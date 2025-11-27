सिएरा का इन 11 SUVs से होगा भारत में मुकाबला, खरीदने से पहले यहां देखें सभी की कीमतें और फीचर्स
देश के मिडसाइज SUV सेगमेंट में टाटा सिएरा का मुकाबला हुंडई क्रेटा, मारुति ग्रैंड विटारा, मारुति विक्टोरिस, टोयोटा हाइराइडर, किआ सेल्टोस और होंडा एलिवेट जैसे कई मॉडल्स से होने वाला है। ऐसे में हम यहां पर बेस-स्पेक सिएरा की कीमत और फीचर्स के आधार पर इसके राइवल से तुलना कर रहे हैं।
टाटा मोटर्स की ऑल न्यू सिएरा लॉन्च हो चुकी है। इसके बेस वैरिएंट स्मार्ट प्लस की शुरुआती एक्स-शोरूम कीमत 11.49 लाख रुपए है। ये इंट्रोडक्टरी प्राइस है, जिसे आने वाले दिनों में बदल दिया जाएगा। देश के मिडसाइज SUV सेगमेंट में टाटा सिएरा का मुकाबला हुंडई क्रेटा, मारुति ग्रैंड विटारा, मारुति विक्टोरिस, टोयोटा हाइराइडर, किआ सेल्टोस और होंडा एलिवेट जैसे कई मॉडल्स से होने वाला है। ऐसे में हम यहां पर बेस-स्पेक सिएरा की कीमत और फीचर्स के आधार पर इसके राइवल से तुलना कर रहे हैं।
|2025 टाटा सिएरा स्मार्ट प्लस कीमत Vs राइवल
|टाटा सिएरा
|हुंडई क्रेटा
|मारुति ग्रैंड विटारा
|मारुति विक्टोरिस
|टोयोटा हाईराइडर
|किआ सेल्टोस
|होंडा एलिवेट
|स्कोडा कुशाक
|वोक्सवैगन टाइगुन
|सिट्रोन एयरक्रॉस
|सिट्रोन बेसाल्ट
|MG एस्टर
|वैरिएंट
|Smart+
|E
|Sigma
|LXI
|E
|HTE (O)
|SV
|Classic
|Comfortline
|You
|You
|Sprint
|कीमत (लाख रुपए में)
|11.49 (इंट्रोडक्ट्री)
|10.73
|10.77
|10.5 (इंट्रोडक्ट्री)
|10.95
|10.79
|11.05
|10.61
|11.39
|8.29 (इंट्रोडक्ट्री)
|7.95 (इंट्रोडक्ट्री)
|9.65
11.49 लाख रुपए में सिएरा स्मार्ट+ की कीमत सेगमेंट की बेस्टसेलर क्रेटा के साथ-साथ ग्रैंड विटारा, विक्टोरिस, हाइराइडर, सेल्टोस, एस्टर और कुशाक से भी ज्यादा है। सिट्एन एयरक्रॉस और बेसाल्ट यहां सबसे सस्ती हैं और सिर्फ एलिवेट और टाइगुन ही इसके करीब हैं, लेकिन वे अभी भी सिएरा से कम कीमत पर शुरू होती हैं।
|2025 टाटा सिएरा स्मार्ट प्लस एक्सटीरियर फीचर्स Vs राइवल
|टाटा सिएरा
|हुंडई क्रेटा
|मारुति ग्रैंड विटारा
|मारुति विक्टोरिस
|टोयोटा हाईराइडर
|किआ सेल्टोस
|होंडा एलिवेट
|स्कोडा कुशाक
|वोक्सवैगन टाइगुन
|सिट्रोन एयरक्रॉस
|सिट्रोन बेसाल्ट
|MG एस्टर
|वैरिएंट
|Smart+
|E
|Sigma
|LXI
|E
|HTE (O)
|SV
|Classic
|Comfortline
|You
|You
|Sprint
|LED हेडलाइट्स
|हां
|Halogen projector
|Halogen projector
|Halogen projector
|Halogen projector
|Halogen projector
|हां
|Halogen
|Halogen
|Halogen
|Halogen
|हां
|DRLs
|हां
|हां
|हां
|उपलब्ध नहीं
|हां
|हां
|हां
|हां
|हां
|उपलब्ध नहीं
|उपलब्ध नहीं
