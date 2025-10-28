Hindustan Hindi News
25 नवंबर को लॉन्च होगी टाटा सिएरा, इसमें ट्रिपल स्क्रीन का सेटअप मिलेगा; क्रेटा, विटारा, एलिवेट से मुकाबला

संक्षेप: टाटा मोटर्स की मोस्ट अवेटेड सिएरा SUV की लॉन्च डेट से पर्दा उठा गया है। कंपनी ये कार 25 नवंबर को लॉन्च करेगी। यह मिड-साइज़ SUV टाटा के पोर्टफोलियो में कर्व और हैरियर के बीच आएगी। पिछले कुछ महीने से ये SUV लगातार खबरों में बनी हुई है।

Tue, 28 Oct 2025 02:30 PMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
Tata Sierraarrow

टाटा मोटर्स की मोस्ट अवेटेड सिएरा SUV की लॉन्च डेट से पर्दा उठा गया है। कंपनी ये कार 25 नवंबर को लॉन्च करेगी। यह मिड-साइज़ SUV टाटा के पोर्टफोलियो में कर्व और हैरियर के बीच आएगी। पिछले कुछ महीने से ये SUV लगातार खबरों में बनी हुई है। इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर की डिटेल भी सामने आ गई हैं। इसका इंटीरियर काफी प्रीमियम है। इसमें ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप भी दिख रहा है। इसका मुकाबला, हुंडई क्रेटा, मारुति ग्रैंड विटारा और होंडा एलिवेट जैसे मॉडल से होगा। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 11 लाख रुपए से शुरू हो सकती है।

फोटोज से इंटीरियर का खुलासा

सिएरा के अंदर सबसे खास बात डैशबोर्ड पर तीन कनेक्टेड डिस्प्ले हैं, जो किसी भी टाटा व्हीकल में पहली बार है। इस सेटअप में एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इंफोटेनमेंट के लिए एक सेंट्रल टचस्क्रीन और को-पैसेंजर के लिए एक तीसरा डिस्प्ले शामिल है। यह फ्यूचरिस्टिक लेआउट केबिन को एक हाई-टेक, लक्जरी SUV जैसा लुक देता है जैसा पहले महिंद्रा XEV 9e में देखा है। स्क्रीन बड़ी और सिंगल ग्लास हाउसिंग के साथ इंटीग्रेटेड की गई है जो इसे एक साफ-सुथरा लुक देती है।

इंटीरियर में दिखने वाले अन्य फीचर्स में टेम्परेचर सेटिंग के लिए फिजिकल अप/डाउन कंट्रोल के साथ टच-आधारित HVAC कंट्रोल, टाटा लोगो (कैमो के नीचे छिपा हुआ) वाला एक फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील शामिल हैं। गियर लीवर एरिया को सॉफ्ट-टच मटीरियल और मेटैलिक इन्सर्ट के मिक्स से बड़े करीने से डिजाइन किया गया है, जो इसकी प्रीमियम अपील को और बढ़ाता है। बता दें कि इस कार को कंपनी नवंबर में लॉन्च कर सकती है।

ये भी पढ़ें:अर्टिगा Vs कैरेंस: कौन सी 7-सीटर CNG में बेहतर? लेने से पहले देखें

टाटा सिएरा का एक्सपेक्टेड डिजाइन और फीचर्स

नई सिएरा का मॉडल बहुत ज्यादा अलग है, लेकिन इसमें एक बड़ा ग्लास एरिया और बॉक्सी सिल्हुट दिया गया, जो पुरानी सिएरा की याद दिलाता है। इसे 2025 भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में पेश किया गया था। वहीं, नई सिएरा का लुक लोगों को काफी पसंद भी आया था। इसके रैप-अराउंड रियर विंडो को शानदार टच देने के साथ ही अलग डिजाइन भी दिया गया है, जो भारतीय बाजार में आने वाली किसी भी कार में देखने के लिए नहीं मिलता है।

ये भी पढ़ें:इस वजह से बदला भारतीय ग्राहकों का टेस्ट, 5 साल में हैचबैक से ज्यादा SUV को बिकीं

सिएरा में 1.5-लीटर पेट्रोल और डीजल इंजन देखने के लिए मिल सकता है, या फिर हैरियर वाला 2.0-लीटर मल्टीजेट इंजन भी दिया जा सकता है। इसके इलेक्ट्रिक वेरिएंट को दो बैटरी पैक के साथ ऑफर किया जा सकता है। टाटा मोटर्स ने हाल ही में क्वाड व्हील ड्राइव पेश किया है, जो नई हैरियर ईवी में देखने के लिए मिला है। यह फीचर सिएरा में भी देखने के लिए मिल सकता है। इसमें चार-स्पोक डिजाइन वाले स्टीयरिंग देखने के लिए मिल सकते है। टाटा की इस कार में ADAS फीचर्स देखने के लिए मिल सकता है।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
