इलेक्ट्रिक स्कूटर को मिला तगड़ा अपडेट, मिले कार वाले धांसू फीचर, रेंज 142 km तक, कीमत भी कम

Ampere Magnus G Max का अपडेटेड वर्जन आया है। स्कूटर में कंपनी का नया NxG.io सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म दिया गया है। इस सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म के जरिए स्कूटर में 30 से ज्यादा कनेक्टेड फीचर्स मिलते हैं।

एम्पीयर ई स्कूटर

कोई शुल्क नहीं

सिर्फ 1 मिनट में जानें

अपनी EMI जानें

₹ 1,400 /माह से शुरू

Ampere Magnus G Max

Ampere ने भारत में Magnus G Max इलेक्ट्रिक स्कूटर को बड़े टेक्नोलॉजी अपडेट के साथ इंट्रोड्यूस किया है। इसकी कीमत 1,09,999 रुपये रखी गई है। स्कूटर में कंपनी का नया NxG.io सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म दिया गया है। इस सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म के जरिए स्कूटर में 30 से ज्यादा कनेक्टेड फीचर्स मिलते हैं। इनमें कार की तरह क्रूज कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट और टर्न-बाय-टर्न नेविगेशन जैसे फीचर मेन हैं। आइए डीटेल में जानते हैं इसकी खूबियों के बारे में।

फोन से मिलेगी स्कूटर की पूरी जानकारी मैग्नस G मैक्स में Find My Scooter और Ping My Scooter जैसे फीचर्स भी दिए गए हैं। इनकी मदद से पार्किंग के बाद स्कूटर को आसानी से ढूंढा जा सकता है। इसके अलावा Ampere Connect ऐप के जरिए राइडर रियल-टाइम चार्जिंग स्टेटस, स्कूटर की लोकेशन, चार्जिंग हिस्ट्री और बैटरी हेल्थ की जानकारी फोन पर देख सकते हैं। कनेक्टेड फीचर्स में जियो-फेंसिंग, चोरी का अलर्ट और टो नोटिफिकेशन भी शामिल हैं। कंपनी इसमें रिमोट डायग्नोस्टिक्स और सर्विस बुकिंग की सुविधा भी ऑफर कर रही है। रिमोट डायग्नोस्टिक्स खास तौर पर बेहद काम का हो सकता है क्योंकि इससे सर्विस सेंटर जाने से पहले ही स्कूटर में किसी संभावित समस्या की जानकारी मिल सकती है।

OTA अपडेट से मिलेंगे नए फीचर नए सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म के साथ OTA यानी Over-The-Air अपडेट का फीचर भी मिलता है। इसका मतलब है कि कंपनी भविष्य में इंटरनेट के जरिए स्कूटर के सॉफ्टवेयर में सुधार और नए फीचर्स ऐड कर सकती है। हालांकि, इसका फायदा इस बात पर निर्भर करेगा कि एंपियर समय-समय पर कितने काम के अपडेट जारी करती है।

बैटरी की लाइफ 2,00,000 km तक 2026 मैग्नस G मैक्स में 3 kWh की LFP बैटरी लगी है, जो IDC-सर्टिफाइड 142 km की रेंज और रियल वर्ल्ड में 100 km से ज्यादा की रेंज देती है। यह इलेक्ट्रिक स्कूटर 65 kmph की टॉप स्पीड तक पहुंच सकता है। बैटरी पैक एक BLDC हब-माउंटेड इलेक्ट्रिक मोटर से जुड़ा है, जो 2.4 kW की पीक पावर और 130 Nm का व्हील टॉर्क देता है। कंपनी का दावा है कि इसकी बैटरी की लाइफ 2,00,000 km तक है।