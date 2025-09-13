2025 Suzuki Swift ANCAP Crash Safety Rating 3 Stars 2025 स्विफ्ट के क्रैश टेस्ट का रिजल्ट आ गया, धड़ल्ले से बिकने वाली इस कार को मिला इतना सेफ्टी स्कोर, Auto Hindi News - Hindustan
Hindi Newsऑटो न्यूज़2025 Suzuki Swift ANCAP Crash Safety Rating 3 Stars

2025 स्विफ्ट के क्रैश टेस्ट का रिजल्ट आ गया, धड़ल्ले से बिकने वाली इस कार को मिला इतना सेफ्टी स्कोर

सुजुकी स्विफ्ट के फ्रंटल, साइड और कर्टेन एयरबैग सभी वैरिएंट रेंज में मानक फिटमेंट के रूप में उपलब्ध हैं। आगे की सीट पर बैठे दोनों लोगों के बीच सेंटर एयरबैग बिल्कुल नहीं है। इसे एडल्ट ऑक्युपेंट प्रोटेक्शन के लिए 26.87/40 अंक मिले। वहीं, चाइल्ड ऑक्युपेंट प्रोटेक्शन के लिए 32.28/49 अंक मिले।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानSat, 13 Sep 2025 08:56 AM
दुनियाभर की पॉपुलर कारों की लिस्ट सुजुकी स्विफ्ट का नाम भी शामिल है। इसकी लॉन्च से अब तक इसे 1 करोड़ से ज्यादा लोग खरीद चुके हैं। इस कार के ग्लोबल मॉडल को हाल ही में अपडेट किया गया है, जिसके बाद इसकी सेफ्टी रेटिंग में भी इजाफा हुआ है। दरअसल, यूरो NCAP क्रैश टेस्ट में स्विफ्ट को 3-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली है। जबकि, दिसंबर 2024 में हुए ऑस्ट्रेलिया NCAP में इसे सिर्फ 1-स्टार सेफ्टी रेटिंग मिली थी। खास बात ये है कि इस कार को दुनियाभर के साथ भारतीय बाजार में भी धड़ल्ले से बेचा जाता है। इसकी कुल सेल का 60% रेवेन्यू भारत से आता है।

सुजुकी स्विफ्ट के फ्रंटल, साइड और कर्टेन एयरबैग सभी वैरिएंट रेंज में मानक फिटमेंट के रूप में उपलब्ध हैं। आगे की सीट पर बैठे दोनों लोगों के बीच सेंटर एयरबैग बिल्कुल नहीं है। इन सेफ्टी सुविधाओं में कार-टू-कार AEB के साथ AEB (ऑटो इमरजेंसी ब्रेकिंग), जंक्शन AEB और असुरक्षित सड़क उपयोगकर्ता AEB, लेन कीप असिस्ट, लेन डिपार्चर वार्निंग, इमरजेंसी लेन कीपिंग, स्पीड असिस्ट सिस्टम और अन्य स्टैंडर्ड हैं। इसे एडल्ट ऑक्युपेंट प्रोटेक्शन के लिए 26.87/40 अंक मिले। वहीं, चाइल्ड ऑक्युपेंट प्रोटेक्शन के लिए 32.28/49 अंक मिले।

भारत में बिकने वाली स्विफ्ट के फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

इसमें बिल्कुल नया Z सीरीज इंजन देखने को मिलेगा, जो पुरानी स्विफ्ट की तुलना में माइलेज को काफी ज्यादा बढ़ाता है। इसमें मिलने वाला बिल्कुल नया 1.2L Z12E 3-सिलेंडर NA पेट्रोल इंजन 80bhp की पावर और 112nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें माइल्ड हाइब्रिड सेटअप देखने को मिलता है। इसमें 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT गियरबॉक्स ऑप्शन मिलता है। इसके माइलेज की बात करें तो कंपनी इसके मैनुअल FE वैरिएंट के लिए 24.80kmpl और ऑटोमैटिक FE वैरिएंट के लिए 25.75kmpl के माइलेज का दावा करती है।

इस कार का केबिन काफी शानदार है। इसमें रियर AC वेंट्स मिलते हैं। इस कार में वायरलेस चार्जर और डुअल चार्जिंग पोर्ट मिलेंगे। इसमें रियर व्यू कैमरा मिलेगा, जिससे ड्राइवर कार को आसानी से पार्क कर सकता है। इसमें 9 इंच की फ्री-स्टैंडिंग इंफोटेनमेंट स्क्रीन मिलती है। इसमें नया डिजाइन किया गया डैशबोर्ड मिलता है। ये स्क्रीन वायरलेस कनेक्टिविटी के साथ एंड्रॉयड ऑटो एंड एपल कारप्ले को सपोर्ट करती है। सेंटर कंसोल को फिर से डिजाइन किया गया है, जिसमें बलेनो और ग्रैंड विटारा जैसा ही ऑटो क्लाइमेट कंट्रोल पैनल है।

न्यू स्विफ्ट के सेफ्टी फीचर्स की बात करें तो इसमें हिल होल्ड कंट्रोल, ESP, नया सस्पेंशन और सभी वैरिएंट्स के लिए 6 एयरबैग मिलेंगे। इसमें क्रूज कंट्रोल, सभी सीटों के लिए 3-पॉइंट सीटबेल्ट, एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकफोर्स डिस्ट्रीब्यूशन (EBD), ब्रेक असिस्ट (BA) जैसे गजब सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं। इसके अलावा इसमें नया LED फॉग लैंप मिलता है।

