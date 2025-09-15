लॉन्च हुई रॉयल एनफील्ड की ये नई क्रूजर बाइक, मिला अब तक का सबसे बड़ा अपडेट; कीमत ₹2 लाख से भी कम
रॉयल एनफील्ड मेट्योर 350 (Royal Enfield Meteor 350) अब और भी ज्यादा पावरफुल, स्टाइलिश और एडवांस फीचर्स के साथ लॉन्च हो चुकी है। कंपनी ने इसे 15 सितंबर 2025 को पेश किया और इसकी कीमत 1.95 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम, चेन्नई) होती है।
क्रूजर मोटरसाइकिल सेगमेंट में अपनी अलग पहचान बनाने वाली रॉयल एनफील्ड मेट्योर 350 (Royal Enfield Meteor 350) अब और भी ज्यादा पावरफुल, स्टाइलिश और एडवांस फीचर्स के साथ लॉन्च हो चुकी है। कंपनी ने इसे 15 सितंबर 2025 को पेश किया और इसकी कीमत 1.95 लाख से शुरू (एक्स-शोरूम, चेन्नई) होती है। बुकिंग और टेस्ट राइड आज से शुरू हो चुकी हैं, जबकि रिटेल सेल 22 सितंबर 2025 से शुरू होगी। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
न्यू मेट्योर 350 (2025) में क्या है खास?
नए अपडेट के साथ रॉयल एनफील्ड मेट्योर 350 (Royal Enfield Meteor 350) अब और ज्यादा प्रीमियम हो गई है। इसमें अब LED हेडलाइट्स, LED इंडिकेटर्स, ट्रिपर नेविगेशन पॉड, USB टाइप-C फास्ट चार्जिंग पोर्ट, स्लिपर क्लच और एडजस्टेबल लीवर स्टैंडर्ड मिलते हैं। इसके चार वैरिएंट Fireball, Stellar, Aurora और Supernova हैं।
इसमें नए कलर ऑप्शंस में उपलब्ध होंगे। इसमें Fireball – ऑरेंज और ग्रे कलर में, Stellar – मरीन ब्लू और मैट ग्रे कलर में, Aurora – रेट्रो ग्रीन और रेड कलर में और Supernova – ब्लैक कलर में क्रोम फिनिश में आती है।
इंजन और परफॉर्मेंस
नए मेट्योर 350 (Meteor 350) में वही भरोसेमंद 349cc एयर-कूल्ड J-सीरीज इंजन मिलता है, जो 20.2bhp की पावर और 27Nm टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। यह इंजन 5-स्पीड गियरबॉक्स से जुड़ा है और लंबी हाईवे राइड्स से लेकर शहर की रोजमर्रा की सवारी तक के लिए बेहद स्मूथ परफॉर्मेंस देता है।
न्यू एक्सेसरीज किट
रॉयल एनफील्ड ने इसके साथ दो नए Genuine Motorcycle Accessories (GMA) किट भी लॉन्च किए हैं।
1-इसमें अर्बन किट (Urban Kit) है, जिसमें ब्लैक ड्रैग हैंडलबार, लो राइडर सीट, राउंड मिरर्स और स्मोक्ड फ्लाईस्क्रीन दी गई है।
2-इसके अलावा ग्रैंड टूरर किट (Grand Tourer Kit) दी गई है, जो टूरिंग सीट, प्रीमियम पैनियर्स, फॉग लाइट्स और डीलक्स फुटपेग्स के साथ आती है।
वैरिएंट-वाइज कीमतें (एक्स-शोरूम, चेन्नई)
|वैरिएंट
|कलर ऑप्शन
|कीमत (18% GST के साथ)
|फायरबाल (Fireball )
|फायरबाल ऑरेंज & फायरबाल ग्रे
|1,95,762
स्टेलर (Stellar )
स्टेलर मैट ग्रे & स्टेलर मरीन ब्लू
2,03,419
1,99,990 (केवल केरल में)
|औरोरा (Aurora)
|औरोरा रेट्रो ग्रीन & औरोरा रेड
|2,06,290
|सुपरनोवा (Supernova)
|सुपरनोवा ब्लैक
|2,15,883
क्यों है खास?
रॉयल एनफील्ड मेट्योर 350 (Royal Enfield Meteor 350) अब तक 5 लाख से ज्यादा ग्राहकों का भरोसा जीत चुकी है और इसे दुनियाभर के 65 देशों में बेचा जाता है। 2025 एडिशन में जोड़े गए ये नए फीचर्स और अपडेट्स इसे सेगमेंट की सबसे पॉपुलर क्रूजर बनाने वाले हैं।
