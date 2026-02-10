नई अप्रिलिया और टुओनो मोटरसाइकिल की कीमतों का हुआ खुलासा, इतने रुपए से होंगी शुरू; देखें डिटेल

संक्षेप: इटली की कंपनी अप्रिलिया ने भारतीय बाजार के लिए अपनी दो मोटरसाइकिल को अपडेट किया है। ये नए वैरिएंट सिर्फ अपनी खास MotoGP से इंस्पायर्ड स्टाइलिंग की वजह से नहीं है। इस वैरिएंट में स्टैंडर्ड इक्विपमेंट के तौर पर क्विकशिफ्टर और एडजस्टेबल ब्रेक लीवर जैसे खास फीचर्स भी मिलते हैं।

इटली की कंपनी अप्रिलिया ने भारतीय बाजार के लिए अपनी दो मोटरसाइकिल को अपडेट किया है। ये नए वैरिएंट सिर्फ अपनी खास MotoGP से इंस्पायर्ड स्टाइलिंग की वजह से नहीं है। इस वैरिएंट में स्टैंडर्ड इक्विपमेंट के तौर पर क्विकशिफ्टर और एडजस्टेबल ब्रेक लीवर जैसे खास फीचर्स भी मिलते हैं। क्विकशिफ्टर को दूसरे कलर वैरिएंट के साथ एक्सेसरी के तौर पर भी लगाया जा सकता है, लेकिन इसकी कीमत 25,000 रुपए ज्यादा होगी। इसकी तुलना में GP रेप्लिका स्टैंडर्ड मॉडल से सिर्फ 15,000 रुपए महंगा है। इस वैरिएंट में ज्यादातर ब्लैक फिनिश है। इस पर अप्रिलिया की MotoGP रेस बाइक के अलग-अलग स्पॉन्सर के स्टिकर लगे हैं।

2026 अप्रिलिया टुओनो 457, RS 457 की कीमतें टुओनो असल में अप्रिलिया के 457cc प्लेटफॉर्म पर बेस्ड नेकेड वर्जन है। इसे 3.97 लाख रुपए की शुरुआती कीमत पर ऑफर किया जा रहा है। ग्राहकों को दो कलर ऑप्शन पिरान्हा रेड और प्यूमा ग्रे मिलेंगे। शार्प हेडलैंप काउल, स्कल्प्टेड फ्यूल टैंक, स्लीक टैंक एक्सटेंशन, स्प्लिट सीट और अंडरबेली एग्जॉस्ट के साथ बाइक की रोड प्रेजेंस जबरदस्त है।

2026 अप्रिलिया RS 457 और टुओनो 457 की अपडेटेड प्राइसिंग अब GST-रिफॉर्म से पहले के लेवल के करीब है। RS 457 असल में अब ज्यादा आसानी से मिलने वाली है, क्योंकि जब नए GST रेट अनाउंस किए गए थे, तब यह 4.35 लाख रुपए में ऑफर की गई थी। अप्रिलिया ने कहा था कि वह बढ़ी हुई GST रेट का खर्च उठाएगी।

टुओनो 457 के मामले में नए GST रेट अनाउंस होने से पहले बाइक की कीमत 3.95 लाख रुपए थी। 3.97 लाख रुपए की अपडेटेड प्राइसिंग के साथ, टुओनो अब पहले से सिर्फ 2,000 रुपये महंगी है।

मोटरसाइकिल का इंजन

इन दोनों मोटरसाइकिल में वही 457cc, लिक्विड-कूल्ड पैरेलल-ट्विन इंजन इस्तेमाल होता है, जो 47.6 hp और 43.5 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 6-स्पीड ट्रांसमिशन का इस्तेमाल किया गया है और स्लिपर क्लच स्टैंडर्ड तौर पर दिया गया है। टेक किट में 5-इंच का कलर TFT इंस्ट्रूमेंट पैनल शामिल है, जिसे बैकलिट हैंडलबार स्विच के जरिए एक्सेस किया जा सकता है। दोनों बाइक में LED लाइटिंग, राइड-बाय-वायर थ्रॉटल, ट्रैक्शन कंट्रोल और ईको, स्पोर्ट और रेन के राइड मोड हैं।