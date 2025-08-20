शोरूम पहुंचने लगी नई अर्टिगा, पहले से ज्यादा लंबी हो गई ये 7-सीटर; सेफ्टी के लिए 6 एयरबैग और 26Km का माइलेज
मारुति अर्टिगा देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली 7-सीटर MPV है। अपने सेगमेंट में इसकी डिमांड टोयाटा रुमियन, किआ कैरेंस जैसे मॉडल से ज्यादा है। वहीं, टोयोटा इनोवा भी इसके सामने नहीं टिकती। ऐसे में अब इसका नया मॉडल यानी 2025 अर्टिगा शोरूम पर पहुंचने लगी है। नया मॉडल कई शानदार अपडेट और गजब के सेफ्टी फीचर्स के साथ आती है। ऐसे में आप नई अर्टिगा को खरीदने का प्लान बना रहे हैं तब आपको इसके बारे में सब कुछ जान लीजिए।
नई 2025 अर्टिगा को इसके नए एक्सटेंडेट रूफ माउंटेड रियर स्पॉइलर से पहचानना आसान है। यह MPV के कम्पलीट लुक और फील को बेहतर बनाता है। नई 2025 अर्टिगा की लंबाई 40mm बढ़ी है। अब इसका आकार 4,435mm है। 2025 अर्टिगा के बाहरी अपडेट्स में नए टेल लैंप, नए टेलगेट और रियर क्वार्टर पैनल शामिल हैं। इन बदलावों के अलावा, ज्यादातर बाहरी फीचर्स पहले जैसे ही हैं। फ्रंट ग्रिल डिजाइन और लाइटिंग सेटअप को बरकरार रखा गया है।
2025 मारुति अर्टिगा के इंटीरियर की बात करें तो इसके सभी वैरिएंट में स्टैंडर्ड के रूप में 6-एयरबैग के साथ बेहतर सुरक्षा प्रदान की गई है। मौजूदा मॉडल में निचले वैरिएंट में 2-एयरबैग और टॉप वैरिएंट में 4-एयरबैग हैं। ट्रिम लेवल पहले जैसे ही LXi, VXi, ZXi और ZXi+ मिलते रहेंगे। एक और सेफ्टी अपडेट TPMS (टायर प्रेशर मॉनिटरिंग सिस्टम) है, जो केवल टॉप मॉडल में उपलब्ध है। सभी 7 सीटों में अब 3-पॉइंट सीटबेल्ट हैं। मौजूदा मॉडल में दूसरी पंक्ति के बीच वाले यात्री के लिए एक लैप बेल्ट है।
कार के अंदर AC सेटअप में बदलाव किए गए हैं, जिससे दूसरी और तीसरी पंक्ति के यात्रियों के लिए बेहतर कूलिंग सुनिश्चित होती है। मौजूदा मॉडल में रूफ-माउंटेड AC वेंट उपलब्ध है जो दूसरी और तीसरी पंक्ति दोनों में हवा पहुंचाता है। 2025 अर्टिगा में दूसरी पंक्ति के एसी वेंट फ्रंट सेंटर कंसोल में दिए गए हैं। AC वेंट के ठीक नीचे, उपयोगकर्ता दो टाइप-सी चार्जिंग पोर्ट का उपयोग कर सकते हैं। तीसरी पंक्ति के यात्रियों के लिए भी अलग AC वेंट हैं, जो किनारों पर लगे हैं। ये एडजस्टेबल फैन स्पीड के साथ आते हैं। ZXi और ZXi+ वैरिएंट के साथ तीसरी पंक्ति में दो Type-C USB पोर्ट भी उपलब्ध हैं। अन्य अपडेट्स में PM 2.5 फिल्टर जोड़ा गया है। दूसरी पंक्ति की बीच वाली सीट पर हेडरेस्ट भी जोड़ा गया है।
ज्यादातर अन्य फीचर्स पहले जैसे ही हैं। मुख्य हाइलाइट्स में 7-इंच टचस्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम, आर्कमिस प्रीमियम साउंड सिस्टम, वायरलेस एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले और कलर TFT इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर के साथ MID शामिल हैं। सेफ्टी किट में इलेक्ट्रॉनिक स्टेबिलिटी प्रोग्राम, हिल होल्ड, ABS के साथ EBD और ब्रेक असिस्ट, रियर पार्किंग सेंसर, रियर पार्किंग कैमरा और सेंट्रल लॉकिंग शामिल हैं। टॉप वैरिएंट में सुजुकी कनेक्ट के जरिए कई कनेक्टिविटी फीचर्स भी मिलते हैं।
2025 मारुति अर्टिगा के इंजन की बात करें तो इसमें मौजूदा मॉडल की तरह 1.5-लीटर K15C स्मार्ट हाइब्रिड पेट्रोल इंजन दिया गया है। यह 103 PS की पावर और 139 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। ट्रांसमिशन ऑप्शन में 5-स्पीड मैनुअल और 6-स्पीड ऑटोमैटिक ट्रांसमिशन शामिल हैं। अर्टिगा CNG 87 PS की पावर और 121.5 Nm का टॉर्क जनरेट करता है। इसे 5-स्पीड मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ जोड़ा गया है। जहां तक माइलेज की बात करें तो पेट्रोल पर ये 20.51 Km/Lऔर CNG पर करीब 26.11 Km/Kg का माइलेज देती है।
