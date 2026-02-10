Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़2026 Aprilia RS 457, Tuono 457 Starts Rs 3.97 Lakh
नई अप्रिलिया और टुओनो मोटरसाइकिल की कीमतों का हुआ खुलासा, इतने रुपए से होंगी शुरू; देखें डिटेल

नई अप्रिलिया और टुओनो मोटरसाइकिल की कीमतों का हुआ खुलासा, इतने रुपए से होंगी शुरू; देखें डिटेल

संक्षेप:

इटली की कंपनी अप्रिलिया ने भारतीय बाजार के लिए अपनी दो मोटरसाइकिल को अपडेट किया है। ये नए वैरिएंट सिर्फ अपनी खास MotoGP से इंस्पायर्ड स्टाइलिंग की वजह से नहीं है। इस वैरिएंट में स्टैंडर्ड इक्विपमेंट के तौर पर क्विकशिफ्टर और एडजस्टेबल ब्रेक लीवर जैसे खास फीचर्स भी मिलते हैं।

Feb 10, 2026 10:19 am ISTNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

इटली की कंपनी अप्रिलिया ने भारतीय बाजार के लिए अपनी दो मोटरसाइकिल को अपडेट किया है। ये नए वैरिएंट सिर्फ अपनी खास MotoGP से इंस्पायर्ड स्टाइलिंग की वजह से नहीं है। इस वैरिएंट में स्टैंडर्ड इक्विपमेंट के तौर पर क्विकशिफ्टर और एडजस्टेबल ब्रेक लीवर जैसे खास फीचर्स भी मिलते हैं। क्विकशिफ्टर को दूसरे कलर वैरिएंट के साथ एक्सेसरी के तौर पर भी लगाया जा सकता है, लेकिन इसकी कीमत 25,000 रुपए ज्यादा होगी। इसकी तुलना में GP रेप्लिका स्टैंडर्ड मॉडल से सिर्फ 15,000 रुपए महंगा है। इस वैरिएंट में ज्यादातर ब्लैक फिनिश है। इस पर अप्रिलिया की MotoGP रेस बाइक के अलग-अलग स्पॉन्सर के स्टिकर लगे हैं।

पसंदीदा मॉडल्स पर सीमित समय की शानदार डील
ADMS DB
ADMS DB
₹ 1.33 लाख
अभी ऑफर पाएं
Ola Electric Roadster X+
Ola Electric Roadster X+
₹ 1.3 - 1.9 लाख
अभी ऑफर पाएं
Okinawa iPraise+
Okinawa iPraise+
₹ 1.23 लाख
अभी ऑफर पाएं
Ather Energy Rizta
Ather Energy Rizta
₹ 75,999 - 1.61 लाख
अभी ऑफर पाएं
Honda PCX Electric
Honda PCX Electric
₹ 1.45 लाख से शुरू
मुझे सूचित करें
TVS iQube
TVS iQube
₹ 1.11 - 1.62 लाख
अभी ऑफर पाएं

2026 अप्रिलिया टुओनो 457, RS 457 की कीमतें

टुओनो असल में अप्रिलिया के 457cc प्लेटफॉर्म पर बेस्ड नेकेड वर्जन है। इसे 3.97 लाख रुपए की शुरुआती कीमत पर ऑफर किया जा रहा है। ग्राहकों को दो कलर ऑप्शन पिरान्हा रेड और प्यूमा ग्रे मिलेंगे। शार्प हेडलैंप काउल, स्कल्प्टेड फ्यूल टैंक, स्लीक टैंक एक्सटेंशन, स्प्लिट सीट और अंडरबेली एग्जॉस्ट के साथ बाइक की रोड प्रेजेंस जबरदस्त है।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Aprilia Tuono 457

Aprilia Tuono 457

₹ 3.95 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Aprilia RS 457

Aprilia RS 457

₹ 4.23 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Aprilia Tuareg 457

Aprilia Tuareg 457

₹ 4.5 - 4.8 लाख

मुझे सूचित करें
Aprilia Tuono 660

Aprilia Tuono 660

₹ 17.74 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Aprilia RS 660

Aprilia RS 660

₹ 17.74 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Aprilia SR 125

Aprilia SR 125

₹ 1.11 - 1.13 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
ये भी पढ़ें:इस कार के लग्जरी इंटीरियर से हुआ खुलासा, कई स्टाइलिश फिजिकल बटन मिलेंगे

