सिएरा का इन 11 SUVs से होगा भारत में मुकाबला, खरीदने से पहले यहां देखें सभी की कीमतें और फीचर्स

देश के मिडसाइज SUV सेगमेंट में टाटा सिएरा का मुकाबला हुंडई क्रेटा, मारुति ग्रैंड विटारा, मारुति विक्टोरिस, टोयोटा हाइराइडर, किआ सेल्टोस और होंडा एलिवेट जैसे कई मॉडल्स से होने वाला है। ऐसे में हम यहां पर बेस-स्पेक सिएरा की कीमत और फीचर्स के आधार पर इसके राइवल से तुलना कर रहे हैं।

Thu, 27 Nov 2025 09:27 AMNarendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तान
टाटा मोटर्स की ऑल न्यू सिएरा लॉन्च हो चुकी है। इसके बेस वैरिएंट स्मार्ट प्लस की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 11.49 लाख रुपए है। ये इंट्रोडक्टरी प्राइस है, जिसे आने वाले दिनों में बदल दिया जाएगा। देश के मिडसाइज SUV सेगमेंट में टाटा सिएरा का मुकाबला हुंडई क्रेटा, मारुति ग्रैंड विटारा, मारुति विक्टोरिस, टोयोटा हाइराइडर, किआ सेल्टोस और होंडा एलिवेट जैसे कई मॉडल्स से होने वाला है। ऐसे में हम यहां पर बेस-स्पेक सिएरा की कीमत और फीचर्स के आधार पर इसके राइवल से तुलना कर रहे हैं।

2025 टाटा सिएरा स्मार्ट प्लस कीमत Vs राइवल
टाटा सिएराहुंडई क्रेटामारुति ग्रैंड विटारामारुति विक्टोरिसटोयोटा हाईराइडरकिआ सेल्टोसहोंडा एलिवेटस्कोडा कुशाकवोक्सवैगन टाइगुनसिट्रोन एयरक्रॉससिट्रोन बेसाल्टMG एस्टर
वैरिएंटSmart+ESigmaLXIEHTE (O)SVClassicComfortlineYouYouSprint
कीमत (लाख रुपए में)11.49 (इंट्रोडक्ट्री)10.7310.7710.5 (इंट्रोडक्ट्री)10.9510.7911.0510.6111.398.29 (इंट्रोडक्ट्री)7.95 (इंट्रोडक्ट्री)9.65

11.49 लाख रुपए में सिएरा स्मार्ट+ की कीमत सेगमेंट की बेस्टसेलर क्रेटा के साथ-साथ ग्रैंड विटारा, विक्टोरिस, हाइराइडर, सेल्टोस, एस्टर और कुशाक से भी ज्यादा है। सिट्एन एयरक्रॉस और बेसाल्ट यहां सबसे सस्ती हैं और सिर्फ एलिवेट और टाइगुन ही इसके करीब हैं, लेकिन वे अभी भी सिएरा से कम कीमत पर शुरू होती हैं।

2025 टाटा सिएरा स्मार्ट प्लस एक्सटीरियर फीचर्स Vs राइवल
टाटा सिएराहुंडई क्रेटामारुति ग्रैंड विटारामारुति विक्टोरिसटोयोटा हाईराइडरकिआ सेल्टोसहोंडा एलिवेटस्कोडा कुशाकवोक्सवैगन टाइगुनसिट्रोन एयरक्रॉससिट्रोन बेसाल्टMG एस्टर
वैरिएंटSmart+ESigmaLXIEHTE (O)SVClassicComfortlineYouYouSprint
LED हेडलाइट्सहांHalogen projectorHalogen projectorHalogen projectorHalogen projectorHalogen projectorहांHalogenHalogenHalogenHalogenहां
DRLsहांहांहांउपलब्ध नहींहांहांहांहांहांउपलब्ध नहींउपलब्ध नहींहां
टेल-लाइट्सLEDHalogenLEDLEDLEDLEDLEDLEDLEDHalogenHalogenHalogen
स्टील रिम्स17-inch16-inch17-inch17-inch17-inch16-inch16-inch16-inch16-inch16-inch16-inch16-inch
डोर हैंडलFlush fittingPull-typePull-typePull-typePull-typePull-typePull-typePull-typePull-typeFlap-typeFlap-typePull-type
क्लैडिंगFinished in gloss blackNot paintedNot paintedNot paintedNot paintedNot paintedNot paintedNot paintedNot paintedNot paintedNot paintedNot painted

