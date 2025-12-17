लोहे से भी मजबूत! बन गई दुनिया की सबसे सुरक्षित पिकअप, फोर्ड F-150 को भी छोड़ा पीछे, वीडियो देख दंग रह जाएंगे

संक्षेप: टेस्ला सायबरट्रक (Tesla Cybertruck) ने सेफ्टी के मामले में भी इतिहास रच दिया है। इस अनोखी इलेक्ट्रिक पिकअप ट्रक को IIHS (Insurance Institute for Highway Safety) की ओर से टॉप सेफ्टी पिक+ (Top Safety Pick+) अवॉर्ड मिला है, जिससे यह दुनिया की सबसे सुरक्षित पिकअप ट्रक बन गई है।

Dec 17, 2025 03:33 pm IST

इलेक्ट्रिक वाहनों की दुनिया में टेस्ला (Tesla) लगातार नए कीर्तिमान स्थापित कर रही है। अब 2025 टेस्ला सायबरट्रक (Tesla Cybertruck) ने सेफ्टी के मामले में भी इतिहास रच दिया है। इस अनोखी इलेक्ट्रिक पिकअप ट्रक को IIHS (Insurance Institute for Highway Safety) की ओर से टॉप सेफ्टी पिक+ (Top Safety Pick+) अवॉर्ड मिला है, जिससे यह दुनिया की सबसे सुरक्षित पिकअप ट्रक बन गई है। आइए जरा विस्तार से इसकी खासियत जानते हैं।

IIHS टेस्ट में सायबरट्रक सबसे आगे

IIHS ने साल के आखिर में 20 नई गाड़ियों का सेफ्टी टेस्ट किया, जिनमें से 16 मॉडल अवॉर्ड जीतने में सफल रहे। इनमें चार पूरी तरह इलेक्ट्रिक SUV, सेडान और पिकअप शामिल थीं। इन सभी में टेस्ला सायबरट्रक (Tesla Cybertruck) ने सबसे ज्यादा ध्यान खींचा, क्योंकि यह इकलौती पिकअप ट्रक थी, जिसे टॉप सेफ्टी पिक+ (Top Safety Pick+) रेटिंग मिली।

यह रेटिंग उन टेस्ला सायबरट्रक (Cybertruck) मॉडल्स पर लागू है, जिन्हें अप्रैल 2025 के बाद तैयार किया गया, क्योंकि टेस्ला (Tesla) ने इनमें क्रैश सेफ्टी को और बेहतर बनाने के लिए अहम बदलाव किए थे।

फोर्ड (Ford), जीप (Jeep) और रैम (Ram) क्यों रह गए पीछे?

रिपोर्ट के मुताबिक, टेस्ला सायबरट्रक (Tesla Cybertruck) के अलावा कोई भी पिकअप ट्रक इस बार टॉप सेफ्टी पिक+ (Top Safety Pick+) हासिल नहीं कर सका। जीप ग्लेडियेटर (Jeep Gladiator) और रैम (Ram) 1500 क्रू कैब जैसे मशहूर मॉडल भी नए सेफ्टी मानकों पर खरे नहीं उतर पाए।

दिलचस्प बात यह है कि इन ट्रकों में सेफ्टी फीचर्स की कमी नहीं थी, लेकिन नए और ज्यादा सख्त क्रैश टेस्ट सीनारियो को पास करना इनके लिए मुश्किल साबित हुआ। इससे यह साफ होता है कि पारंपरिक पिकअप डिजाइन अब नए सेफ्टी नियमों के सामने चुनौती में हैं।

क्रैश टेस्ट में सायबरट्रक का शानदार प्रदर्शन

टेस्ला सायबरट्रक (Tesla Cybertruck) ने सेफ्टी के लगभग हर पैमाने पर बेहतरीन स्कोर किया।

क्रैशवर्थिनेस (Crashworthiness)

टेस्ला सायबरट्रक ने स्मॉल ओवरलैप फ्रंट, मॉडरेट ओवरलैप फ्रंट और साइड इम्पैक्ट टेस्ट में अच्छे अंक हासिल किए हैं।

क्रैश अवॉइडेंस और सेफ्टी टेक्नोलॉजी

टेस्ला सायबरट्रक ने हेडलाइट परफॉर्मेंस और पैदल यात्री पहचान सिस्टम में भी अच्छा नंबर हासिल किया है।

चाइल्ड सेफ्टी

टेस्ला सायबरट्रक ने सीट बेल्ट रिमाइंडर में मार्जिनल (Marginal) अंक प्राप्त किए हैं।

एडवांस सेफ्टी फीचर्स

आपको बता दें कि सायबरट्रक (Cybertruck) में ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग, लेन डिपार्चर वार्निंग और प्रिवेंशन जैसे एडवांस सेफ्टी फीचर्स स्टैंडर्ड रूप में दिए गए हैं, जिसके चलते टेस्ला सायबरट्रक ने सेफ्टी टेस्ट में इतना अच्छो स्कोर हासिल किया है।

पिकअप ट्रकों के लिए चुनौती?

पिकअप ट्रक आमतौर पर भारी वजन, ऊंचा ग्राउंड क्लीयरेंस और ज्यादा वजन के साथ आती हैं।जैसी वजहों से क्रैश एनर्जी को संभालना मुश्किल बना देते हैं। साथ ही, पैदल यात्रियों की सेफ्टी भी बड़ी चुनौती रहती है। IIHS के ताजा टेस्ट में यह साफ दिखा कि कई पेट्रोल और डीजल पिकअप ट्रक नए सेफ्टी अवॉर्ड जीतने में असफल रहे।

अलग स्ट्रक्चरल अप्रोच बना गेम-चेंजर

टेस्ला (Tesla) ने सायबरट्रक (Cybertruck) में मिड-ईयर अपडेट्स के दौरान फ्रंट अंडरबॉडी, फुटवेल स्ट्रक्चर को खास तौर पर मजबूत किया, ताकि फ्रंट क्रैश से सुरक्षा बेहतर हो सके। इन्हीं बदलावों की वजह से स्टेनलेस स्टील से बनी सायबरट्रक (Cybertruck) IIHS के सबसे सख्त सेफ्टी मानकों पर खरी उतर पाई।

भारत में नहीं, लेकिन टेस्ला का विकल्प मौजूद

फिलहाल, टेस्ला सायबरट्रक (Tesla Cybertruck) भारत में बिक्री के लिए उपलब्ध नहीं है, लेकिन टेस्ला (Tesla) ने हाल ही में मॉडल Y (Model Y) को भारतीय बाजार में लॉन्च किया है। इसकी शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 59.89 लाख रखी गई है और यह भारत में टेस्ला (Tesla) चाहने वालों के लिए फिलहाल सबसे बड़ा विकल्प है।