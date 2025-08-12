2025 Yezdi Roadster launched at Rs 2.10 lakh, check all details ₹2.10 लाख में आई येज्दी की ये स्टाइलिश बाइक, मिलेगी 4 साल की स्टैंडर्ड वारंटी; कई गजब फीचर्स से लैस, Auto Hindi News - Hindustan
₹2.10 लाख में आई येज्दी की ये स्टाइलिश बाइक, मिलेगी 4 साल की स्टैंडर्ड वारंटी; कई गजब फीचर्स से लैस

नई 2025 येज्दी रोडस्टर लॉन्च हो गई है। कंपनी ने इसकी कीमत 2.10 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Sarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्लीTue, 12 Aug 2025 06:22 PM
भारत में 2025 येज्दी रोडस्टर (2025 Yezdi Roadster) को लॉन्च कर दिया गया है, जिसकी एक्स-शोरूम कीमत 2.10 लाख रखी गई है। नए मॉडल में कई अपडेट्स और नई कलर स्कीम्स जोड़ी गई हैं, जिससे इसका लुक और भी प्रीमियम हो गया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

ये भी पढ़ें:मारुति ब्रेजा को खरीदना हुआ सस्ता, इस महीने लेने पर ₹45000 रुपए की होगी बचत

डिजाइन: रेट्रो स्टाइल के साथ मॉडर्न टच

येज्दी रोडस्टर (Yezdi Roadster) का डिजाइन क्लासिक रोडस्टर स्टाइल को सलाम करता है। इसमें राउंड LED हेडलाइट के साथ नया काउल, टीयरड्रॉप शेप वाला फ्यूल टैंक, कर्व्ड फेंडर्स और पतले टेल लैंप्स दिए गए हैं। बाइक को और खास बनाने के लिए 6 फैक्ट्री कस्टम किट्स का ऑप्शन भी मिलेगा, जिनमें इंटीग्रेटेड टेललाइट और टर्न इंडिकेटर्स, ड्यूल-टोन पेंट फिनिश, हाइड्रोफॉर्म्ड हैंडलबार और रिमूवेबल पिलियन सीट जैसे फीचर्स शामिल हैं।

सस्पेंशन और ब्रेकिंग

इस बाइक में मजबूत स्टील फ्रेम है, जिसे फ्रंट में टेलीस्कोपिक फोर्क और रियर में ट्विन शॉक एब्जॉर्बर्स सपोर्ट करते हैं। अलॉय व्हील्स के साथ ट्यूबलेस टायर्स दिए गए हैं। ब्रेकिंग के लिए फ्रंट में 320mm डिस्क और रियर में 240mm डिस्क ब्रेक दिए गए हैं, जिससे सेफ्टी और कंट्रोल बेहतरीन मिलता है।

इंजन और परफॉर्मेंस

2025 येज्दी रोडस्टर (Yezdi Roadster 2025) में 334cc का लिक्विड-कूल्ड, सिंगल-सिलेंडर इंजन है, जो 28.6bhp की पावर और 30Nm का टॉर्क जेनरेट करता है। यह इंजन 6-स्पीड गियरबॉक्स से जुड़ा है, जिसमें असिस्ट और स्लिपर क्लच भी मिलता है, जो गियर शिफ्टिंग को स्मूथ बनाता है।

ये भी पढ़ें:मारुति ग्रैंड विटारा के नए एडिशन से उठ गया पर्दा, ऑल-ब्लैक लुक बना देगी दीवाना

वारंटी और डिलीवरी

कंपनी 4 साल/50,000 किलोमीटर की स्टैंडर्ड वारंटी दे रही है। बुकिंग शुरू हो चुकी है और डिलीवरी जल्द ही शुरू होने वाली है। अगर आप एक ऐसी बाइक चाहते हैं, जिसमें रेट्रो लुक्स और मॉडर्न फीचर्स का जबरदस्त कॉम्बिनेशन हो, तो 2025 येज्दी रोडस्टर आपके लिए परफेक्ट ऑप्शन हो सकती है।

