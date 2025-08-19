2025 Maruti Baleno New Version With Sporty Design and High Features अब मारुति की ये कार हो गई और भी बेहतरीन, सेफ्टी फीचर्स में भी हुआ इजाफा; माइलेज भी 23Kml मिलेगा, Auto Hindi News - Hindustan
Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsऑटो न्यूज़2025 Maruti Baleno New Version With Sporty Design and High Features

अब मारुति की ये कार हो गई और भी बेहतरीन, सेफ्टी फीचर्स में भी हुआ इजाफा; माइलेज भी 23Kml मिलेगा

फीचर्स की भरमार और सेफ्टी के चलते बलेनो भारतीय ग्राहकों की चहेती बनी हुई है। ऐसे में अब बलेनो का नया 2025 वर्जन ग्राहकों के लिए तैयार किया गया है। इस नए वर्जन के आने से इसकी डिमांड में औ भी इजाफा हो सकता है। इस नए वर्जन में स्पोर्टी डिजाइन, स्टाइल और कम्फर्ट के साथ गजब का माइलेज भी मिलेगा।

Narendra Jijhontiya लाइव हिन्दुस्तानTue, 19 Aug 2025 08:58 AM
share Share
Follow Us on
अब मारुति की ये कार हो गई और भी बेहतरीन, सेफ्टी फीचर्स में भी हुआ इजाफा; माइलेज भी 23Kml मिलेगा

मारुति सुजुकी इंडिया देश के अंदर सबसे ज्यादा कार बेचने वाली कंपनी है। कंपनी के पोर्टफोलियो में लगभग सभी तरह के मॉडल शामिल हैं। उसकी बलेनो देश की सबसे ज्यादा बिकने वाली प्रीमियम हैचबैक है। अपने सेगमेंट में इसके कॉम्पटीटर इससे कोसों दूर हैं। कंपनी ने इस कार कार लगातार अपडेट किया है। साथ ही, इसमें फीचर्स की भरमार और सेफ्टी के चलते ये भारतीय ग्राहकों की चहेती बनी हुई है। ऐसे में अब बलेनो का नया 2025 वर्जन ग्राहकों के लिए तैयार किया गया है। इस नए वर्जन के आने से इसकी डिमांड में औ भी इजाफा हो सकता है। इस नए वर्जन में स्पोर्टी डिजाइन, स्टाइल और कम्फर्ट के साथ गजब का माइलेज भी मिलेगा।

2025 बलेनो का डिजाइन, फीचर्स और स्पेसिफिकेशंस

सुज़ुकी द्वारा तैयार 2025 बलेनो अब ज्यादा अग्रेसिव डिज़ाइन के साथ और भी मजबूत नजर आती है। इसमें एक व्यवस्थित और एयरोडानामिक बॉडी डिजाइन मिलता है जो बोल्ड फ्रंट ग्रिल के साथ आती है। इसके आगे के हिस्से में शार्प LED हेडलैम्प्स और स्टाइलिश DRLs हैं। पीछे की तरफ ट्वीक्ड LED टेल लैंप और ज्यादा अग्रेसिव बम्पर देखने को मिलता है। नए एलॉय व्हील पैटर्न भी कार को चौड़े स्टांस के साथ एक प्रीमियम लुक देते हैं।

मिलती जुलती गाड़ियाँ

और गाड़ियां देखें...
Maruti Suzuki Baleno 2026

Maruti Suzuki Baleno 2026

₹ 6.8 लाख से शुरू

मुझे सूचित करें
Maruti Suzuki Baleno

Maruti Suzuki Baleno

₹ 6.74 - 9.96 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Citroen C3X

Citroen C3X

₹ 7.91 - 9.9 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Renault Kiger 2025

Renault Kiger 2025

₹ 6 - 10 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Toyota Glanza

Toyota Glanza

₹ 6.9 - 10 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें
Hyundai i20

Hyundai i20

₹ 7.04 - 11.25 लाख

...

