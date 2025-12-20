Hindustan Hindi News
बजाज, टीवीएस, ओला की नए साल में बढ़ेंगी मुश्किलें! ये सस्ता स्कूटर होगा लॉन्च; डिटेल आई सामने

संक्षेप:

Dec 20, 2025 10:56 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
बेंगलुरु की कंपनी एथर एनर्जी के लिए ये साल काफी शानदार रहा। 2025 के खत्म होने से पहले उसके फैमिली स्कूटर एथर रिज्टा ने 2 लाख यूनिट की सेल्स का आंकड़ा भी पार कर लिया। ऐसे में कंपनी नए साल यानी 2026 को भी धमाकेदार बनाने की तैयार कर चुकी है। दरअसल, उसने अपने 2025 कम्युनिटी डे पर EL प्लेटफॉर्म दिखाया था, जो EL01 कॉन्सेप्ट का आधार है और उनके आने वाले सस्ते स्कूटरों का भी आधार बनेगा। अब, एथर एनर्जी ने भारत में एक डिजाइन पेटेंट फाइल किया है जो कुछ हद तक EL01 कॉन्सेप्ट जैसा दिखता है। इस 2026 के फेस्टिव सीजन के आसपास लॉन्च किया जा सकता है।

फिलहाल, एथर एनर्जी के पास एक प्लेटफॉर्म है जो उसके दो मॉडल लाइनअप 450 और रिज्टा का आधार है। स्पोर्टी 450 लाइनअप में 450 S, 450 X और 450 एपेक्स शामिल हैं, जबकि रिज्टा एक ज्यादा प्रैक्टिकल फैमिली-फॉर्मेट स्कूटर है जो रिज्टा S और रिज्टा Z वैरिएंट में आता है। कुछ महीने पहले, एथर एनर्जी ने अपने 2025 कम्युनिटी डे पर EL01 कॉन्सेप्ट दिखाया था, जो नए EL प्लेटफॉर्म पर आधारित था। कहा जाता है कि यह नया प्लेटफॉर्म एथर का सबसे महत्वाकांक्षी प्रोजेक्ट भी है जो अपने मॉड्यूलर नेचर के कारण कम से कम तीन इलेक्ट्रिक स्कूटर बनाएगा, जो कई तरह की EVs के अनुकूल हो सकता है।

अब कंपनी का एक नया डिजाइन पेटेंट इंटरनेट पर सामने आया है जो एक आने वाले एथर इलेक्ट्रिक स्कूटर को दिखाता है जो कुछ महीने पहले दिखाए गए EL01 कॉन्सेप्ट जैसा दिखता है। EL01 कॉन्सेप्ट में एक फैमिली-फॉर्मेट इलेक्ट्रिक स्कूटर डिजाइन था, जिसे इसका प्रोडक्शन-स्पेक मॉडल भी कैरी कर रहा है। कुछ मायनों में यह डिजाइन हमें TVS ऑर्बिटर की याद दिलाता है। कुल मिलाकर डिजाइन काफी साफ-सुथरा है, जिसमें हैंडलबार काउल पर हेडलाइट्स और फ्रंट एप्रन पर इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर्स के साथ एक चौड़ी LED DRL है।

यह एक फैमिली-फॉर्मेट स्कूटर है, इसलिए प्रैक्टिकैलिटी सबसे जरूरी है और इसमें एक फ्लैट फ्लोरबोर्ड के साथ-साथ एप्रन के पीछे स्टोरेज की जगह भी है। सीट सिंगल-पीस है, लेकिन पिलियन के लिए एक स्टेप है। इसमें पिलियन बैकरेस्ट भी है, जैसा कि हमने EL01 कॉन्सेप्ट में देखा था। कॉन्सेप्ट के विपरीत, पेटेंट किए गए प्रोडक्शन मॉडल में मिरर भी हैं। साइड बॉडी पैनल में कंट्रास्ट जोड़ने के लिए एक सिंगल क्रीज है। कंट्रास्ट की बात करें तो, EL01 कॉन्सेप्ट में फ्लोर बोर्ड और सीट के लिए नियॉन कलर था, जिसे प्रोडक्शन-स्पेक मॉडल में भी आगे बढ़ाया जा सकता है।

भारत में पेटेंट किए गए 2026 एथर अफॉर्डेबल स्कूटर के पहिए EL01 कॉन्सेप्ट से अलग दिखते हैं। ऐसा लगता है कि एथर TVS ऑर्बिटर की तरह 14-इंच के फ्रंट और 12-इंच के रियर एलॉय व्हील दे सकता है। लॉन्च होने पर यह स्कूटर अपने मॉड्यूलर नेचर की वजह से 2 kWh और 5 kWh के बीच बैटरी पैक ऑप्शन देगा। एथर का यह आने वाला अफॉर्डेबल स्कूटर फीचर्स और टेक्नोलॉजी से भरपूर होगा, लेकिन इसे एक प्रो पैक के साथ बंडल किया जा सकता है जिसकी कीमत ज्यादा होगी। इसमें वही 7-इंच का TFT टचस्क्रीन हो सकता है जो 450 और रिज्टा स्कूटर में इस्तेमाल होता है और साथ ही कई सेफ्टी फीचर्स भी होंगे।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
Electric Scooter Ola Electric Scooter Auto News Hindi अन्य..

