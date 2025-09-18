महिंद्रा बोलेरो लेने जा रहे लोग थम जाएं, कई अपडेटेड फीचर्स के साथ आ रहा ये नया मॉडल; टेस्टिंग के दौरान खुली पोल
जो लोग महिंद्रा बोलेरो लेने जा रहे हैं, वे थम जाएं। जी हां, क्योंकि हाल ही में 2025 महिंद्रा बोलेरो नियो को लॉन्च से पहले सड़क पर टेस्टिंग के दौरान स्पॉट किया गया है, जिससे पता चलता है कि इसमें कई अपडेट किए गए हैं।
महिंद्रा की सबसे पॉपुलर एसयूवी रेंज में से एक बोलेरो नियो अब नए रूप में आने के लिए तैयार है। हाल ही में इसके अपडेटेड वर्जन की टेस्टिंग के दौरान स्पाई तस्वीरें सामने आई हैं, जिनसे साफ है कि कंपनी इसे इसी महीने लॉन्च कर सकती है। तस्वीरों से जो सबसे बड़ा बदलाव दिख रहा है, वह इसका फ्रंट डिजाइन है। आइए जरा विस्तार से इसकी डिटेल्स जानते हैं।
मिलती जुलती गाड़ियाँऔर गाड़ियां देखें
Mahindra Bolero Neo Plus
₹ 11.41 - 12.51 लाख
Hyundai Venue
₹ 7.94 - 13.62 लाख
Mahindra Bolero
₹ 9.81 - 10.93 लाख
Kia Sonet
₹ 8 - 15.74 लाख
Kia Syros
₹ 9 - 17.8 लाख
Mahindra XUV 3XO
₹ 7.99 - 15.79 लाख
नई बोलेरो नियो में रीडिजाइन हेडलैंप्स DRLs के साथ नया फ्रंट ग्रिल, अपडेटेड बंपर और दमदार लुक वाला फ्रंट फेसिया देखने को मिलेगा। इसके अलावा बाकी डिजाइन एलिमेंट्स पुराने मॉडल जैसे ही रहेंगे, जिससे बोलेरो की आइकॉनिक पहचान बनी रहे।
प्रीमियम इंटीरियर
अब नई बोलेरो नियो का इंटीरियर और भी प्रीमियम होगा। इसके कैबिन में इस बार बड़ा बदलाव देखने को मिल सकता है। माना जा रहा है कि इसमें बड़ा इंफोटेनमेंट स्क्रीन लेटेस्ट सॉफ्टवेयर के साथ, डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, नया डैशबोर्ड लेआउट, अपडेटेड सीट अपहोल्स्ट्री देखने को मिलेगी। इन फीचर्स के आने से बोलेरो नियो पहले से ज्यादा मॉडर्न और टेक्नोलॉजी-फ्रेंडली हो जाएगी।
इंजन और परफॉर्मेंस
मैकेनिकल लेवल पर कोई बड़े बदलाव की उम्मीद नहीं है। बोलेरो नियो में वही इंजन और गियरबॉक्स ऑप्शन मिलने की संभावना है, जो इसके मौजूदा वर्जन में आते हैं। हालांकि, परफॉर्मेंस को बेहतर बनाने के लिए मामूली फाइन-ट्यूनिंग की जा सकती है।
कब होगी लॉन्च?
रिपोर्ट्स के मुताबिक, 2025 बोलेरो नियो इसी महीने भारत में लॉन्च हो सकती है। इसका मुकाबला मारुति ब्रेजा और किया सोनेट जैसी एसयूवी से होगा। नई बोलेरो नियो क्लासिक बोल्ड लुक और मॉडर्न फीचर्स का शानदार कॉम्बिनेशन लेकर आएगी, जो इसे अपने सेगमेंट में और भी दमदार बना सकती है। (Source- Rushlane)
