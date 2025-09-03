पूरी तरह बदल गई 7-सीटर मारुति अर्टिगा, 6 एयरबैग के साथ कई शानदार फीचर्स मिलेंगे; माइलेज 26Km से ज्यादा
ये 7-सीटर होने के बाद भी देश की सबसे 5-सीटर कारों को टक्कर देती है। हम बात कर रहे हैं देश की सबसे पॉपुलर और ज्यादा बिकने वाली 7-सीटर अर्टिगा की। अब कंपनी ने इस कार को चुपचाप से अपडेट किया है। कंपनी ने अब इस कार में कुछ नए फीचर्स को जोड़ा है।
मारुति सुजुकी इंडिया देश की नंबर-1 कार कंपनी है। कंपनी की सेल्स में वैगनआर, स्विफ्ट, बलेनो जैसे मॉडल की सेल का अहम रोल रहता है। कंपनी की लिस्ट में एक नाम ऐसा भी जो कई मौके पर देश की नंबर-1 कार है। ये 7-सीटर होने के बाद भी देश की सबसे 5-सीटर कारों को टक्कर देती है। हम बात कर रहे हैं देश की सबसे पॉपुलर और ज्यादा बिकने वाली 7-सीटर अर्टिगा की। अब कंपनी ने इस कार को चुपचाप से अपडेट किया है। कंपनी ने अब इस कार में कुछ नए फीचर्स को जोड़ा है। जिसके बाद से ये अपने कॉम्पटीटर्स के लिए और भी ज्यादा मुश्किलें पैदा कर सकती है। चलिए अर्टिगा में हुए इन अपडेट के बारे में जानते हैं।
कंपनी ने अपडेट अर्टिगा की दूसरी रो के AC वेंट की जगह बदल दी है। अब ये छत पर नहीं, बल्कि सेंटर कंसोल के पीछे हैं। जहां हम आमतौर पर ज्यादातर कारों में देखते हैं। यह थोड़ा डाउनग्रेड लगता है और इससे ब्रांड को कुछ लागत और समय बचाने में भी मदद मिलेगी। सेंटर कंसोल पर लगे AC वेंट ब्रांड के दूसरे प्रोडक्ट में पहले से ही उपलब्ध थे।
इसके अलावा थर्ड रो भी है। वहां बैठने वालों को अब ब्लोअर कंट्रोल के साथ अपने अलग वेंट मिलते हैं। ब्रांड ने USB टाइप-C पोर्ट भी जोड़े हैं। जो दूसरी और तीसरी रो में देखने को मिलते हैं। कॉस्मेटिक बदलाव की बात करें तो मारुति ने रियर स्पॉइलर को फिर से डिजाइन किया है। नए स्पॉइलर में दोनों तरफ उभरे हुए हिस्से हैं जो इस MPV के लुक को निखारने में मदद करते हैं। इसके अलावा, 2025 अर्टिगा में कोई कॉस्मेटिक बदलाव नहीं किए गए हैं। मारुति सुजुकी अर्टिगा की एक्स-शोरूम कीमतें 9.12 लाख से 13.40 लाख रुपए के बीच है।
इसके मुख्य फीचर्स में 7-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, आर्कमिस प्रीमियम साउंड सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले और कलर TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ MID शामिल हैं। सेफ्टी किट में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड, ABS के साथ EBD और ब्रेक असिस्ट, रियर पार्किंग सेंसर, रियर पार्किंग कैमरा और सेंट्रल लॉकिंग शामिल हैं। टॉप वैरिएंट में सुजुकी कनेक्ट के जरिए कई कनेक्टिविटी फीचर्स भी मिलते हैं।
मारुति सुजुकी अर्टिगा के इंजन में कोई बदलाव नहीं किया गया है। इसमें 1.5-लीटर, चार-सिलेंडर नैचुरली एस्पिरेटेड इंजन दिया गया है। यह 102 बीएचपी का पावर और 136 एनएम का टॉर्क जनरेट करता है। इसमें CNG का ऑप्शन भी उपलब्ध है। जहां तक माइलेज की बात करें तो पेट्रोल पर ये 20.51 Km/Lऔर CNG पर करीब 26.11 Km/Kg का माइलेज देती है।
लेटेस्ट Hindi News , बॉलीवुड न्यूज, बिजनेस न्यूज, टेक , ऑटो, करियर , और राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।