाएंगे, जिसमें सेज ग्रीन, मिथॉस ब्लैक, ग्लेशियर व्हाइट, नवारा ब्लू और तंबोरा ग्रे शामिल हैं।
भारतीय बाजार में लग्जरी और प्रीमियम कारों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। इसमें एक नाम ऑडी का भी है। जर्मनी की इस कंपनी ने देश में फेस्टिव सीजन को देखते हुए एकदम नई ऑडी Q3 लॉन्च की है। इस कॉम्पैक्ट लग्जरी SUV में 150 किलोवाट की पावर, क्वाट्रो ऑल-व्हील ड्राइव और डिजिटल, लाइटिंग और कम्फर्ट से जुड़ी कई टेक्नोलॉजी एक साथ मिलती हैं। टेक्नोलॉजी रिच केबिन में डिजिटल पैनोरमिक डिस्प्ले, हेड-अप डिस्प्ले और सोनोस प्रीमियम साउंड सिस्टम भी दिया है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 51.99 लाख रुपए रखी गई है।
कार में सेफ्टी के लिए 9 एयरबैग और इंडियन कंडीशन के हिसाब से तैयार किया गया एडवांस्ड ड्राइवर-असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) दिया गया है। कार को 5 एक्सटीरियर कलर्स में खरीद पाएंगे, जिसमें सेज ग्रीन, मिथॉस ब्लैक, ग्लेशियर व्हाइट, नवारा ब्लू और तंबोरा ग्रे शामिल हैं। वहीं, इसके इंटीरियर में टैमरिंड ब्राउन और पर्गामेंट बेज थीम मिलती है। नई ऑडी Q3 को छत्रपति संभाजीनगर के SSW IPL प्लांट में असेंबल किया गया है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Audi Q3
₹ 51.99 लाख
Volkswagen Tiguan R-Line
₹ 49 लाख
BMW X1
₹ 50.9 - 52.9 लाख
BMW X1 LWB
₹ 49.9 लाख
Mercedes-Benz GLA
₹ 51.8 - 55 लाख
Audi Q3 Sportback
₹ 53.55 - 53.86 लाख
नई ऑडी Q3 का एक्सटीरियर और इंटीरियर
कार में माइक्रो-LED टेक्नोलॉजी वाली डिजिटल मैट्रिक्स LED हेडलाइट्स हैं। इसमें डे-टाइम रनिंग लाइट के चार सिग्नेचर और तीन एडवांस्ड डायनैमिक लाइट सीक्वेंस भी मिलते हैं। ग्राहक अपनी सुविधा के हिसाब से कोई भी चुन सकता है। पीछे की तरफ एल्युमिनियम ऑडी रिंग्स कार की लाइटिंग को अलग पहचान देते हैं। नए डिजिटल इंटरफेस में डिस्प्ले, कंट्रोल और इंफोटेनमेंट के सारे फंक्शन ड्राइवर के आसपास रखे गए हैं, जिससे ड्राइविंग का एक्सपीरियंस ज्यादा कनेक्टेड बन जाता है।
नई Q3 में एक नया इंटीग्रेटेड स्विच मॉड्यूल भी है। इसमें राइट साइड के लीवर से गियर चुना जाता है और लेफ्ट साइड के लीवर से लाइट, विंडशील्ड वाइपर और सफाई के फंक्शन चलते हैं। हेड-अप डिस्प्ले ड्राइविंग से जुड़ी जरूर डिटेल सीधे ड्राइवर को ठीक सामने दिखती है। डिजिटल कॉकपिट के साथ मिलकर यह जरूरी जानकारी हमेशा आसानी से नजर में रखता है।
लॉन्च पर कंपनी का बयान
इस लॉन्च पर ऑडी AG की सीनियर डायरेक्टर, सेल्स ओवरसीज, विक्टोरिया कॉफमैन राइगर ने कहा, "आज का दिन ऑडी इंडिया के लिए बहुत अहम है। मुझे खुशी है कि मैं इस मौके पर यहां मौजूद हूं। बिल्कुल नई ऑडी Q3 का लॉन्च एक बड़ा पड़ाव है। ऑडी AG के बोर्ड में सेल्स और मार्केटिंग के नए सदस्य मार्टिन सैंडर के यहां भारत में हमारे साथ होने से यह मौका और भी खास हो गया है। उनकी मौजूदगी से इस नए मॉडल की अहमियत के साथ-साथ यह भी पता चलता है कि ऑडी AG के लिए एक उभरते बाजार के रूप में भारत लगातार अहम होता जा रहा है। भारत में लग्जरी का बाजार बदल रहा है। हम ऐसे प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी और एक्सपीरियंस देते रहेंगे।"
ऑडी इंडिया के ब्रांड डायरेक्टर बलबीर सिंह ढिल्लों ने कहा, "भारत में बहुत से लोगों के लिए ऑडी Q3 लंबे समय से ऑडी ब्रांड से जुड़ने का पहला दरवाजा रही है। हमें खुशी है कि हम इसका अब तक का सबसे मॉडर्न रूप लेकर आए हैं। नई ऑडी Q3 में क्वाट्रो का भरोसा, दमदार परफॉर्मेंस और डेली इस्तेमाल की सहूलियत मिलती है। इसमें ज्यादा सरल टेक्नोलॉजी एक्सपीरियंस और कम्फर्ट व सेफ्टी के कई फीचर भी सोच-समझकर दिए गए हैं। भारत में इसका असेंबल होना भारतीय बाजार के प्रति हमारी प्रतिबद्धता की दिशा में एक और अहम कदम है।"
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। ऑटो के लॉन्च इवेंट में अपने अलग एंगल के लिए भी उन्हें जाना जाता है। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से भी लंबे समय से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी ग्वालियर से पत्रकारिता पूरी की। अपने करियर की शुरुआत उन्होंने जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ (रायपुर) में बतौर स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के तौर पर की। 18 साल के लंबे करियर के दौरान वे बंसल न्यूज (भोपाल), दैनिक भास्कर डिजिटल (भोपाल) समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड मिल चुका है। वहीं, लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। वे टीवी जर्नलिज्म के दौरान हॉकी मैच में लाइव कॉमेंट्री भी कर चुके हैं। उन्हें क्रिकेट खेलना, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।और पढ़ें