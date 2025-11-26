Hindustan Hindi News
सिएरा के बेस मॉडल में मिलेंगे इतने सारे फीचर्स, टॉप की जरूरत ही नहीं पड़ेगी! देखें वैरिएंट वाइज लिस्ट

सिएरा के बेस मॉडल में मिलेंगे इतने सारे फीचर्स, टॉप की जरूरत ही नहीं पड़ेगी! देखें वैरिएंट वाइज लिस्ट

संक्षेप:

बिल्कुल नई सिएरा को ऑटोमेकर के लाइन-अप में हैरियर से नीचे, लेकिन कर्व से ऊपर रखा गया है। इस मिडसाइज SUV में बॉक्सी और मस्कुलर एक्सटीरियर है, जिसमें पुराने सिएरा से पॉपुलर हुए हल्के डिजाइन एलिमेंट्स हैं।

Wed, 26 Nov 2025 10:30 AMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
Tata Sierraarrow

करीब दो दशक के अंतराल के बाद टाटा मोटर्स ने सिएरा नेमप्लेट को फिर से लॉन्च किया है। बिल्कुल नई सिएरा को ऑटोमेकर के लाइन-अप में हैरियर से नीचे, लेकिन कर्व से ऊपर रखा गया है। इस मिडसाइज SUV में बॉक्सी और मस्कुलर एक्सटीरियर है, जिसमें पुराने सिएरा से पॉपुलर हुए हल्के डिजाइन एलिमेंट्स हैं। इसका मिनिमलिस्टिक इंटीरियर स्टाइलिश और प्रीमियम दिखता है, साथ ही इसमें मॉडर्न फीचर्स भी हैं। ऐसे में आप भी इसे खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब हम आपको इसके सभी वैरिएंट के फीचर्स बता रहे हैं।

