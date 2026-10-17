9 एयरबैग, ADAS, डिजिटल पैनोरमिक डिस्प्ले; ऑडी की न्यू Q3 लॉन्च, कंपनी ने इतनी रखी कीमत

कार में सेफ्टी के लिए 9 एयरबैग और इंडियन कंडीशन के हिसाब से तैयार किया गया एडवांस्ड ड्राइवर-असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) दिया गया है। कार को 5 एक्सटीरियर कलर्स में खरीद पाएंगे, जिसमें सेज ग्रीन, मिथॉस ब्लैक, ग्लेशियर व्हाइट, नवारा ब्लू और तंबोरा ग्रे शामिल हैं।

ऑडी की न्यू Q3 लॉन्च

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₹ 68,000 /माह से शुरू

भारतीय बाजार में लग्जरी और प्रीमियम कारों की डिमांड तेजी से बढ़ रही है। इसमें एक नाम ऑडी का भी है। जर्मनी की इस कंपनी ने देश में फेस्टिव सीजन को देखते हुए एकदम नई ऑडी Q3 लॉन्च की है। इस कॉम्पैक्ट लग्जरी SUV में 150 किलोवाट की पावर, क्वाट्रो ऑल-व्हील ड्राइव और डिजिटल, लाइटिंग और कम्फर्ट से जुड़ी कई टेक्नोलॉजी एक साथ मिलती हैं। टेक्नोलॉजी रिच केबिन में डिजिटल पैनोरमिक डिस्प्ले, हेड-अप डिस्प्ले और सोनोस प्रीमियम साउंड सिस्टम भी दिया है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 51.99 लाख रुपए रखी गई है।

कार में सेफ्टी के लिए 9 एयरबैग और इंडियन कंडीशन के हिसाब से तैयार किया गया एडवांस्ड ड्राइवर-असिस्टेंस सिस्टम (ADAS) दिया गया है। कार को 5 एक्सटीरियर कलर्स में खरीद पाएंगे, जिसमें सेज ग्रीन, मिथॉस ब्लैक, ग्लेशियर व्हाइट, नवारा ब्लू और तंबोरा ग्रे शामिल हैं। वहीं, इसके इंटीरियर में टैमरिंड ब्राउन और पर्गामेंट बेज थीम मिलती है। नई ऑडी Q3 को छत्रपति संभाजीनगर के SSW IPL प्लांट में असेंबल किया गया है।

नई ऑडी Q3 का एक्सटीरियर और इंटीरियर

कार में माइक्रो-LED टेक्नोलॉजी वाली डिजिटल मैट्रिक्स LED हेडलाइट्स हैं। इसमें डे-टाइम रनिंग लाइट के चार सिग्नेचर और तीन एडवांस्ड डायनैमिक लाइट सीक्वेंस भी मिलते हैं। ग्राहक अपनी सुविधा के हिसाब से कोई भी चुन सकता है। पीछे की तरफ एल्युमिनियम ऑडी रिंग्स कार की लाइटिंग को अलग पहचान देते हैं। नए डिजिटल इंटरफेस में डिस्प्ले, कंट्रोल और इंफोटेनमेंट के सारे फंक्शन ड्राइवर के आसपास रखे गए हैं, जिससे ड्राइविंग का एक्सपीरियंस ज्यादा कनेक्टेड बन जाता है।

नई Q3 में एक नया इंटीग्रेटेड स्विच मॉड्यूल भी है। इसमें राइट साइड के लीवर से गियर चुना जाता है और लेफ्ट साइड के लीवर से लाइट, विंडशील्ड वाइपर और सफाई के फंक्शन चलते हैं। हेड-अप डिस्प्ले ड्राइविंग से जुड़ी जरूर डिटेल सीधे ड्राइवर को ठीक सामने दिखती है। डिजिटल कॉकपिट के साथ मिलकर यह जरूरी जानकारी हमेशा आसानी से नजर में रखता है।

लॉन्च पर कंपनी का बयान

इस लॉन्च पर ऑडी AG की सीनियर डायरेक्टर, सेल्स ओवरसीज, विक्टोरिया कॉफमैन राइगर ने कहा, "आज का दिन ऑडी इंडिया के लिए बहुत अहम है। मुझे खुशी है कि मैं इस मौके पर यहां मौजूद हूं। बिल्कुल नई ऑडी Q3 का लॉन्च एक बड़ा पड़ाव है। ऑडी AG के बोर्ड में सेल्स और मार्केटिंग के नए सदस्य मार्टिन सैंडर के यहां भारत में हमारे साथ होने से यह मौका और भी खास हो गया है। उनकी मौजूदगी से इस नए मॉडल की अहमियत के साथ-साथ यह भी पता चलता है कि ऑडी AG के लिए एक उभरते बाजार के रूप में भारत लगातार अहम होता जा रहा है। भारत में लग्जरी का बाजार बदल रहा है। हम ऐसे प्रोडक्ट, टेक्नोलॉजी और एक्सपीरियंस देते रहेंगे।"