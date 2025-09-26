सुजुकी का ग्राहकों को गिफ्ट, 4 नए कलर्स के साथ आई ये मोटरसाइकिल; कीमत में 1 रुपया भी नहीं बढ़ाया

कंपनी ने इसके सिग्नेचर येलो कलर थीम को बरकरार रखा है। नए ग्राफिक्स इसे एक नया लुक प्रदान करते हैं। इसे अपने बड़े भाई, V-स्ट्रॉम 800 DI जैसा बनाते हैं। ब्लू और व्हाइट कलर की ट्रिम बिल्कुल नए हैं और काफी आकर्षक लगते हैं। वहीं, ब्लैक कलर पुराने ब्लैक ट्रिम जैसा ही दिखता है, लेकिन डेकल्स थोड़े अलग हैं।

सुजुकी मोटरसाइकिल इंडिया ने फेस्टिव सीजन में अपनी सेल्स में इजाफा करने के लिए एक नई मोटरसाइकिल लॉन्च कर दी है। दरअसल, कंपनी ने अपनी पॉपुलर क्वार्टर-लीटर मोटरसाइकिल, V-स्टॉर्म SX के लिए 4 नए कलर्स लॉन्च किए हैं। नए डेकल्स और कलर्स कॉम्बिनेशन के साथ यह मोटरसाइकिल देखने में बिल्कुल नई लगती है। अब सड़क पर लोगों को ज्यादा ध्यान आकर्षित करेगी। बाइक की एक्स-शोरूम कीमत 1,98,018 रुपए ही रहेगी। यानी इसकी कीमत में कोई चेंज नहीं किया गया है।

कंपनी ने इसके सिग्नेचर येलो कलर थीम को बरकरार रखा है। नए ग्राफिक्स इसे एक नया लुक प्रदान करते हैं। इसे अपने बड़े भाई, V-स्ट्रॉम 800 DI जैसा बनाते हैं। ब्लू और व्हाइट कलर की ट्रिम बिल्कुल नए हैं और काफी आकर्षक लगते हैं। वहीं, ब्लैक कलर पुराने ब्लैक ट्रिम जैसा ही दिखता है, लेकिन डेकल्स थोड़े अलग हैं। समग्र बॉडीवर्क और टेक्निकल स्पेसिफिकेशंस की बात करें तो V-स्ट्रॉम SX इन दोनों ही मामलों में समान है।

इस मोटरसाइकिल में 249cc, सिंगल-सिलेंडर, ऑयल-कूल्ड इंजन लगा है जो 26.5 बीएचपी और 22.2 एनएम का पीक टॉर्क देता है। इंजन 6-स्पीड गियरबॉक्स से जुड़ा है। इसमें 19-17 इंच के एलॉय व्हील्स, टेलिस्कोपिक फोर्क्स और मोनोशॉक सिस्टम लगे हैं। ब्रेकिंग के लिए दोनों तरफ सिंगल डिस्क ब्रेक और डुअल-चैनल ABS का इस्तेमाल किया गया है।