|हां
|टेल-लाइट्स
|LED
|Halogen
|LED
|LED
|LED
|LED
|LED
|LED
|LED
|Halogen
|Halogen
|Halogen
|स्टील रिम्स
|17-inch
|16-inch
|17-inch
|17-inch
|17-inch
|16-inch
|16-inch
|16-inch
|16-inch
|16-inch
|16-inch
|16-inch
|डोर हैंडल
|Flush fitting
|Pull-type
|Pull-type
|Pull-type
|Pull-type
|Pull-type
|Pull-type
|Pull-type
|Pull-type
|Flap-type
|Flap-type
|Pull-type
|क्लैडिंग
|Finished in gloss black
|Not painted
|Not painted
|Not painted
|Not painted
|Not painted
|Not painted
|Not painted
|Not painted
|Not painted
|Not painted
|Not painted
एक्सटीरियर के मामले में सिरएरा स्मार्ट+ साफ तौर पर आगे है। यह ना सिर्फ LED हेडलाइट्स और 17-इंच स्टील रिम्स देने वाली कुछ गाड़ियों में से एक है, बल्कि फ्लश-फिटिंग डोर हैंडल और ग्लॉस ब्लैक फिनिश वाली बॉडी क्लैडिंग के साथ भी सबसे अलग है। ये छोटी लेकिन असली खूबियां हैं, उन दूसरी गाड़ियों के मुकाबले जो ज्यादातर हैलोजन यूनिट्स, छोटे व्हील्स, फ्लैप या पुल-टाइप डोर हैंडल और बिना पेंट वाली क्लैडिंग का इस्तेमाल करती हैं।
|2025 टाटा सिएरा स्मार्ट प्लस इंटीरियर फीचर्स Vs राइवल
|टाटा सिएरा
|हुंडई क्रेटा
|मारुति ग्रैंड विटारा
|मारुति विक्टोरिस
|टोयोटा हाईराइडर
|किआ सेल्टोस
|होंडा एलिवेट
|स्कोडा कुशाक
|वोक्सवैगन टाइगुन
|सिट्रोन एयरक्रॉस
|सिट्रोन बेसाल्ट
|MG एस्टर
|वैरिएंट
|Smart+
|E
|Sigma
|LXI
|E
|HTE (O)
|SV
|Classic
|Comfortline
|You
|You
|Sprint
|ड्राइवर डिस्प्ले
|Digital MID
|Digital
|Part-digital
|Part-digital
|Part-digital
|Digital
|Part-digital
|Part-digital
|Part-digital
|Digital MID
|Digital MID
|Part-digital
|टचस्क्रीन
|उपलब्ध नहीं
|उपलब्ध नहीं
|उपलब्ध नहीं
|7-inch
|उपलब्ध नहीं
|8-inch
|उपलब्ध नहीं
|7-inch
|7-inch
|उपलब्ध नहीं
|उपलब्ध नहीं
|10.1-inch
|पुश बटन इंजन स्टार्ट/स्टॉप
|हां
|उपलब्ध नहीं
|हां
|हां
|हां
|उपलब्ध नहीं
|हां
|उपलब्ध नहीं
|उपलब्ध नहीं
|उपलब्ध नहीं
|उपलब्ध नहीं
|उपलब्ध नहीं
|इलेक्ट्रिकली एडजेस्टेबल ORVMs
|हां
|Manual
|हां
|हां
|हां
|Manual
|हां
|हां
|हां
|हां
|हां
|हां
|फ्रंट आर्मरेस्ट
|हां
|हां
|हां
|हां
|हां
|हां
|हां
|हां
|हां
|उपलब्ध नहीं
|उपलब्ध नहीं
|हां
|फ्रंंट चार्जिंग पोर्ट
|1 USB C, 1 USB C
|1 USB C
|12V socket only
|USB A
|2 USB C
|1 USB A, 1 USB C
|12V socket only
|12V socket only
|12V socket only
|12V socket only
|12V socket only
|2 USB A
|रियर चार्जिंग पोर्ट
|हां
|1 USB C
|उपलब्ध नहीं
|उपलब्ध नहीं
|उपलब्ध नहीं
|2 USB C
|12V socket only
|उपलब्ध नहीं
|उपलब्ध नहीं
|उपलब्ध नहीं
|उपलब्ध नहीं
|उपलब्ध नहीं
|स्पीकर्स
