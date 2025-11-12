Hindustan Hindi News
25 साल बाद वापस लौटी टाटा की ये धाकड़ SUV, सामने आई इंटीरियर की पहली फोटो; देखिए कैसी दिखती है इंडिया की ये लेजेंड

संक्षेप: 2025 में टाटा सिएरा (Tata Sierra) फिर से अपनी वापसी कर रही है। 90s की लेजेंडरी SUV अब नई तकनीक और लक्जरी अवतार में आ रही है। टाटा मोटर्स ने इसका नया TVC जारी किया है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

Wed, 12 Nov 2025 12:17 AMSarveshwar Pathak लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
भारतीय ऑटोमोबाइल इतिहास की सबसे आइकॉनिक SUVs में से एक टाटा सिएरा (Tata Sierra) एक बार फिर लौट आई है। ये SUV इस बार पहले से भी ज्यादा शानदार अंदाज में आ रही है। टाटा मोटर्स ने इसका नया TVC (The Sierra Story | 1991 to 2025 and Beyond) जारी कर दिया है, जो 90 के दशक की यादों को आधुनिक टेक्नोलॉजी के साथ जोड़ता है। यह सिर्फ एक वीडियो नहीं, बल्कि एक इमोशनल सफर है, जहां पुरानी यादें नए इनोवेशन से मिलती है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।

1991 से 2025 तक– एक SUV का सफर जो बनी ‘लेजेंड’

TVC की शुरुआत 1991 की ओरिजिनल टाटा सिएरा (Tata Sierra) से होती है। वही कार, जिसने भारत में पहली बार लाइफस्टाइल SUV का कॉन्सेप्ट पेश किया था। इसके टीजर वीडियो में देखा जा सकता है कि ये कार शहर की सड़कों, जंगलों, रेगिस्तानों और पहाड़ी रास्तों पर दौड़ते नजर आ रही है, जो इसके दमदार परफॉर्मेंस और एडवेंचर स्पिरिट को दर्शाता है।

न्यू सिएरा (Sierra) अपने ओरिजिनल DNA को बरकरार रखते हुए टाटा के नए डिजाइन लैंग्वेज में ढली है। क्लासिक अल्पाइन (Alpine) विंडो डिजाइन अब एक मॉडर्न अवतार में दिखाई देता है। इसमें फुल-LED प्रोजेक्टर हेडलैंप्स, फ्लश डोर हैंडल्स, कनेक्टेड टेललाइट्स और बड़े अलॉय व्हील्स इसे एक प्रीमियम SUV का रुतबा देते हैं।

इंटीरियर – लक्जरी और टेक्नोलॉजी का मेल

इसका इंटीरियर पूरी तरह से नया है। इसमें ट्रिपल-स्क्रीन डैशबोर्ड (ड्राइवर, इंफोटेनमेंट और को-पैसेंजर डिस्प्ले), पैनोरमिक सनरूफ, वेंटिलेटेड सीट्स और प्रीमियम लेदर अपहोल्स्ट्री जैसे फीचर्स दिए गए हैं। इसमें लेवल-2 ADAS सेफ्टी फीचर्स और ओवर-द-एयर (OTA) कनेक्टेड कार टेक्नोलॉजी मिलती है, यानि अब सिएरा (Sierra) सिर्फ SUV नहीं, बल्कि एक चलते-फिरते लक्जरी लिविंग रूम जैसी फील देती है।

पावर और परफॉर्मेंस – दमदार इंजन विकल्प

न्यू सिएरा (Sierra) को सबसे पहले ICE (पेट्रोल/डीजल) वर्जन में लॉन्च किया जाएगा। इसमें 1.5L टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 170 PS की पावर और 280 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें 1.5L नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन ऑप्शन भी मिलता है, जो 120PS की पावर और 140Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है।

आपको बता दें कि इस एसयूवी के डीजल और EV वैरिएंट बाद में लॉन्च होंगे। यह SUV कर्व (Curvv) और हैरियर (Harrier) के बीच पोजिशन की जाएगी, यानी मिड-साइज सेगमेंट में एक नया तूफान आने वाला है।

EV वर्जन की झलक

TVC के आखिर में सिएरा (Sierra) को रेगिस्तान में दौड़ते हुए दिखाया गया है, लेकिन ध्यान दीजिए, इसमें क्लोज-ऑफ बॉडी-कलर्ड ग्रिल है। यह साफ इशारा है कि सिएरा (Sierra) EV भी तैयार है। खबरों के मुताबिक, इसमें क्वॉड-मोटर AWD टेक्नोलॉजी दी जाएगी, जो इसे जबरदस्त ऑफ-रोडिंग पावर देगी।

लॉन्च डेट और टैगलाइन

न्यू टाटा सिएरा (Tata Sierra) 2025 का ग्रैंड लॉन्च 25 नवंबर 2025 को होगा। इसका टैगलाइन ‘The Original Returns. Still Original.’ है, यानि जो कभी भारत की पहली लाइफस्टाइल SUV थी, अब यही नई जेनरेशन में वापस आ रही है।

