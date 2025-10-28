25 नवंबर को लॉन्च होगी टाटा सिएरा, इसमें ट्रिपल स्क्रीन का सेटअप मिलेगा; क्रेटा, विटारा, एलिवेट से मुकाबला

संक्षेप: टाटा मोटर्स की मोस्ट अवेटेड सिएरा SUV की लॉन्च डेट से पर्दा उठा गया है। कंपनी ये कार 25 नवंबर को लॉन्च करेगी। यह मिड-साइज़ SUV टाटा के पोर्टफोलियो में कर्व और हैरियर के बीच आएगी। पिछले कुछ महीने से ये SUV लगातार खबरों में बनी हुई है।

Tue, 28 Oct 2025 02:30 PM

टाटा मोटर्स की मोस्ट अवेटेड सिएरा SUV की लॉन्च डेट से पर्दा उठा गया है। कंपनी ये कार 25 नवंबर को लॉन्च करेगी। यह मिड-साइज़ SUV टाटा के पोर्टफोलियो में कर्व और हैरियर के बीच आएगी। पिछले कुछ महीने से ये SUV लगातार खबरों में बनी हुई है। इसके एक्सटीरियर और इंटीरियर की डिटेल भी सामने आ गई हैं। इसका इंटीरियर काफी प्रीमियम है। इसमें ट्रिपल-स्क्रीन सेटअप भी दिख रहा है। इसका मुकाबला, हुंडई क्रेटा, मारुति ग्रैंड विटारा और होंडा एलिवेट जैसे मॉडल से होगा। इसकी एक्स-शोरूम कीमत 11 लाख रुपए से शुरू हो सकती है।

फोटोज से इंटीरियर का खुलासा सिएरा के अंदर सबसे खास बात डैशबोर्ड पर तीन कनेक्टेड डिस्प्ले हैं, जो किसी भी टाटा व्हीकल में पहली बार है। इस सेटअप में एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इंफोटेनमेंट के लिए एक सेंट्रल टचस्क्रीन और को-पैसेंजर के लिए एक तीसरा डिस्प्ले शामिल है। यह फ्यूचरिस्टिक लेआउट केबिन को एक हाई-टेक, लक्जरी SUV जैसा लुक देता है जैसा पहले महिंद्रा XEV 9e में देखा है। स्क्रीन बड़ी और सिंगल ग्लास हाउसिंग के साथ इंटीग्रेटेड की गई है जो इसे एक साफ-सुथरा लुक देती है।

इंटीरियर में दिखने वाले अन्य फीचर्स में टेम्परेचर सेटिंग के लिए फिजिकल अप/डाउन कंट्रोल के साथ टच-आधारित HVAC कंट्रोल, टाटा लोगो (कैमो के नीचे छिपा हुआ) वाला एक फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील शामिल हैं। गियर लीवर एरिया को सॉफ्ट-टच मटीरियल और मेटैलिक इन्सर्ट के मिक्स से बड़े करीने से डिजाइन किया गया है, जो इसकी प्रीमियम अपील को और बढ़ाता है। बता दें कि इस कार को कंपनी नवंबर में लॉन्च कर सकती है।

टाटा सिएरा का एक्सपेक्टेड डिजाइन और फीचर्स नई सिएरा का मॉडल बहुत ज्यादा अलग है, लेकिन इसमें एक बड़ा ग्लास एरिया और बॉक्सी सिल्हुट दिया गया, जो पुरानी सिएरा की याद दिलाता है। इसे 2025 भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में पेश किया गया था। वहीं, नई सिएरा का लुक लोगों को काफी पसंद भी आया था। इसके रैप-अराउंड रियर विंडो को शानदार टच देने के साथ ही अलग डिजाइन भी दिया गया है, जो भारतीय बाजार में आने वाली किसी भी कार में देखने के लिए नहीं मिलता है।