|उपलब्ध नहीं
|उपलब्ध नहीं
|उपलब्ध नहीं
|2
|उपलब्ध नहीं
|4
|उपलब्ध नहीं
|6
|6
|उपलब्ध नहीं
|उपलब्ध नहीं
|2
|वायरलैस एंड्रॉयड ऑटो/एपल कारप्ले
|उपलब्ध नहीं
|उपलब्ध नहीं
|उपलब्ध नहीं
|हां
|उपलब्ध नहीं
|हां
|उपलब्ध नहीं
|Wired
|Wired
|उपलब्ध नहीं
|उपलब्ध नहीं
|उपलब्ध नहीं
|स्टीयरिंग माउंटेड कंट्रोल
|हां
|हां
|उपलब्ध नहीं
|हां
|उपलब्ध नहीं
|हां
|हां
|हां
|हां
|उपलब्ध नहीं
|उपलब्ध नहीं
|हां
|रियर विंडो शेड
|हां
|उपलब्ध नहीं
|उपलब्ध नहीं
|उपलब्ध नहीं
|उपलब्ध नहीं
|हां
|उपलब्ध नहीं
|उपलब्ध नहीं
|उपलब्ध नहीं
|उपलब्ध नहीं
|उपलब्ध नहीं
|उपलब्ध नहीं
|रियर AC वेंट्स
|हां
|हां
|हां
|हां
|हां
|हां
|हां
|हां
|हां
|उपलब्ध नहीं
|उपलब्ध नहीं
|हां
पूरी तरह से डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले, टचस्क्रीन और साउंड सिस्टम जैसे फीचर्स को छोड़कर, बेस-स्पेक टाटा SUV दूसरी मिडसाइज SUVs के मुकाबले अपनी जगह बनाए हुए है। स्टीयरिंग-माउंटेड कंट्रोल्स, पुश-बटन स्टार्ट/स्टॉप, बाहर के रियरव्यू मिरर्स (ORVMs) के लिए पावर्ड एडजस्टमेंट, रियर AC वेंट और सनशेड, और यहां तक कि रियर चार्जिंग पोर्ट्स भी हैं, जो कई दूसरी गाड़ियों में नहीं मिलते।
|2025 टाटा सिएरा स्मार्ट प्लस सेफ्टी टेक Vs राइवल
|टाटा सिएरा
|हुंडई क्रेटा
|मारुति ग्रैंड विटारा
|मारुति विक्टोरिस
|टोयोटा हाईराइडर
|किआ सेल्टोस
|होंडा एलिवेट
|स्कोडा कुशाक
|वोक्सवैगन टाइगुन
|सिट्रोन एयरक्रॉस
|सिट्रोन बेसाल्ट
|MG एस्टर
|वैरिएंट
|Smart+
|E
|Sigma
|LXI
|E
|HTE (O)
|SV
|Classic
|Comfortline
|You
|You
|Sprint
|एयरबैग
|6
|6
|6
|6
|6
|6
|6
|6
|6
|6
|6
|2
|ABS के साथ EBD
|हां
|हां
|हां
|हां
|हां
|हां
|हां
|हां
|हां
|हां
|हां
|हां
|पार्किंग ब्रेक
|Electronic
|Manual
|Manual
|Manual
|Manual
|Manual
|Manual
|Manual
|Manual
|Manual
|Manual
|Manual
|हिल स्टार्ट असिस्ट
|हां
|हां
|हां
|हां
|हां
|हां
|हां
|हां
|हां
|हां
|हां
|हां
|ISOFIX एंकर्स
|हां
|हां
|हां
|हां
|हां
|हां
|हां
|हां
|हां
|हां
|हां
|हां
|ऑल व्हील डिस्क ब्रेक
|हां
|हां
|हां
|हां
|हां
|हां
|Disc (front), drum (rear)
|Disc (front), drum (rear)
|Disc (front), drum (rear)
|Disc (front), drum (rear)
|Disc (front), drum (rear)
|हां
सेफ्टी की बात करें तो सिएरा 6 एयरबैग्स, ABS के साथ EBD, हिल-स्टार्ट असिस्ट और ISOFIX माउंट्स के साथ हर दूसरी गाड़ी को टक्कर देने के लिए अच्छी तरह से तैयार है। इसमें इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक भी है, जो बाकी किसी भी कार के बेस ट्रिम में नहीं है, और ऑल-व्हील डिस्क ब्रेक भी है, जबकि कुछ कॉम्पिटिटर रियर ड्रम का इस्तेमाल करते हैं।