ऑफ़र समाप्त हो रहे हैं

ऑफर देखें

इसके केबिन अंदर से प्रीमियम लगता है। इसमें बेस्ट क्वालिटी का मेटेरियल और डुअल-टोन अपहोल्स्ट्री इसके लुक में चार चांद लगा देती हैं। ये शार्प और आकर्षक लगता है। इंफोटेनमेंट की बात करें तो, इसमें 9-इंच का स्मार्टप्ले प्रो+ टचस्क्रीन यूनिट एंड्रॉइड ऑटो और एपल कारप्ले के लिए वायरलेस है। अन्य फीचर्स में आर्कमिस ट्यून्ड ऑडियो सिस्टम, हेड-अप डिस्प्ले (HUD), 360-डिग्री कैमरा और ऑटोमैटिक क्लाइमेट कंट्रोल शामिल हैं। यहां तक कि सीटों को भी कम्फर्टेबल बैठने के लिए डिजाइन किया गया है।

मारुति ने 2025 बलेनो में 6 एयरबैग, इलेक्ट्रॉनिक ब्रेकिंग डिस्ट्रीब्यूशन के साथ एंटी-लॉक ब्रेकिंग सिस्टम, हिल-स्टार्ट असिस्टेंस के साथ इलेक्ट्रिक स्टेबिलिटी कंट्रोल, ISOFIX कंपोनेंट, एक मजबूत सेफ्टी हार्नेस प्लेटफॉर्म, हार्टेक जैसे गजब के सेफ्टी फीचर्स से लैस किया है। ताकि स्ट्रक्चरल सेफ्टी में सुधार हो और ग्राहकों की सेफ्टी काफी हद तक सुनिश्चित हो सके। इसमें एक बड़ा बूट स्पेस भी मिलता है।

ये भी पढ़ें:फुल टैंक पर 1200Km की रेंज, इस हाइब्रिड कार को कंपनी ने किया ₹1.54 लाख सस्ता

2025 बलेनो का इंजन और माइलेज
2025 बलेनो में BS-VI कॉम्पलायंट 2-लीटर K-सीरीज पेट्रोल इंजन है जो डुअलजेट, डुअल VVT टेक्नोलॉजी से लैस है, जो बेजोड़ परफॉर्मेंस और बेहतरीन माइलेज देता है। 5-स्पीड मैनुअल और 5-स्पीड AMT (ऑटो गियर शिफ्ट) खरीदारों के लिए उपलब्ध हैं। मारुति ने केबिन को ज्यादा शांत बनाने के लिए NVH लेवल को कम करने पर भी काम किया है। बलेनो के पेट्रोल वैरिएंट का माइलेज 22-23 kmpl है।

ये भी पढ़ें:सीधे ₹1 लाख का कैश डिस्काउंट, मारुति अपनी इस कार पर दे रही इतना बड़ा ऑफर

2025 बलेनो के वैरिएंट और कीमत
इसकी एक्स-शोरूम कीमत 7 लाख रुपए से शुरू होती है। जबकि बाजार के अनुसार इस प्रीमियम हैचबैक की कीमत 9.80 लाख रुपए तय जाती है। यह ऑटोमैटिक और मैनुअल ट्रांसमिशन में उपलब्ध है। इस कार को सिग्मा, डेल्टा, जीटा और अल्फा वैरिएंट में खरीद सकते हैं। वहीं, इसमें कोलैरोकार और नेक्सा ब्लू, स्प्लेंडिड सिल्वर, ग्रैंडियर ग्रे, आर्कटिक व्हाइट, ऑपुलेंट रेड और लक्स बेज जैसे कलर ऑप्शन मिलते हैं।

Maruti Maruti Suzuki Maruti Car अन्य..

लेटेस्ट   Hindi News ,    बॉलीवुड न्यूज,   बिजनेस न्यूज,   टेक ,   ऑटो,   करियर , और   राशिफल, पढ़ने के लिए Live Hindustan App डाउनलोड करें।