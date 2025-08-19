अब मारुति की ये कार हो गई और भी बेहतरीन, सेफ्टी फीचर्स में भी हुआ इजाफा; माइलेज भी 23Kml मिलेगा

फीचर्स की भरमार और सेफ्टी के चलते बलेनो भारतीय ग्राहकों की चहेती बनी हुई है। ऐसे में अब बलेनो का नया 2025 वर्जन ग्राहकों के लिए तैयार किया गया है। इस नए वर्जन के आने से इसकी डिमांड में औ भी इजाफा हो सकता है। इस नए वर्जन में स्पोर्टी डिजाइन, स्टाइल और कम्फर्ट के साथ गजब का माइलेज भी मिलेगा।

मारुति सुजुकी इंडिया देश के अंदर सबसे ज्यादा कार बेचने वाली कंपनी है। कंपनी के पोर्टफोलियो में लगभग सभी तरह के मॉडल शामिल हैं। उसकी बलेनो देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली प्रीमियम हैचबैक है। अपने सेगमेंट में इसके कॉम्पटीटर इससे कोसों दूर हैं। कंपनी ने इस कार कार लगातार अपडेट किया है। साथ ही, इसमें फीचर्स की भरमार और सेफ्टी के चलते ये भारतीय ग्राहकों की चहेती बनी हुई है। ऐसे में अब बलेनो का नया 2025 वर्जन ग्राहकों के लिए तैयार किया गया है। इस नए वर्जन के आने से इसकी डिमांड में औ भी इजाफा हो सकता है। इस नए वर्जन में स्पोर्टी डिजाइन, स्टाइल और कम्फर्ट के साथ गजब का माइलेज भी मिलेगा।

2025 बलेनो का डिजाइन, फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस सुज़ुकी द्वारा तैयार 2025 बलेनो अब ज्यादा अग्रेसिव डिज़ाइन के साथ और भी मजबूत नजर आती है। इसमें एक व्यवस्थित और एयरोडानामिक बॉडी डिजाइन मिलता है जो बोल्ड फ्रंट ग्रिल के साथ आती है। इसके आगे के हिस्से में शार्प LED हेडलैम्प्स और स्टाइलिश DRLs हैं। पीछे की तरफ ट्वीक्ड LED टेल लैंप और ज्यादा अग्रेसिव बम्पर देखने को मिलता है। नए एलॉय व्हील पैटर्न भी कार को चौड़े स्टांस के साथ एक प्रीमियम लुक देते हैं।

इसके केबिन अंदर से प्रीमियम लगता है। इसमें बेस्ट क्वालिटी का मेटेरियल और डुअल-टोन अपहोल्स्ट्री इसके लुक में चार चांद लगा देती हैं। ये शार्प और आकर्षक लगता है। इंफोटेनमेंट की बात करें तो, इसमें 9-इंच का स्मार्टप्ले प्रो+ टचस्क्रीन यूनिट एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले के लिए वायरलेस है। अन्य फीचर्स में आर्कमिस ट्यून्ड ऑडियो सिस्टम, हेड-अप डिस्प्ले (HUD), 360-डिग्री कैमरा और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल शामिल हैं। यहां तक कि सीटों को भी कम्फर्टेबल बैठने के लिए डिजाइन किया गया है।

मारुति ने 2025 बलेनो में 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग डिस्ट्रीब्यूशन के साथ एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, हिल-स्टार्ट असिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ISOFIX कंपोनेंट, एक मजबूत सेफ्टी हार्नेस प्लेटफॉर्म, हार्टेक जैसे गजब के सेफ्टी फीचर्स से लैस किया है। ताकि स्ट्रक्चरल सेफ्टी में सुधार हो और ग्राहकों की सेफ्टी काफी हद तक सुनिश्चित हो सके। इसमें एक बड़ा बूट स्पेस भी मिलता है।

2025 बलेनो का इंजन और माइलेज

2025 बलेनो में BS-VI कॉम्पलायंट 2-लीटर K-सीरीज पेट्रोल इंजन है जो डुअलजेट, डुअल VVT टेक्नोलॉजी से लैस है, जो बेजोड़ परफॉर्मेंस और बेहतरीन माइलेज देता है। 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT (ऑटो गियर शिफ्ट) खरीदारों के लिए उपलब्ध हैं। मारुति ने केबिन को ज्यादा शांत बनाने के लिए NVH लेवल को कम करने पर भी काम किया है। बलेनो के पेट्रोल वैरिएंट का माइलेज 22-23 kmpl है।