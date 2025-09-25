खुल गई पोल! इतना है ₹5.76 लाख वाली देश की सबसे सस्ती 7-सीटर कार का माइलेज, रियल टेस्ट में हुआ खुलासा

2025 रेनो ट्राइबर AMT (2025 Renault Triber AMT) की रियल फ्यूल एफिशियंसी टेस्ट रिपोर्ट सामने आई है। इस रिपोर्ट में 5.76 लाख वाली देश की सबसे सस्ती 7-सीटर कार का माइलेज सामने आया है। आइए इसकी डिटेल्स जानते हैं।

रेनो की किफायती 7-सीटर MPV रेनो ट्राइबर (Renault Triber) अब 2025 फेसलिफ्ट अवतार में भारत में उपलब्ध है। इसकी कीमत 5.73 लाख रुपये से 8.60 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) के बीच रखी गई है। कंपनी इसे 1.0-लीटर पेट्रोल इंजन और AMT/मैनुअल गियरबॉक्स के साथ बेच रही है। साथ ही वैकल्पिक CNG फिटमेंट का भी ऑप्शन मिलता है। लेकिन, असली सवाल ये है कि AMT वर्जन की असली फ्यूल एफिशियंसी कितनी है? आइए जानते हैं।

इंजन और सेटअप

इसमें 1.0-लीटर का नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 71bhp की पावर और 96Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें 5-स्पीड मैनुअल और AMT दोनों गियरबॉक्स विकल्प मिलते हैं।

रियल-वर्ल्ड फ्यूल एफिशियंसी टेस्ट

कारवाले की एक रिपोर्ट के मुताबिक टेस्टिंग के दौरान AC को आधे कूलिंग पर और ब्लोअर को लेवल 1 पर सेट किया गया। कार से 73km की सिटी ड्राइव की गई, जिसमें 5.35 लीटर तेल की खपत हुई। सिटी राइड में कार ने 13.64 kmpl का माइलेज निकाला।

हाईवे ड्राइव पर माइलेज

वहीं, हाईवे ड्राइव पर इसने 82km की राइड की। इसमें 4.59 लीटर तेल खपत हुआ। इस पर इसका माइलेज 17.86 kmpl का आया।

ओवरऑल एवरेज (सिटी + हाईवे)

ओवरऑल एवरेज (सिटी + हाईवे) माइलेज की बात करें तो इसका एवरेज माइलेज 14.69 kmpl का था।

एक फुल टैंक पर रेंज

ट्राइबर में 40-लीटर का फ्यूल टैंक है। इस एवरेज माइलेज के आधार पर यह MPV एक फुल टैंक में लगभग 587 किलोमीटर तक का सफर तय कर सकती है। 2025 रेनो ट्राइबर (2025 Renault Triber) AMT उन खरीदारों के लिए सही ऑप्शन है, जो कम बजट में 7-सीटर कार चाहते हैं और साथ ही शहर और हाईवे दोनों पर डीसेंट माइलेज पाना चाहते हैं।