नई TVS रेडर 125 का लॉन्च से पहले खुल गया राज, डीलर्स के पास भी पहुंचने लगी; जानिए डिटेल

ऑफिशियली लॉन्च से पहले ही इसकी नई यूनिट शोरूम में पहुंचने लगी हैं। इस सेगमेंट में हीरो मोटोकॉर्प ने एक्सट्रीम 125R, बजाज ने पल्सर N125, होंडा CB125 हॉर्नेट और बजाज पल्सर NS125 से होता है।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानWed, 1 Oct 2025 11:27 AM
TVS मोटर्स की रेडर 125 भारतीय बाजार में हिट हो चुकी है। ऐसे में कंपनी इस मोटरसाइकिल को और भी बेहतर बनाने पर काम कर रही है। 2025 TVS रेडर 125 में कई नए फीचर्स और इक्युपमेंट के साथ-साथ नए कलर्स और ग्राफिक्स सहित कई चेंजेस किए गए हैं। ऑफिशियली लॉन्च से पहले ही इसकी नई यूनिट शोरूम में पहुंचने लगी हैं। इस सेगमेंट में हीरो मोटोकॉर्प ने एक्सट्रीम 125R, बजाज ने पल्सर N125, होंडा CB125 हॉर्नेट और बजाज पल्सर NS125 से होता है।

स्पोर्टी 125cc मोटरसाइकिल सेगमेंट में अलग-अलग ब्रांड खुद को अलग दिखाने के लिए अलग-अलग तरीके अपनाते हैं। होंडा का तरीका USD टेलीस्कोपिक फ्रंट फोर्क्स, TFT स्क्रीन, टाइप-C पोर्ट और अन्य खूबियों के साथ एक प्रीमियम लुक प्रदान करना है। हीरो मोटोकॉर्प जल्द ही लॉन्च होने वाली 2025 एक्सट्रीम 125R में क्रूज कंट्रोल, नया कलर LCD क्लस्टर और बहुत कुछ देने की योजना बना रहा है।

TVS रेडर 125 के साथ पहले से ही एक TFT स्क्रीन (निचले वेरिएंट में कलर LCD) दे रही है। USD फोर्क्स या क्रूज कंट्रोल के बजाय, TVS 2025 रेडर 125 के साथ एक अलग रास्ता अपना रही है। कंपनी रेडर 125 के मैकेनिकल्स में सुधार कर रही है और इसमें सिंगल-चैनल सुपर मोटो ABS के साथ रियर डिस्क ब्रेक सेटअप दे रही है।

इस अपडेट के साथ, TVS रेडर 125 एकमात्र 125cc प्रीमियम कम्यूटर मोटरसाइकिल बन गई है जिसमें रियर डिस्क ब्रेक दिया गया है। ये ज्यादा अट्रैक्टिव पेटल डिस्क हैं, जो गर्मी को कम करने के लिए ज्यादा सरफेस एरिया देता है। विज़ुअल पॉप के लिए आगे और पीछे दोनों ब्रेक कैलिपर्स को रेड कलर से रंगा गया है। रियर ब्रेक कैलिपर पर एक सुरक्षा कवर भी है।

कंपनी ने टायर्स को भी अपग्रेड किया गया है क्योंकि आगे और पीछे दोनों टायर पहले से ज्यादा मोटे हो गए हैं। आगे का टायर अब 90 सेक्शन चौड़ा और पीछे का टायर अब 110 सेक्शन चौड़ा है। इसका 124.8cc सिंगल-सिलेंडर 3V एयर-कूल्ड इंजन भी वैसा ही है, जो मैक्सिमम 11.2 bhp का पावर और 11.2 Nm का टॉर्क जनरेट करता है, इसे 5-स्पीड गियरबॉक्स से जोड़ा गया है। रेडर 125 अपने अट्रैक्टिव कलर्स के लिए जानी जाती है, जिसमें मार्वल के सहयोग से तैयार किया गया Supersquad एडिशन भी शामिल है।

