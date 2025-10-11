2025 Royal Enfield Hunter 350 Highway Mileage Test Report रॉयल एनफील्ड हंटर 350 के नए मॉडल का माइलेज टेस्ट, 600Km के सफर ने खोले राज; लेने से पहले देखें रिपोर्ट, Auto Hindi News - Hindustan
2025 Royal Enfield Hunter 350 Highway Mileage Test Report

रॉयल एनफील्ड हंटर 350 के नए मॉडल का माइलेज टेस्ट, 600Km के सफर ने खोले राज; लेने से पहले देखें रिपोर्ट

2025 हंटर 350 के माइलेज टेस्ट के लिए एक ही दिन में 600 Km की राउंड ट्रिप को चुना गया। वहीं, इस ट्रिप के दौरान हाईवे पर मोटरसाइकिल की स्पीड 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक रखी गई। इस टेस्ट के दौरान ज्यादातर सफर (लगभग 98%) हाईवे पर ही था।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानSat, 11 Oct 2025 09:07 AM
रॉयल एनफील्ड हंटर 350 के नए मॉडल का माइलेज टेस्ट, 600Km के सफर ने खोले राज; लेने से पहले देखें रिपोर्ट
रॉयल एनफील्ड ने अपनी हंटर 350 के 2025 मॉडल को पूरी तरह से अपडेट किया है। इससे ग्राहकों की ज्यादातर शिकायतों का समाधान हो गया है। इसके बेस वैरिएंट की एक्स-शोरूम कीमत अभी भी 1.5 लाख रुपए ही रखी गई थी, जो अब बेस रेट्रो ट्रिम के लिए 1.38 लाख रुपए और मेट्रो ट्रिम और डुअल-टोन कलर्स के लिए 1.67 रुपए तक जाती हैं। ये मोटरसाइकिल हाईवे पर कितनी बेहतर है और इसका रियल माइलेज कितना है। इसके लिए 2025 हंटर 350 मेट्रो ट्रिम के सिंगल-टोन रियो व्हाइट कलर का रशलेन ने टेस्ट किया। इसे खरीदने से पहले आपको भी ये रिपोर्ट पढ़नी चाहिए।

2025 हंटर 350 के माइलेज टेस्ट के लिए एक ही दिन में 600 Km की राउंड ट्रिप को चुना गया। वहीं, इस ट्रिप के दौरान हाईवे पर मोटरसाइकिल की स्पीड 80 से 100 किलोमीटर प्रति घंटा तक रखी गई। इस टेस्ट के दौरान ज्यादातर सफर (लगभग 98%) हाईवे पर ही था। वहीं, पुणे से निकलते समय और सांगली व मिराज से गुजरते समय कुछ शहरी परिस्थितियों का सामना भी करना पड़ा।

फुल टैंक कराकर सफर के दौरान लगभग 285 Km तय करने के बाद इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर पर लो फ्यूल इंडिकेटर जल उठा, जिससे ट्रिप एफ अपने आप चालू हो गया, जो अलर्ट के बाद तय की गई दूरी को ट्रैक करता है। लगभग 1.7 Km चलने के बाद एक बार फिर इसका टैंक फुल कराय गया। इस बार, 2025 हंटर 350 के 13-लीटर टैंक में 9.28 लीटर E20 ईंधन आया। यानी मोटरसाइकिल का माइलेज 31 Km/l रहा।

गौर करने वाली बात है कि यह आंकड़ा 80 से 100 Km/h की लगातार हाईवे क्रूजिंग को दर्शाता है। केवल 2% यात्रा शहर के ट्रैफिक में रही। इतना ही नहीं, एक ही दिन में 600 Km का सफर करने के लिए मोटरसाइकिल को तेज दौड़ाया (80 से 100 Km/h) गया। यदि इसकी रफ्तार 70 से 80 Km/h तक होगी, तो माइलेज के आंकड़े और भी बेहतर आते। हालांकि, 600 Km का सफर का टाइम बढ़ जाता।