एक्सटीरियर के मामले में सिरएरा स्मार्ट+ साफ तौर पर आगे है। यह ना सिर्फ LED हेडलाइट्स और 17-इंच स्टील रिम्स देने वाली कुछ गाड़ियों में से एक है, बल्कि फ्लश-फिटिंग डोर हैंडल और ग्लॉस ब्लैक फिनिश वाली बॉडी क्लैडिंग के साथ भी सबसे अलग है। ये छोटी लेकिन असली खूबियां हैं, उन दूसरी गाड़ियों के मुकाबले जो ज्यादातर हैलोजन यूनिट्स, छोटे व्हील्स, फ्लैप या पुल-टाइप डोर हैंडल और बिना पेंट वाली क्लैडिंग का इस्तेमाल करती हैं।

ये भी पढ़ें:माइलेज की टेंशन खत्म कर देंगी ये 4 हाइब्रिड कार, पेट्रोल और बैटरी से दौड़ेंगी
2025 टाटा सिएरा स्मार्ट प्लस इंटीरियर फीचर्स Vs राइवल
टाटा सिएराहुंडई क्रेटामारुति ग्रैंड विटारामारुति विक्टोरिसटोयोटा हाईराइडरकिआ सेल्टोसहोंडा एलिवेटस्कोडा कुशाकवोक्सवैगन टाइगुनसिट्रोन एयरक्रॉससिट्रोन बेसाल्टMG एस्टर
वैरिएंटSmart+ESigmaLXIEHTE (O)SVClassicComfortlineYouYouSprint
ड्राइवर डिस्प्लेDigital MIDDigitalPart-digitalPart-digitalPart-digitalDigitalPart-digitalPart-digitalPart-digitalDigital MIDDigital MIDPart-digital
टचस्क्रीनउपलब्ध नहींउपलब्ध नहींउपलब्ध नहीं7-inchउपलब्ध नहीं8-inchउपलब्ध नहीं7-inch7-inchउपलब्ध नहींउपलब्ध नहीं10.1-inch
पुश बटन इंजन स्टार्ट/स्टॉपहांउपलब्ध नहींहांहांहांउपलब्ध नहींहांउपलब्ध नहींउपलब्ध नहींउपलब्ध नहींउपलब्ध नहींउपलब्ध नहीं
इलेक्ट्रिकली एडजेस्टेबल ORVMsहांManualहांहांहांManualहांहांहांहांहांहां
फ्रंट आर्मरेस्टहांहांहांहांहांहांहांहांहांउपलब्ध नहींउपलब्ध नहींहां
फ्रंंट चार्जिंग पोर्ट1 USB C, 1 USB C1 USB C12V socket onlyUSB A2 USB C1 USB A, 1 USB C12V socket only12V socket only12V socket only12V socket only12V socket only2 USB A
रियर चार्जिंग पोर्टहां1 USB Cउपलब्ध नहींउपलब्ध नहींउपलब्ध नहीं2 USB C12V socket onlyउपलब्ध नहींउपलब्ध नहींउपलब्ध नहींउपलब्ध नहींउपलब्ध नहीं
स्पीकर्सउपलब्ध नहींउपलब्ध नहींउपलब्ध नहीं2उपलब्ध नहीं4उपलब्ध नहीं66उपलब्ध नहींउपलब्ध नहीं2
वायरलैस एंड्रॉयड ऑटो/एपल कारप्लेउपलब्ध नहींउपलब्ध नहींउपलब्ध नहींहांउपलब्ध नहींहांउपलब्ध नहींWiredWiredउपलब्ध नहींउपलब्ध नहींउपलब्ध नहीं
स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोलहांहांउपलब्ध नहींहांउपलब्ध नहींहांहांहांहांउपलब्ध नहींउपलब्ध नहींहां
रियर विंडो शेडहांउपलब्ध नहींउपलब्ध नहींउपलब्ध नहींउपलब्ध नहींहांउपलब्ध नहींउपलब्ध नहींउपलब्ध नहींउपलब्ध नहींउपलब्ध नहींउपलब्ध नहीं
रियर AC वेंट्सहांहांहांहांहांहांहांहांहांउपलब्ध नहींउपलब्ध नहींहां

