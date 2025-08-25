जानिए भारत में लॉन्च हुई इस नई नवेली बजट SUV की 6 बड़ी बातें, वरना बाद में पछताएंगे; वेन्यू और ब्रेजा से है सीधी टक्कर

भारत में 2025 रेनो काइगर फेसलिफ्ट (2025 Renault Kiger Facelift) लॉन्च हो गई है। अगर आप इसे खरीदने की सोच रहे हैं, तो आपको इसकी 6 बड़ी बातें जान लेना चाहिए, वरना आपको बाद में पछतावा हो सकता है।

भारत में कॉम्पैक्ट SUV सेगमेंट लगातार गर्म होता जा रहा है और इसी बीच रेनो ने अपनी पॉपुलर SUV काइगर (Kiger) का 2025 फेसलिफ्ट वर्जन लॉन्च कर दिया है। इसकी कीमत 6.29 लाख रुपये से लेकर 11.29 लाख रुपये (एक्स-शोरूम) रखी गई है। खास बात यह है कि यह लॉन्चिंग फेस्टिव सीजन से ठीक पहले हुई है, जब कारों की डिमांड सबसे ज्यादा रहती है। अगर आप इस फेस्टिव सीजन नई SUV लेने की सोच रहे हैं, तो चलिए रेनो काइगर फेसलिफ्ट (Renault Kiger Facelift) की 6 सबसे खास बातें जानते हैं।

1- नया डिजाइन – फ्रेश और मॉडर्न लुक न्यू काइगर (Kiger) फेसलिफ्ट में फ्रंट प्रोफाइल को रीडिजाइन किया गया है। इसमें न्यू फ्रंट बंपर, LED हेडलैम्प्स और LED फॉग लैंप्स मिलते हैं। इसके साथ ही 16-इंच के नए डायमंड-कट अलॉय व्हील्स और नए कलर ऑप्शंस (Oasis Yellow और Shadow Grey) मिलते हैं।

2- वैरिएंट और कीमत कंपनी ने काइगर (Kiger) के वैरिएंट स्ट्रक्चर को फिर से डिजाइन किया है। अब यह 4 वैरिएंट में उपलब्ध होगी। इसमें ऑथेंटिक (Authentic -बेस मॉडल) की कीमत 6.29 लाख से शुरू होती है। इसके बाद इवोल्यूशन (Evolution) की कीमत 7.09 लाख और टेक्नो (Techno) की कीमत 8.9 लाख रुपये है। इसके अलावा टॉप वैरिएंट की कीमत इमोशन (Emotion) वैरिएंट की कीमत 9.14 लाख है। यह सभी कीमतें एक्स-शोरूम दिल्ली की हैं। ये कीमतें फिलहाल फेस्टिव सीजन के लिए इंट्रोडक्टरी ऑफर के तहत रखी गई हैं।

3- नया केबिन – ज्यादा प्रीमियम फील इसमें डैशबोर्ड को नया लेआउट मिलता है। इसमें 8-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट (वायरलेस Android Auto और Apple CarPlay सपोर्ट के साथ) सिस्टम दिया गया है। इसके साथ नया Noir और Cool Grey थीम मिलता है। इसमें बेहतर साउंड इंसुलेशन दिया गया है, ताकि ड्राइव ज्यादा साइलेंट हो।

4- धांसू फीचर्स इसके धांसू फीचर्स की बात करें तो इसमें 360-डिग्री कैमरा जैसे फीचर्स मिलते हैं। इसमें ऑटोमैटिक हेडलैंप्स, रेन-सेंसिंग वाइपर्स, वायरलेस चार्जिंग और डिजिटल ड्राइवर डिस्प्ले मिलते हैं।

5- सेफ्टी और भी मजबूत रेनो काइगर (Kiger) फेसलिफ्ट में अब 6 एयरबैग्स स्टैंडर्ड दिए गए हैं। इसमें ESP, ट्रैक्शन कंट्रोल, हिल होल्ड असिस्ट (HSA), टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम (TPMS) और ISOFIX चाइल्ड माउंट्स जैसे सेफ्टी फीचर्स मिलते हैं।

6- इंजन – परफॉर्मेंस वही दमदार इंजन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसमें 1.0L नैचुरली एस्पिरेटेड पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 72 bhp की पावर और 96 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें 1.0L टर्बो पेट्रोल इंजन मिलता है, जो 100 bhp की पावर और 160 Nm का टॉर्क जेनरेट करने में सक्षम है। इसमें 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT/CVT गियरबॉक्स मिलते हैं।

इसके माइलेज की बात करें तो इसमें 19.83 kmpl (NA) और 20.38 kmpl (Turbo) का माइलेज मिलता है।

काइगर की प्रतिद्वंदी नई रेनो काइगर (Renault Kiger) फेसलिफ्ट का सीधा मुकाबला अब निसान मैग्नाइट (Nissan Magnite), हुंडई वेन्यू (Hyundai Venue), किआ सोनेट (Kia Sonet), मारुति ब्रेजा (Maruti Brezza), मारुति फ्रोंक्स (Maruti Fronx), निसान मैग्नाइट, स्कोडा कायलाक और टोयोटा टेजर (Toyota Taisor) से होगा।