2025 टाटा सिएरा के वैरिएंट वाइज फीचर्स

1. स्मार्ट+ (कीमत: 11.49 लाख रुपए)
लाइट सेबर LED डेटाइम रनिंग लैंप (DRLs) और टेल-लाइट्स
‘फॉलो-मी-होम’ फंक्शन के साथ Bi-LED प्रोजेक्टर हेडलाइट्स
LED टर्न इंडिकेटर्स
वेलकम लाइट्स के साथ फ्लश डोर हैंडल्स
17-इंच स्टील व्हील्स
टिल्ट और टेलिस्कोपिक स्टीयरिंग एडजस्टमेंट
इलेक्ट्रिक टेलगेट रिलीज
कीलेस एंट्री
पुश-बटन इंजन स्टार्ट/स्टॉप
इलेक्ट्रिकली एडजस्टेबल आउटसाइड रियरव्यू मिरर्स (ORVMs)
इल्युमिनेटेड स्टीयरिंग व्हील
स्टोरेज के साथ फ्रंट स्लाइडिंग आर्मरेस्ट
रियर विंडो शेड
ड्राइवर और को-ड्राइवर वैनिटी मिरर्स
मैनुअल AC
रियर AC वेंट
टाइप-A और 45W टाइप-C USB पोर्ट्स (सिर्फ फ्रंट में)
बूट में 12V पावर आउटलेट
ऑटो-होल्ड फंक्शन के साथ इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक
4-इंच MID के साथ पार्ट-डिजिटल गेज क्लस्टर
ऑटोमैटिक इंजन स्टॉप-स्टार्ट फंक्शन (सिर्फ 1.5L पेट्रोल)
ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक
ऊंचाई-एडजस्टेबल फ्रंट सीटबेल्ट
सेकंड-रो रीडिंग लाइट
मैन्युअली-डिमिंग इंटीरियर रियरव्यू मिरर (IRVM)
सेंट्रल लॉकिंग
स्पीड-सेंसिंग डोर लॉक
रियर पार्किंग सेंसर
6 एयरबैग
इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम
ट्रैक्शन कंट्रोल सिस्टम
EBD के साथ ABS
हिल-होल्ड असिस्ट
ISOFIX एंकर
2. प्योर
स्मार्ट+ के साथ अन्य फीचर्स
शार्कफिन एंटीना
ऑटो-फोल्डिंग ORVMs
मल्टी-फंक्शन स्टीयरिंग व्हील
स्टीयरिंग-माउंटेड पैडल (सिर्फ 6 AT और 7 DCT के साथ उपलब्ध)
‘मोनोस्टेबल’ गियर शिफ्टर
वायरलेस एपल कारप्ले और एंड्रॉयड ऑटो
10.25-इंच इंफोटेनमेंट टचस्क्रीन
6 भाषाओं में 250+ नेटिव वॉयस कमांड
8-स्पीकर ऑडियो सिस्टम
ड्राइव मोड (सिटी, स्पोर्ट) – NA पेट्रोल इंजन में सिटी मोड उपलब्ध नहीं है
क्रूज कंट्रोल
रियरव्यू कैमरा
टायर-प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS)
हिल-डिसेंट कंट्रोल
3. प्योर+
प्योर के साथ अन्य फीचर्स
17-इंच एलॉय व्हील्स
ऑटोमैटिक हेडलाइट्स
रेन-सेंसिंग विंडशील्ड वाइपर्स
वॉयस-ऑपरेटेड पैनोरमिक सनरूफ
डुअल-जोन ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल
ड्राइवर साइड विंडो को एक शॉट में ऊपर/नीचे करना
दो 65W रियर USB Type-C पोर्ट्स
रियर डिफॉगर
रियर वाइपर के साथ वॉशर
4. एडवेंचर
प्योर+ के साथ अन्य फीचर्स
कॉर्नरिंग फंक्शन के साथ फ्रंट LED फॉग लाइट्स
रूफ रेल्स
लेदरेट-रैप्ड स्टीयरिंग व्हील और गियर शिफ्टर
स्लाइडिंग रियर पार्सल ट्रे
7-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले
फ्रंट पार्किंग सेंसर्स
सराउंड-व्यू कैमरे
5. एडवेंचर+
एडवेंचर के साथ अन्य फीचर्स
फ्रीक्वेंसी-डिपेंडेंट डैम्पिंग के साथ ‘सुपरग्लाइड’ सस्पेंशन
टेरेन मोड्स (नॉर्मल, वेट, रफ)
कूल्ड ग्लव बॉक्स
LED मूड लाइटिंग
12.3-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट
10.25-इंच डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले
डुअल फ्रंट 65W USB टाइप-C पोर्ट्स
इल्युमिनेटेड सनवाइजर मिरर
2-स्टेज रिक्लाइन के साथ 60:40-स्प्लिट रियर सीट्स
एडजस्टेबल रियर हेडरेस्ट्स
कप होल्डर्स के साथ रियर आर्मरेस्ट
फ्रंट पैसेंजर सीट के लिए ‘बॉस’ मोड
एक्सटेंडेबल अंडर-थाई सपोर्ट (सिर्फ फ्रंट सीट्स के लिए)
फ्रंट सीट-बैक पॉकेट्स
रियर-ऑक्यूपेंट सेंसर
6. अकम्प्लिश्ड
एडवेंचर+ के साथ अन्य फीचर्स
पडल लैंप्स
लेदरेट अपहोल्स्ट्री
फ्रंट वेंटिलेटेड सीटें
6-वे पावर्ड ड्राइवर सीट
AC के लिए ‘एक्सप्रेस कूलिंग’ फंक्शन
वायरलेस चार्जर
LED मूड लाइटिंग (एक्सटेंडेड)
12-स्पीकर JBL साउंड सिस्टम जिसमें 13 JBL ऑडियो मोड्स और डॉल्बी एटम्स
ऑगमेंटेड-रियलिटी हेड-अप डिस्प्ले
लेवल 2 ADAS (एडेप्टिव क्रूज कंट्रोल, फॉरवर्ड कोलिजन वार्निंग, ऑटो-इमरजेंसी ब्रेकिंग, लेन-डिपार्चर वार्निंग, लेन-कीप असिस्ट, हाई-बीम असिस्ट, वगैरह)
7. अकम्प्लिश्ड+
अकम्प्लिश्ड के साथ अन्य फीचर्स
जेस्चर कंट्रोल के साथ पावर्ड टेलगेट
एक्सटीरियर लाइट्स ‘वेलकम’ और ‘गुडबाय’ एनिमेशन
‘नाइट सेबर’ बाई-LED हेडलाइट्स
सीक्वेंशियल टर्न इंडिकेटर्स
रियर फॉग लाइट्स
12.3-इंच फ्रंट-पैसेंजर टचस्क्रीन
AQI इंडिकेटर वाला एयर प्यूरीफायर
मेमोरी फंक्शन वाली 6-वे पावर्ड ड्राइवर सीट
दोहरे रियर 65W USB टाइप-C पोर्ट
Mappls Auto के साथ बिल्ट-इन नेविगेशन
अमेजन एलेक्सा
iRA कनेक्टेड कार सुइट (वेलकम मैसेज, बर्थडे सेलिब्रेशन मोड, घर/ऑफिस आना-जाना, रिलैक्स मोड, वगैरह)
SOS कॉल फंक्शन
ऑटो-डिमिंग IRVM
एडिशनल लेवल 2 ADAS फीचर्स (ब्लाइंड-स्पॉट डिटेक्शन, रियर क्रॉस-ट्रैफिक अलर्ट, रियर कोलिजन वॉर्निंग, डोर ओपन अलर्ट, वगैरह)
‘MeSpace’ ड्राइवर प्रोफाइल
Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