पूरी तरह से डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, टचस्क्रीन और साउंड सिस्टम जैसे फीचर्स को छोड़कर, बेस-स्पेक टाटा SUV दूसरी मिडसाइज SUVs के मुकाबले अपनी जगह बनाए हुए है। स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप, बाहर के रियरव्यू मिरर्स (ORVMs) के लिए पावर्ड एडजस्टमेंट, रियर AC वेंट और सनशेड, और यहां तक कि रियर चार्जिंग पोर्ट्स भी हैं, जो कई दूसरी गाड़ियों में नहीं मिलते।

ये भी पढ़ें:रॉयल एनफील्ड ला रही कॉन्टिनेंटल GT 750, इसी दिसंबर में हो सकती है लॉन्च
2025 टाटा सिएरा स्मार्ट प्लस सेफ्टी टेक Vs राइवल
टाटा सिएराहुंडई क्रेटामारुति ग्रैंड विटारामारुति विक्टोरिसटोयोटा हाईराइडरकिआ सेल्टोसहोंडा एलिवेटस्कोडा कुशाकवोक्सवैगन टाइगुनसिट्रोन एयरक्रॉससिट्रोन बेसाल्टMG एस्टर
वैरिएंटSmart+ESigmaLXIEHTE (O)SVClassicComfortlineYouYouSprint
एयरबैग666666666662
ABS के साथ EBDहांहांहांहांहांहांहांहांहांहांहांहां
पार्किंग ब्रेकElectronicManualManualManualManualManualManualManualManualManualManualManual
हिल स्टार्ट असिस्टहांहांहांहांहांहांहांहांहांहांहांहां
ISOFIX एंकर्सहांहांहांहांहांहांहांहांहांहांहांहां
ऑल व्हील डिस्क ब्रेकहांहांहांहांहांहांDisc (front), drum (rear)Disc (front), drum (rear)Disc (front), drum (rear)Disc (front), drum (rear)Disc (front), drum (rear)हां

सेफ्टी की बात करें तो सिएरा 6 एयरबैग्स, ABS के साथ EBD, हिल-स्टार्ट असिस्ट और ISOFIX माउंट्स के साथ हर दूसरी गाड़ी को टक्कर देने के लिए अच्छी तरह से तैयार है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी है, जो बाकी किसी भी कार के बेस ट्रिम में नहीं है, और ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक भी है, जबकि कुछ कॉम्पिटिटर रियर ड्रम का इस्तेमाल करते हैं।

Narendra Jijhontiya

लेखक के बारे में

Narendra Jijhontiya
नरेंद्र जिझोतिया साल 2022 से 'लाइव हिंदुस्तान' के ऑटो सेक्शन में काम कर रहे हैं। नरेंद्र ने पत्रकारिता की शुरुआत 2008 में जी 24 घंटे छत्तीसगढ़ न्यूज चैनल से स्पोर्ट्स जर्नलिस्ट के साथ की। साल 2014 में दैनिक भास्कर से डिजिटल जर्नलिज्म की पारी शुरू की। अपने 16 साल से लंबे जर्नलिज्म सफर के दौरान वे 5 मीडिया ऑर्गेनाइजेशन में काम कर चुके हैं। इस दौरान स्पोर्ट्स, बॉलीवुड, खबर जरा हटके, यूटिलिटी, बिजनेस, टेक्नोलॉजी, ऑटो समेत कई अलग-अलग सेक्शन में काम किया है। अपने एक्सक्लूसिव कंटेंट के बूते वो लगातार डिजिटल जर्नलिज्म में अपनी अलग पहचान बना रहे हैं। और पढ़ें