2026 अप्रिलिया RS 457 और टुओनो 457 की अपडेटेड प्राइसिंग अब GST-रिफॉर्म से पहले के लेवल के करीब है। RS 457 असल में अब ज्यादा आसानी से मिलने वाली है, क्योंकि जब नए GST रेट अनाउंस किए गए थे, तब यह 4.35 लाख रुपए में ऑफर की गई थी। अप्रिलिया ने कहा था कि वह बढ़ी हुई GST रेट का खर्च उठाएगी।

टुओनो 457 के मामले में नए GST रेट अनाउंस होने से पहले बाइक की कीमत 3.95 लाख रुपए थी। 3.97 लाख रुपए की अपडेटेड प्राइसिंग के साथ, टुओनो अब पहले से सिर्फ 2,000 रुपये महंगी है।

ये भी पढ़ें:₹15 में टोल पार करवाने वाले पास को 50 लाख लोगों ने बनवाया, नियम भी बदल गए

मोटरसाइकिल का इंजन
इन दोनों मोटरसाइकिल में वही 457cc, लिक्विड-कूल्ड पैरेलल-ट्विन इंजन इस्तेमाल होता है, जो 47.6 hp और 43.5 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें 6-स्पीड ट्रांसमिशन का इस्तेमाल किया गया है और स्लिपर क्लच स्टैंडर्ड तौर पर दिया गया है। टेक किट में 5-इंच का कलर TFT इंस्ट्रूमेंट पैनल शामिल है, जिसे बैकलिट हैंडलबार स्विच के जरिए एक्सेस किया जा सकता है। दोनों बाइक में LED लाइटिंग, राइड-बाय-वायर थ्रॉटल, ट्रैक्शन कंट्रोल और ईको, स्पोर्ट और रेन के राइड मोड हैं।

अप्रिलिया RS 457 का मुकाबला KTM RC 390 और कावासाकी निंजा 500 जैसे कॉम्पिटिटर से होता है। टुओनो 457 का मुकाबला KTM 390 ड्यूक से होता है। फ्यूचर में BMW, TVS और नॉर्टन की इसी तरह की डिस्प्लेसमेंट वाली बाइक के साथ इस स्पेस में मुकाबला और तेज देखने को मिल सकता है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya

नरेंद्र जिझोतिया देश के ऑटोमोबाइल सेक्टर में अपनी लेखनी के लिए चर्चित नाम बन चुके हैं। गाड़ियों का रिव्यू, फर्स्ट राइडिंग इम्प्रेशन, कम्पेरिजन, सेल्स एनालिसिस, यूटिलिटी (DIY, How To Do) जैसे विषयों पर उनकी शानदार पकड़ है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट को लेकर वो लगातार सुर्खियों में रहते हैं। वे लाइव हिन्दुस्तान के साथ असिस्टेंट न्यूज एडिटर के तौर पर पिछले 4 सालों से जुड़े हुए हैं। 2008 में जीवाजी यूनिवर्सिटी से पत्रकारिता पूरी की। अपने 18 साल के लंबे करियर के दौरान जी 24 घंटे छत्तीसगढ़, बंसल न्यूज, दैनिक भास्कर डिजिटल समेत 5 संस्थानों में काम कर चुके हैं। वे स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई सेक्शन में काम कर चुके हैं। उन्हें दैनिक भास्कर में यूरेका अवॉर्ड, हाईफाइव अवॉर्ड, बेस्ट स्टोरी अवॉर्ड और लाइव हिन्दुस्तान में डिजी स्टार अवॉर्ड का सम्मान मिल चुका है। उन्हें क्रिकेट, सिगिंग, साइकिलिंग पसंद है।

और पढ़ें
Auto News Hindi bikes

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।