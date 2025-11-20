लॉन्च से पहले ही उठ गया सिएरा के कलर्स से पर्दा, ये 6 ऑप्शन मिलेंगे; देखिए आप कौन सा खरीदेंगे
टाटा मोटर्स अगले सप्ताह 25 नवंबर को अपनी ऑल न्यू मिडसाइज सिएरा SUV लॉन्च करने वाली है। ऐसे में लॉन्च से पहले कंपनी ने इसके कुछ कलर ऑप्शन से पर्दा उठा दिया है। सिएरा, टाटा के पोर्टफोलियो में कर्व और हैरियर के बीच में होगी। जबकि, सेगमेंट में टॉप पर चल रही हुंडई क्रेटा के मजबूत कॉम्पिटिटर बनेगी।
टाटा मोटर्स अगले सप्ताह 25 नवंबर को अपनी ऑल न्यू मिडसाइज सिएरा SUV लॉन्च करने वाली है। ऐसे में लॉन्च से पहले कंपनी ने इसके कुछ कलर ऑप्शन से पर्दा उठा दिया है। सिएरा, टाटा के पोर्टफोलियो में कर्व और हैरियर के बीच में होगी। जबकि, सेगमेंट में टॉप पर चल रही हुंडई क्रेटा के मजबूत कॉम्पिटिटर बनेगी। कंपनी ने सिएरा के जो 6 कलर्स दिखाए हैं उसमें अंडमान एडवेंचर, बंगाल रूज, कूर्ग क्लाउड्स, मिंटल ग्रे, मुन्नार मिस्ट और प्रिस्टीन व्हाइट शामिल हैं। इनमें से अंडमान एडवेंचर और बंगाल रूज को सिएरा के पिछले टीजर में दिखाया गया था। खास बात यह है कि टाटा ने अभी तक सिएरा के लिए ब्लैक कलर ऑप्शन का खुलासा नहीं किया है।
सिएरा के अंदर सबसे खास बात डैशबोर्ड पर तीन कनेक्टेड डिस्प्ले हैं, जो किसी भी टाटा व्हीकल में पहली बार है। इस सेटअप में एक डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, इंफोटेनमेंट के लिए एक सेंट्रल टचस्क्रीन और को-पैसेंजर के लिए एक तीसरा डिस्प्ले शामिल है। यह फ्यूचरिस्टिक लेआउट केबिन को एक हाई-टेक, लक्जरी SUV जैसा लुक देता है जैसा पहले महिंद्रा XEV 9e में देखा है। स्क्रीन बड़ी और सिंगल ग्लास हाउसिंग के साथ इंटीग्रेटेड की गई है जो इसे एक साफ-सुथरा लुक देती है।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Hyundai Creta N Line
₹ 16.93 - 20.64 लाख
MG Hector Plus
₹ 17.5 - 23.94 लाख
Jeep Compass
₹ 17.73 - 30.58 लाख
Force Motors Gurkha
₹ 16.75 - 18 लाख
Toyota Innova Crysta
₹ 19.99 - 26.82 लाख
इंटीरियर में दिखने वाले अन्य फीचर्स में टेम्परेचर सेटिंग के लिए फिजिकल अप/डाउन कंट्रोल के साथ टच-आधारित HVAC कंट्रोल, टाटा लोगो (कैमो के नीचे छिपा हुआ) वाला एक फ्लैट-बॉटम स्टीयरिंग व्हील शामिल हैं। गियर लीवर एरिया को सॉफ्ट-टच मटीरियल और मेटैलिक इन्सर्ट के मिक्स से बड़े करीने से डिजाइन किया गया है, जो इसकी प्रीमियम अपील को और बढ़ाता है। बता दें कि इस कार को कंपनी नवंबर में लॉन्च कर सकती है।
टाटा सिएरा का एक्सपेक्टेड डिजाइन और फीचर्स
नई सिएरा का मॉडल बहुत ज्यादा अलग है, लेकिन इसमें एक बड़ा ग्लास एरिया और बॉक्सी सिल्हुट दिया गया, जो पुरानी सिएरा की याद दिलाता है। इसे 2025 भारत मोबिलिटी ग्लोबल एक्सपो में पेश किया गया था। वहीं, नई सिएरा का लुक लोगों को काफी पसंद भी आया था। इसके रैप-अराउंड रियर विंडो को शानदार टच देने के साथ ही अलग डिजाइन भी दिया गया है, जो भारतीय बाजार में आने वाली किसी भी कार में देखने के लिए नहीं मिलता है।
सिएरा में 1.5-लीटर पेट्रोल और डीजल इंजन देखने के लिए मिल सकता है, या फिर हैरियर वाला 2.0-लीटर मल्टीजेट इंजन भी दिया जा सकता है। इसके इलेक्ट्रिक वेरिएंट को दो बैटरी पैक के साथ ऑफर किया जा सकता है। टाटा मोटर्स ने हाल ही में क्वाड व्हील ड्राइव पेश किया है, जो नई हैरियर ईवी में देखने के लिए मिला है। यह फीचर सिएरा में भी देखने के लिए मिल सकता है। इसमें चार-स्पोक डिजाइन वाले स्टीयरिंग देखने के लिए मिल सकते है। टाटा की इस कार में ADAS फीचर्स देखने के लिए मिल सकता है।
लेखक के बारे मेंNarendra Jijhontiya
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।