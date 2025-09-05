यामाहा की इन 3 मोटरसाइकिल में मिलेंगे नए कलर्स, अपनी परफॉर्मेंस के लिए मार्केट में पॉपुलर सभी मॉडल

R15M अब नए रिफाइंड मेटैलिक ग्रे कलर में उपलब्ध है, जो इसके कम्पलीट स्पोर्टी लुक में एक ओवरऑल और प्रीमियम टच जोड़ता है। R15 वर्जन 4 में ग्राहकों की भारी मांग को देखते हुए एक बोल्ड मेटैलिक ब्लैक कलर दिया गया है, जबकि डायनामिक रेसिंग ब्लू कलर को अपडेटेड ग्राफिक्स के साथ रिफ्रेश किया गया है।

इंडिया यामाहा मोटर प्राइवेट लिमिटेड ने भारतीय बाजार के लिए अपने पोर्टफोलियो को अपडेट किया है। कंपनी ने अपने 'द कॉल ऑफ द ब्लू' ब्रांड अभियान के तहत, R15 सीरीज में नए कलर्स को पेश करने की घोषणा की है। इसमें R15M, R15 वर्जन 4 और R15S शामिल हैं। 2025 यामाहा R15 रेंज की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत अब 1.67 लाख रुपए है। यामाहा के एडवांस्ड 155cc लिक्विड-कूल्ड, फ्यूल-इंजेक्टेड इंजन, DiASil सिलेंडर और डेल्टाबॉक्स फ्रेम द्वारा संचालित, R15 परफॉर्मेंस और हैंडलिंग में लगातार नए बेंचमार्क स्थापित कर रही है।

R15M अब नए रिफाइंड मेटैलिक ग्रे कलर में उपलब्ध है, जो इसके कम्पलीट स्पोर्टी लुक में एक ओवरऑल और प्रीमियम टच जोड़ता है। R15 वर्जन 4 में ग्राहकों की भारी मांग को देखते हुए एक बोल्ड मेटैलिक ब्लैक कलर दिया गया है, जबकि डायनामिक रेसिंग ब्लू कलर को अपडेटेड ग्राफिक्स के साथ रिफ्रेश किया गया है। इसके अलावा, इंटरनेशनल स्तर पर प्रशंसित मैट पर्ल व्हाइट, जिसने दुनिया भर में R-सीरीज के ग्राहकों के बीच एक मजबूत पहचान बनाई है। इसे भी भारत में पहली बार R15V4 पेश किया जा रहा है, जो इसकी ग्लोबल R-सीरीज पहचान को और मजबूत करता है। R15S अब वर्मिलियन व्हील्स के साथ एक नए मैट ब्लैक कलर में उपलब्ध है।

R15 भारत में अपने सेगमेंट की सबसे लोकप्रिय स्पोर्ट्सबाइक बनी हुई है, जिसकी 10 लाख से ज्यादा यूनिट्स देश में बनाई जाती हैं। युवा राइडर्स और परफॉर्मेंस प्रेमियों के बीच इसकी लगातार लोकप्रियता, एंट्री-लेवल सुपरस्पोर्ट कैटेगरी में इसकी एक बेंचमार्क स्थिति को उजागर करती है। इन नए कलरों के साथ, यामाहा का टारेगट त्योहारों के मौसम में ग्राहकों का उत्साह बढ़ाना और पहली बार स्पोर्ट्सबाइक चलाने वालों के लिए R15 की ड्रीम मशीन के रूप में प्रतिष्ठा को और मजबूत करना है। साथ ही, इसे स्टाइल, परफॉर्मेंस और वैल्यू का एक बेहतरीन कॉम्बिनेशन बनाने का भी है।